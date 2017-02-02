Афиша
Планы на неделю: «Мистериум» и прикосновение к молнии
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Что идёт в кинотеатре? Где изучить занимательную науку по укрощению молнии и побывать внутри мыльного пузыря? Кто победит «Госпожу Помойку»? Узнаете сегодня из нашей афиши.
Со 2 февраля по 13 марта в городском музее работает интерактивная выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна».
Сам уникальный музей занимательных наук Эйнштейна открылся 1 апреля 2013 года. На площади в 500 метров представлено более 100 увлекательных экспонатов, которые наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии.
Посетители выставки окунутся в волшебный, завораживающий мир науки и техники. Каждый экспонат можно назвать волшебством и не только увидеть его в действии, но и самим попробовать сотворить чудо. Вы сможете прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного пузыря, собрать мост без единого гвоздя, заставить «закипеть» холодную воду и увидеть ещё много – много интересного!
Вопреки тому, что музей создан для детей, чтобы они с интересом постигали сложные, но увлекательные законы физики. Незабываемые впечатления получат и взрослые.
В 18.00 – «Ночь в Шире».
«Квест-Шир» приглашат всех желающих провести вечер за мистическими настольными играми. Ассоциативный мистический детектив «Мистериум» – очень красивая и интересная игра для любителей загадок и расследований. В этой игре важна и командная, и индивидуальная игра – ведущий «призрак» помогает игрокам разгадать ассоциации и выиграть. Рискнете залезть в голову друг другу?
Цена: 200 рублей.
Адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
В ДК Ленина — КЛАССная вечеринка!
Начало — в 18.00.
В ДК Ногина – «Cказка о том, как Лесная братва победила Злой Огонь и Госпожу Помойку».
Интерактивное представление для всей семьи приурочено к Году экологии в России.
Начало в 12.00.
Цена билета: 200, 250, 300 руб.
В ДК Ленина в 15.00 — Проект «О прошлом для будущего» к 100- революции 1917 года.
И х/ф «Неуловимые мстители».
В «Синемапарк» — «Космос между нами».
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной… Слоган — «Две планеты — одна любовь».
«Stories are wild creatures».
В «Синемапарк» — «Голос монстра». Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Фильм снят по мотивам романа Патрика Несса «Голос монстра».
А в следующем выпуске афиши Вы узнаете, где провести День всех влюбленных и где в Коврове обитают самые настоящие символы любви.
2 февраля, четверг
Со 2 февраля по 13 марта в городском музее работает интерактивная выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна».
Сам уникальный музей занимательных наук Эйнштейна открылся 1 апреля 2013 года. На площади в 500 метров представлено более 100 увлекательных экспонатов, которые наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии.
Посетители выставки окунутся в волшебный, завораживающий мир науки и техники. Каждый экспонат можно назвать волшебством и не только увидеть его в действии, но и самим попробовать сотворить чудо. Вы сможете прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного пузыря, собрать мост без единого гвоздя, заставить «закипеть» холодную воду и увидеть ещё много – много интересного!
Вопреки тому, что музей создан для детей, чтобы они с интересом постигали сложные, но увлекательные законы физики. Незабываемые впечатления получат и взрослые.
3 февраля, пятница
В 18.00 – «Ночь в Шире».
«Квест-Шир» приглашат всех желающих провести вечер за мистическими настольными играми. Ассоциативный мистический детектив «Мистериум» – очень красивая и интересная игра для любителей загадок и расследований. В этой игре важна и командная, и индивидуальная игра – ведущий «призрак» помогает игрокам разгадать ассоциации и выиграть. Рискнете залезть в голову друг другу?
Не любите мистику? Другие игры ждут вас на полочках)
Цена: 200 рублей.
Чай с ароматной клубникой с нас, «вкусняшки» с вас.
Адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
4 февраля, суббота
В ДК Ленина — КЛАССная вечеринка!
Начало — в 18.00.
5 февраля, воскресенье
В ДК Ногина – «Cказка о том, как Лесная братва победила Злой Огонь и Госпожу Помойку».
Интерактивное представление для всей семьи приурочено к Году экологии в России.
Начало в 12.00.
Цена билета: 200, 250, 300 руб.
6 февраля, понедельник
В ДК Ленина в 15.00 — Проект «О прошлом для будущего» к 100- революции 1917 года.
И х/ф «Неуловимые мстители».
7 февраля, вторник
В «Синемапарк» — «Космос между нами».
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной… Слоган — «Две планеты — одна любовь».
8 февраля, среда
«Stories are wild creatures».
В «Синемапарк» — «Голос монстра». Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Фильм снят по мотивам романа Патрика Несса «Голос монстра».
А в следующем выпуске афиши Вы узнаете, где провести День всех влюбленных и где в Коврове обитают самые настоящие символы любви.
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