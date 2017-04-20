Афиша
Планы на неделю: «Кухня» и мотобол
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Чемпионат по мотоболу, день рождения РК «Арсенал» и новые приключения любимых героев сериала «Кухня» — сегодня в нашей афише.
С 18:00 в ReefBar будут звучать тяжелые мотивы: лучшие хиты зарубежной рок-индустрии.
Свят-тайм!
На стадионе «Мотодром» — открытие Чемпионата России по мотоболу. Встречаются команды «Ковровец» и «Комета» из станицы Кущевская.
Начало в 17.00.
РК «Арсенал» празднует день рождения. В гостях — группа «Краски» (Оксана Ковалевская) и Оксана Почепа (Акула)
Подробности в группе vk.com/clubarsenal33.
В Доброграде соберутся все мирные жители и мафиози!
Зовем друзей и записываемся по телефону: 8 800 200 80 50
Место: «Гнездо аиста».
В «Синема Парке» — «Кухня. Последняя битва». Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию.
Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
Снова кинотеатр. Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар. Это — триллер «Наваждение».
В ДК Ногина — концерт студентов Владимирского областного музыкального колледжа «Музыканты — детям» (для учащихся старших классов, по заявкам школ).
Вход свободный
20 апреля, четверг
С 18:00 в ReefBar будут звучать тяжелые мотивы: лучшие хиты зарубежной рок-индустрии.
Свят-тайм!
Хочешь доказать, что Честер или Кори не круче тебя, дерзай, тащи друзей и гитару! Наша сцена в твое распоряжении, а если сможешь убедить Свята, что ты действительно крут! Каждый желающий может порадовать нас своим творчеством, смелей.
21 апреля, пятница
На стадионе «Мотодром» — открытие Чемпионата России по мотоболу. Встречаются команды «Ковровец» и «Комета» из станицы Кущевская.
Начало в 17.00.
22 апреля, суббота
РК «Арсенал» празднует день рождения. В гостях — группа «Краски» (Оксана Ковалевская) и Оксана Почепа (Акула)
С 19:00 и до утра — ЯРКОЕ ШОУ от резидентов и ЗВЕЗДНЫХ АРТИСТОВ!
Подробности в группе vk.com/clubarsenal33.
23 апреля, воскресенье
В Доброграде соберутся все мирные жители и мафиози!
Обещаем вам в этот вечер отличное настроение и дружную игру в МАФИЮ!
Зовем друзей и записываемся по телефону: 8 800 200 80 50
Место: «Гнездо аиста».
24 апреля, понедельник
В «Синема Парке» — «Кухня. Последняя битва». Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию.
Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
25 апреля, вторник
Снова кинотеатр. Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар. Это — триллер «Наваждение».
26 апреля, среда
В ДК Ногина — концерт студентов Владимирского областного музыкального колледжа «Музыканты — детям» (для учащихся старших классов, по заявкам школ).
Вход свободный
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