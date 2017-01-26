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Планы на неделю: Татьянина ночь и «Балерина»

Вероника Никитина
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Что посмотреть в «Синема Парк»? Что идет на сценах ковровских ДК? Об этом и не только, расскажут наши «Планы на неделю».

26 января, четверг




Сегодня в студии йоги «Воздух»:

15.00. Йога для детей (3 места)
18.00. Йога в воздухе (1 место)
19.30. Аэро-стретчинг (3 места)

Запись по телефону 8(910)673-57-62

Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж

27 января, пятница




В кафе «Альмонд» — Татьянина ночь!

Поэтому, следуй за своими желаниями и они приведут тебя вечером пятницы и субботы в кафе «Альмонд».

Не вздумай прогуливать — твои желания тебя не простят.

28 января, суббота




В ДК «Современник» — комедия «Безымянная звезда».

Начало в 16.00.

29 января, воскресенье


В ДК Ногина — концерт юных исполнителей «Надежды земли Ковровской». Начало в 12.00. Не пропустите!

30 января, понедельник




В «Синема Парк» — «Семейное ограбление».

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…





31 января, вторник




В «Синема Парк» — мультфильм «Балерина».

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году…



«Never give up on your dreams»



1 февраля, среда




В «Синема Парк» — «Притяжение» от режиссёра Ф. Бондарчука.

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…



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