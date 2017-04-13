Планы на неделю: «Форсаж 8» и шашлыки

13 апреля, четверг

14 апреля, пятница

15 апреля, суббота

Только 15 апреля пройдите одну из пяти трасс комплекса вдвоем, а заплатите за одного!

16 апреля, воскресенье

17 апреля, понедельник

18 апреля, вторник



В кинотеатре— «Форсаж 8».Пристегните ремни — гонка продолжается! Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…Любопытный факт: Вин Дизель и Кристофер Бриджес, он же — Лудакрис, опубликовали в «Инстаграм» кадр из будущего фильма на фоне Нью-Йорка, намекая таким образом, что действие фильма будет происходить именно там. Первый фильм серии «Форсаж», сюжет которого разворачивается в Нью-Йорке.В пятницу в Коврове зазвучит фортепиано. В— концерт Екатерины Фуриной.Начало в 18.00. Билет: 50 руб.В веревочным паркев Доброграде — акция!Заряд положительных эмоций гарантирован!Звоните: 8 800 200 80 50Кто же этот неизвестный? Интрига ввыступит заслуженный артист РоссииДятлов не только певец и музыкант. Евгений много снимается в кинофильмах и телесериалах: «Копейка», «Черный ворон», «Охота на Золушку», «Морской узел», «Агент национальной безопасности», «1-е Мая», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Госпожа Победа», «Братья», «Секретные поручения», «Эхо из прошлого», «Белая гвардия», «Чкалов», «Жизнь и судьба» и др.Дублировал Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб, Бена Аффлека в фильме „Перл Харбор“, Стива Бушеми в „Корпорации монстров“, Мартина Скорсезе в „Подводной братве“ и многих других актёров.— премьера спектакля театра «Поиск» «Фронтовые истории Василия Тёркина» по мотивам поэмы А. Твардовского.Билет: 100 рублей. Принимаются заявки школ.