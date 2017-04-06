Планы на неделю: Свежий воздух и «Время первых»

6 апреля, четверг

7 апреля, пятница

Ночное HOUSE-безумие под руководством Dj Kostya S.K.Y., Dj Max Limzer, MC Aguzar S.

8 апреля, суббота

9 апреля, воскресенье

10 апреля, понедельник

11 апреля, вторник

Мы приглашаем всех желающих сделать своими руками отличный подарок на Пасху. Игрушка на выбор участника: забавный Котик или озорной Зайка. Все материалы предоставляем.

12 апреля, среда

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— драма «Время первых».60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Миссия возложена на опытного военного летчика Павла Беляева и его более молодого напарника Алексея Леонова, — не знающего страха и мечтающего о подвиге. Оба готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…Режиссёр — Дмитрий Киселёв, продюсер — Тимур Бекмамбетов.В РК Националь — Full House!— день здоровья.В программе дня запланированы:— Открытая общая тренировка на свежем воздухе под руководством опытного тренера;— Соревнование по кроссфиту, в котором смогут принять участие как начинающие, так и профи — в отдельных зачетах;— Показательное выступление клуба единоборств GLADIATOR.В этот день откроется скейт-парк, прокат роликов и велосипедов — вы сможете насладиться отдыхом на свежем воздухе всей семьей. Также начнет работу веревочный парк «Белка-Летяга».Остается только зажать пальцы, чтобы погода нам подыграла и не осыпала снегом) Но даже это нас не испугает — мероприятие в случае плохой погоды состоится под надежной крышей Гранд Арены.— игровая программа для всей семьи «Мультимания».проходят занятия по детской и классической акробатике. Все желающие от пяти лет, могут освоить базовые элементы и основы прыжков на батуте, разучить более сложные трюки, как сальто, винты и фляги. Улучшить свою обще физическую подготовку, работу вестибулярного аппарата, гибкость суставов и растяжку.Занятия проводит— мастер спорта по спортивной гимнастике, с общим стажем тренерской деятельности более десяти лет в ДЮСШ г.Коврова. Бронзовый призёр международного фестиваля в КНР, награждён «Золотой звездой» на международном фестивале во Франции, призёр международного фестиваля в Монте-Карло.Пн. 19:00Ср. 18:00Пт. 18:00в 18.00 — мастер-класс «КОФЕЙНЫЕ ИГРУШКИ».Запись обязательна. Контактный телефон: 8-915-772-0-619 (Софья)Цена: 400р., адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)с 10 до 20 часов выставки «Парад обезьян» и «Живые гигантские пауки»Билеты: детский — 150 рублей, взрослый — 200 рублей.