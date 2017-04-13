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Планы на неделю: «Форсаж 8» и шашлыки

Вероника Никитина
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Сегодня четверг и это значит, что пора составлять планы на неделю. На самом деле, она не богата на яркие события. Так что если станет совсем скучно — отправляйтесь на шашлыки, ведь подсказка, где найти самый вкусный у нас есть: All pigs must die. Ищем вкусный шашлык.

13 апреля, четверг




В кинотеатре «Синема Парк» — «Форсаж 8».

Пристегните ремни — гонка продолжается! Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

Любопытный факт: Вин Дизель и Кристофер Бриджес, он же — Лудакрис, опубликовали в «Инстаграм» кадр из будущего фильма на фоне Нью-Йорка, намекая таким образом, что действие фильма будет происходить именно там. Первый фильм серии «Форсаж», сюжет которого разворачивается в Нью-Йорке.





14 апреля, пятница




В пятницу в Коврове зазвучит фортепиано. В ДК Ногина — концерт Екатерины Фуриной.

Начало в 18.00. Билет: 50 руб.

15 апреля, суббота




В веревочным парке «Белка-Летяга» в Доброграде — акция!

Только 15 апреля пройдите одну из пяти трасс комплекса вдвоем, а заплатите за одного!

Заряд положительных эмоций гарантирован!

Звоните: 8 800 200 80 50

16 апреля, воскресенье




Кто же этот неизвестный? Интрига в REEFBAR!

17 апреля, понедельник




В ДК «Современник» выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Дятлов не только певец и музыкант. Евгений много снимается в кинофильмах и телесериалах: «Копейка», «Черный ворон», «Охота на Золушку», «Морской узел», «Агент национальной безопасности», «1-е Мая», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Госпожа Победа», «Братья», «Секретные поручения», «Эхо из прошлого», «Белая гвардия», «Чкалов», «Жизнь и судьба» и др.

Дублировал Эдварда Нортона в фильме «Бойцовский клуб, Бена Аффлека в фильме „Перл Харбор“, Стива Бушеми в „Корпорации монстров“, Мартина Скорсезе в „Подводной братве“ и многих других актёров.



18 апреля, вторник




В ДК Ногина — премьера спектакля театра «Поиск» «Фронтовые истории Василия Тёркина» по мотивам поэмы А. Твардовского.

Билет: 100 рублей. Принимаются заявки школ.

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