Планы на неделю: Татьянина ночь и «Балерина»

26 января, четверг



27 января, пятница

Не вздумай прогуливать — твои желания тебя не простят.

28 января, суббота

29 января, воскресенье



30 января, понедельник

31 января, вторник

1 февраля, среда

Сегодня в студии йоги «Воздух»:15.00. Йога для детей (3 места)18.00. Йога в воздухе (1 место)19.30. Аэро-стретчинг (3 места)Запись по телефону 8(910)673-57-62Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этажВ кафе «Альмонд» — Татьянина ночь!Поэтому, следуй за своими желаниями и они приведут тебя вечером пятницы и субботы в кафе «Альмонд».В ДК «Современник» — комедия «Безымянная звезда».Начало в 16.00.В ДК Ногина — концерт юных исполнителей «Надежды земли Ковровской». Начало в 12.00. Не пропустите!В «Синема Парк» — «Семейное ограбление».Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…В «Синема Парк» — мультфильм «Балерина».События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году…«Never give up on your dreams»В «Синема Парк» — «Притяжение» от режиссёра Ф. Бондарчука.…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…