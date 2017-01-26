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Планы на неделю: Татьянина ночь и «Балерина»
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Что посмотреть в «Синема Парк»? Что идет на сценах ковровских ДК? Об этом и не только, расскажут наши «Планы на неделю».
26 января, четверг
Сегодня в студии йоги «Воздух»:
15.00. Йога для детей (3 места)
18.00. Йога в воздухе (1 место)
19.30. Аэро-стретчинг (3 места)
Запись по телефону 8(910)673-57-62
Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж
В кафе «Альмонд» — Татьянина ночь!
Поэтому, следуй за своими желаниями и они приведут тебя вечером пятницы и субботы в кафе «Альмонд».
В ДК «Современник» — комедия «Безымянная звезда».
Начало в 16.00.
29 января, воскресенье
В ДК Ногина — концерт юных исполнителей «Надежды земли Ковровской». Начало в 12.00. Не пропустите!
В «Синема Парк» — «Семейное ограбление».
Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
В «Синема Парк» — мультфильм «Балерина».
События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году…
«Never give up on your dreams»
В «Синема Парк» — «Притяжение» от режиссёра Ф. Бондарчука.
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…
26 января, четверг
Сегодня в студии йоги «Воздух»:
15.00. Йога для детей (3 места)
18.00. Йога в воздухе (1 место)
19.30. Аэро-стретчинг (3 места)
Запись по телефону 8(910)673-57-62
Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж
27 января, пятница
В кафе «Альмонд» — Татьянина ночь!
Поэтому, следуй за своими желаниями и они приведут тебя вечером пятницы и субботы в кафе «Альмонд».
Не вздумай прогуливать — твои желания тебя не простят.
28 января, суббота
В ДК «Современник» — комедия «Безымянная звезда».
Начало в 16.00.
29 января, воскресенье
В ДК Ногина — концерт юных исполнителей «Надежды земли Ковровской». Начало в 12.00. Не пропустите!
30 января, понедельник
В «Синема Парк» — «Семейное ограбление».
Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
31 января, вторник
В «Синема Парк» — мультфильм «Балерина».
События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году…
«Never give up on your dreams»
1 февраля, среда
В «Синема Парк» — «Притяжение» от режиссёра Ф. Бондарчука.
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…
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