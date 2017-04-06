Афиша
Планы на неделю: Свежий воздух и «Время первых»
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Где поселились забавные мартышки и гигантские пауки? Что идёт в кинотеатре? Где в Ковровском районе пройдёт день здоровья? Об этом и не только — сегодня в нашей афише!
В Синема Парке — драма «Время первых».
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Миссия возложена на опытного военного летчика Павла Беляева и его более молодого напарника Алексея Леонова, — не знающего страха и мечтающего о подвиге. Оба готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
Режиссёр — Дмитрий Киселёв, продюсер — Тимур Бекмамбетов.
В РК Националь — Full House!
В Доброграде — день здоровья.
В программе дня запланированы:
— Открытая общая тренировка на свежем воздухе под руководством опытного тренера;
— Соревнование по кроссфиту, в котором смогут принять участие как начинающие, так и профи — в отдельных зачетах;
— Показательное выступление клуба единоборств GLADIATOR.
В этот день откроется скейт-парк, прокат роликов и велосипедов — вы сможете насладиться отдыхом на свежем воздухе всей семьей. Также начнет работу веревочный парк «Белка-Летяга».
Остается только зажать пальцы, чтобы погода нам подыграла и не осыпала снегом) Но даже это нас не испугает — мероприятие в случае плохой погоды состоится под надежной крышей Гранд Арены.
Звоните: 8 (800) 200-80-50
В ДК Родина — игровая программа для всей семьи «Мультимания».
В ЯркоПарке проходят занятия по детской и классической акробатике. Все желающие от пяти лет, могут освоить базовые элементы и основы прыжков на батуте, разучить более сложные трюки, как сальто, винты и фляги. Улучшить свою обще физическую подготовку, работу вестибулярного аппарата, гибкость суставов и растяжку.
Занятия проводит Роман Кошелев — мастер спорта по спортивной гимнастике, с общим стажем тренерской деятельности более десяти лет в ДЮСШ г.Коврова. Бронзовый призёр международного фестиваля в КНР, награждён «Золотой звездой» на международном фестивале во Франции, призёр международного фестиваля в Монте-Карло.
Занятия проходят:
Пн. 19:00
Ср. 18:00
Пт. 18:00
Запись по телефону: 89300311311
В Квест-Shire в 18.00 — мастер-класс «КОФЕЙНЫЕ ИГРУШКИ».
Запись обязательна. Контактный телефон: 8-915-772-0-619 (Софья)
Цена: 400р., адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
В ДК Ногина с 10 до 20 часов выставки «Парад обезьян» и «Живые гигантские пауки»
Билеты: детский — 150 рублей, взрослый — 200 рублей.
6 апреля, четверг
В Синема Парке — драма «Время первых».
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Миссия возложена на опытного военного летчика Павла Беляева и его более молодого напарника Алексея Леонова, — не знающего страха и мечтающего о подвиге. Оба готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
Режиссёр — Дмитрий Киселёв, продюсер — Тимур Бекмамбетов.
7 апреля, пятница
В РК Националь — Full House!
Ночное HOUSE-безумие под руководством Dj Kostya S.K.Y., Dj Max Limzer, MC Aguzar S.
8 апреля, суббота
В Доброграде — день здоровья.
В программе дня запланированы:
— Открытая общая тренировка на свежем воздухе под руководством опытного тренера;
— Соревнование по кроссфиту, в котором смогут принять участие как начинающие, так и профи — в отдельных зачетах;
— Показательное выступление клуба единоборств GLADIATOR.
В этот день откроется скейт-парк, прокат роликов и велосипедов — вы сможете насладиться отдыхом на свежем воздухе всей семьей. Также начнет работу веревочный парк «Белка-Летяга».
Остается только зажать пальцы, чтобы погода нам подыграла и не осыпала снегом) Но даже это нас не испугает — мероприятие в случае плохой погоды состоится под надежной крышей Гранд Арены.
Звоните: 8 (800) 200-80-50
9 апреля, воскресенье
В ДК Родина — игровая программа для всей семьи «Мультимания».
10 апреля, понедельник
В ЯркоПарке проходят занятия по детской и классической акробатике. Все желающие от пяти лет, могут освоить базовые элементы и основы прыжков на батуте, разучить более сложные трюки, как сальто, винты и фляги. Улучшить свою обще физическую подготовку, работу вестибулярного аппарата, гибкость суставов и растяжку.
Занятия проводит Роман Кошелев — мастер спорта по спортивной гимнастике, с общим стажем тренерской деятельности более десяти лет в ДЮСШ г.Коврова. Бронзовый призёр международного фестиваля в КНР, награждён «Золотой звездой» на международном фестивале во Франции, призёр международного фестиваля в Монте-Карло.
Занятия проходят:
Пн. 19:00
Ср. 18:00
Пт. 18:00
Запись по телефону: 89300311311
11 апреля, вторник
В Квест-Shire в 18.00 — мастер-класс «КОФЕЙНЫЕ ИГРУШКИ».
Мы приглашаем всех желающих сделать своими руками отличный подарок на Пасху. Игрушка на выбор участника: забавный Котик или озорной Зайка. Все материалы предоставляем.
Запись обязательна. Контактный телефон: 8-915-772-0-619 (Софья)
Цена: 400р., адрес: ул. Либерецкая, 9 «Квест-Шир» (напротив стадиона «Металлист»)
12 апреля, среда
В ДК Ногина с 10 до 20 часов выставки «Парад обезьян» и «Живые гигантские пауки»
Билеты: детский — 150 рублей, взрослый — 200 рублей.
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