Планы на неделю: «Мистериум» и прикосновение к молнии

2 февраля, четверг

3 февраля, пятница

Не любите мистику? Другие игры ждут вас на полочках)

Чай с ароматной клубникой с нас, «вкусняшки» с вас.

4 февраля, суббота

5 февраля, воскресенье

6 февраля, понедельник

7 февраля, вторник

8 февраля, среда

Оставайтесь с нами!

Со 2 февраля по 13 марта в городском музее работает интерактивная выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна».Сам уникальный музей занимательных наук Эйнштейна открылся 1 апреля 2013 года. На площади в 500 метров представлено более 100 увлекательных экспонатов, которые наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии.Посетители выставки окунутся в волшебный, завораживающий мир науки и техники. Каждый экспонат можно назвать волшебством и не только увидеть его в действии, но и самим попробовать сотворить чудо. Вы сможете прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного пузыря, собрать мост без единого гвоздя, заставить «закипеть» холодную воду и увидеть ещё много – много интересного!Вопреки тому, что музей создан для детей, чтобы они с интересом постигали сложные, но увлекательные законы физики. Незабываемые впечатления получат и взрослые.В 18.00 – «Ночь в Шире».«Квест-Шир» приглашат всех желающих провести вечер за мистическими настольными играми. Ассоциативный мистический детектив «Мистериум» – очень красивая и интересная игра для любителей загадок и расследований. В этой игре важна и командная, и индивидуальная игра – ведущий «призрак» помогает игрокам разгадать ассоциации и выиграть. Рискнете залезть в голову друг другу?Цена: 200 рублей.Адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)В ДК Ленина —Начало — в 18.00.В ДК Ногина – «Cказка о том, как Лесная братва победила Злой Огонь и Госпожу Помойку».Интерактивное представление для всей семьи приурочено к Году экологии в России.Начало в 12.00.Цена билета: 200, 250, 300 руб.В ДК Ленина в 15.00 — Проект «О прошлом для будущего» к 100- революции 1917 года.И х/ф «Неуловимые мстители».В «Синемапарк» — «Космос между нами».Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной… Слоган — «Две планеты — одна любовь».«Stories are wild creatures».В «Синемапарк» — «Голос монстра». Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Фильм снят по мотивам романа Патрика Несса «Голос монстра».А в следующем выпуске афиши Вы узнаете, где провести День всех влюбленных и где в Коврове обитают самые настоящие символы любви.