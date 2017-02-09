Афиша
Планы на неделю: Спектакль без слов и голуби
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Где в Коврове обитают символы любви? Куда опустить валентинку, чтобы пожелание прозвучало в радиоэфире? Где пройдет спектакль без слов? Узнаете сегодня из нашей афиши.
В «Синема парк» — «На пятьдесят оттенков темнее». Возрастное ограничение 18+
Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.
Это экранизация бестселлера «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма «Пятьдесят оттенков серого», также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется «Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней снимался параллельно со второй частью.
Интересно, что автор сценария фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лёг в основу сюжета франшизы.
Центр современной хореографии «Новый стиль» приглашает на пластический спектакль, поставленный режиссером молодежного театра «Вертикаль» Евгением Соколовым в ДКиО им. Дегтярева 10 и 11 февраля в 18.00.
Евгений Соколов:
В ДК Ленина — выставка голубей. Начало — в 9.00.
Мы идем!
Также в субботу в РК Арсенал — концерт группы «Trubetskoy».
Внимание! Всего на несколько дней: с 07.02 по 09.02 включительно запущено уникальное предложение: 1+1. Два билета по цене одного.
Цена билета 800/1000 рублей
Кроме того, 11 февраля — первый день рождения бара Vinnie Jones!
В ТК «Городок» «Ярмарка желаний». С 12.00 до 17.00 — «День всех влюбленных» в ТК Городок!
В это день — каждому покупателю бесплатное фото и «валентинка» в подарок! Опусти «валентинку» в «Кубок любви» и твоё пожелание прозвучит в радиоэфире! А выставка-продажа изделий ручной работы от ковровских мастериц «Ярмарка желаний» — это уникальная возможность приобрести оригинальные подарки ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам!
В ДК Родина выступит Сергей Любавин. Любавин – российский певец, поэт, композитор. Необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах – именно это так притягивает людей к творчеству Сергея Любавина.
Начало в 18.30.
Цена билета 550 — 1350 рублей
В 18.00 в «Квест-Шир» — «СКЕТЧ-КУРС. ДЕТИ».
Тема занятия: «Ароматный кофе и капкейк».
Запись обязательна! Курс состоится при наборе пяти человек. Телефон: 8-915-772-0-619 (Софья)
Цена: 400 рублей
Адрес: ул. Либерецкая, 9, «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
В ДК Родина стартует патриотический квест для детей от семи до пятнадцати лет «Умелый боец везде молодец!».
Программа включает логические и подвижные задания военной тематики, направленные на развитие личностных качеств и работу в команде.
Принимаются коллективные заявки от школ.
9 февраля, четверг
В «Синема парк» — «На пятьдесят оттенков темнее». Возрастное ограничение 18+
Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.
Это экранизация бестселлера «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма «Пятьдесят оттенков серого», также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется «Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней снимался параллельно со второй частью.
Интересно, что автор сценария фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лёг в основу сюжета франшизы.
10 февраля, пятница
Центр современной хореографии «Новый стиль» приглашает на пластический спектакль, поставленный режиссером молодежного театра «Вертикаль» Евгением Соколовым в ДКиО им. Дегтярева 10 и 11 февраля в 18.00.
Евгений Соколов:
Впервые театрально-хореографический эксперимент на сцене ДК им. Дегтярева! И ДА — этот спектакль без слов! Билеты уже в продаже!
11 февраля, суббота
В ДК Ленина — выставка голубей. Начало — в 9.00.
Мы идем!
Также в субботу в РК Арсенал — концерт группы «Trubetskoy».
Внимание! Всего на несколько дней: с 07.02 по 09.02 включительно запущено уникальное предложение: 1+1. Два билета по цене одного.
P.S: Девушки, это ваше время! Не нужно отпускать своего молодого человека в клуб, теперь можно пойти с ним! Гоу за билетами)
Цена билета 800/1000 рублей
Кроме того, 11 февраля — первый день рождения бара Vinnie Jones!
И в этот день мы хотим видеть самых близких наших гостей! Вообщем добавляемся в списки, поставив в комментариях "+", и приходим на тусовку!
Вас как всегда ждут сеты от барменов и ништяки. Всем быть!
12 февраля, воскресенье
В ТК «Городок» «Ярмарка желаний». С 12.00 до 17.00 — «День всех влюбленных» в ТК Городок!
В это день — каждому покупателю бесплатное фото и «валентинка» в подарок! Опусти «валентинку» в «Кубок любви» и твоё пожелание прозвучит в радиоэфире! А выставка-продажа изделий ручной работы от ковровских мастериц «Ярмарка желаний» — это уникальная возможность приобрести оригинальные подарки ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам!
13 февраля, понедельник
В ДК Родина выступит Сергей Любавин. Любавин – российский певец, поэт, композитор. Необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах – именно это так притягивает людей к творчеству Сергея Любавина.
Начало в 18.30.
Цена билета 550 — 1350 рублей
14 февраля, вторник
В 18.00 в «Квест-Шир» — «СКЕТЧ-КУРС. ДЕТИ».
Тема занятия: «Ароматный кофе и капкейк».
Рисуем скетч на крафтовом пакете. Изделие забираете с собой.
Все материалы предоставляем, навыки художника не требуются, нужны лишь: капелька любопытства, щепотка желания и крупинка стрательности!
Запись обязательна! Курс состоится при наборе пяти человек. Телефон: 8-915-772-0-619 (Софья)
Цена: 400 рублей
Адрес: ул. Либерецкая, 9, «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
15 февраля, среда
В ДК Родина стартует патриотический квест для детей от семи до пятнадцати лет «Умелый боец везде молодец!».
Программа включает логические и подвижные задания военной тематики, направленные на развитие личностных качеств и работу в команде.
Принимаются коллективные заявки от школ.
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