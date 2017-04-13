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Планы на неделю: «Форсаж 8» и шашлыки
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Сегодня четверг и это значит, что пора составлять планы на неделю. На самом деле, она не богата на яркие события. Так что если станет совсем скучно — отправляйтесь на шашлыки, ведь подсказка, где найти самый вкусный у нас есть: All pigs must die. Ищем вкусный шашлык.
В кинотеатре «Синема Парк» — «Форсаж 8».
Пристегните ремни — гонка продолжается! Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…
Любопытный факт: Вин Дизель и Кристофер Бриджес, он же — Лудакрис, опубликовали в «Инстаграм» кадр из будущего фильма на фоне Нью-Йорка, намекая таким образом, что действие фильма будет происходить именно там. Первый фильм серии «Форсаж», сюжет которого разворачивается в Нью-Йорке.
В пятницу в Коврове зазвучит фортепиано. В ДК Ногина — концерт Екатерины Фуриной.
Начало в 18.00. Билет: 50 руб.
В веревочным парке «Белка-Летяга» в Доброграде — акция!
Заряд положительных эмоций гарантирован!
Звоните: 8 800 200 80 50
Кто же этот неизвестный? Интрига в REEFBAR!
В ДК «Современник» выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов.
Дятлов не только певец и музыкант. Евгений много снимается в кинофильмах и телесериалах: «Копейка», «Черный ворон», «Охота на Золушку», «Морской узел», «Агент национальной безопасности», «1-е Мая», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Госпожа Победа», «Братья», «Секретные поручения», «Эхо из прошлого», «Белая гвардия», «Чкалов», «Жизнь и судьба» и др.
Дублировал Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб, Бена Аффлека в фильме „Перл Харбор“, Стива Бушеми в „Корпорации монстров“, Мартина Скорсезе в „Подводной братве“ и многих других актёров.
18 апреля, вторник
В ДК Ногина — премьера спектакля театра «Поиск» «Фронтовые истории Василия Тёркина» по мотивам поэмы А. Твардовского.
Билет: 100 рублей. Принимаются заявки школ.
13 апреля, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Форсаж 8».
Пристегните ремни — гонка продолжается! Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…
Любопытный факт: Вин Дизель и Кристофер Бриджес, он же — Лудакрис, опубликовали в «Инстаграм» кадр из будущего фильма на фоне Нью-Йорка, намекая таким образом, что действие фильма будет происходить именно там. Первый фильм серии «Форсаж», сюжет которого разворачивается в Нью-Йорке.
14 апреля, пятница
В пятницу в Коврове зазвучит фортепиано. В ДК Ногина — концерт Екатерины Фуриной.
Начало в 18.00. Билет: 50 руб.
15 апреля, суббота
В веревочным парке «Белка-Летяга» в Доброграде — акция!
Только 15 апреля пройдите одну из пяти трасс комплекса вдвоем, а заплатите за одного!
Заряд положительных эмоций гарантирован!
Звоните: 8 800 200 80 50
16 апреля, воскресенье
Кто же этот неизвестный? Интрига в REEFBAR!
17 апреля, понедельник
В ДК «Современник» выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов.
Дятлов не только певец и музыкант. Евгений много снимается в кинофильмах и телесериалах: «Копейка», «Черный ворон», «Охота на Золушку», «Морской узел», «Агент национальной безопасности», «1-е Мая», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Госпожа Победа», «Братья», «Секретные поручения», «Эхо из прошлого», «Белая гвардия», «Чкалов», «Жизнь и судьба» и др.
Дублировал Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб, Бена Аффлека в фильме „Перл Харбор“, Стива Бушеми в „Корпорации монстров“, Мартина Скорсезе в „Подводной братве“ и многих других актёров.
18 апреля, вторник
В ДК Ногина — премьера спектакля театра «Поиск» «Фронтовые истории Василия Тёркина» по мотивам поэмы А. Твардовского.
Билет: 100 рублей. Принимаются заявки школ.
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