Планы на неделю: «Кухня» и мотобол

20 апреля, четверг

Хочешь доказать, что Честер или Кори не круче тебя, дерзай, тащи друзей и гитару! Наша сцена в твое распоряжении, а если сможешь убедить Свята, что ты действительно крут! Каждый желающий может порадовать нас своим творчеством, смелей.

21 апреля, пятница

22 апреля, суббота

С 19:00 и до утра — ЯРКОЕ ШОУ от резидентов и ЗВЕЗДНЫХ АРТИСТОВ!

23 апреля, воскресенье

Обещаем вам в этот вечер отличное настроение и дружную игру в МАФИЮ!

24 апреля, понедельник

25 апреля, вторник

26 апреля, среда

С 18:00 в ReefBar будут звучать тяжелые мотивы: лучшие хиты зарубежной рок-индустрии.Свят-тайм!На стадионе— открытие Чемпионата России по мотоболу. Встречаются команды «Ковровец» и «Комета» из станицы Кущевская.Начало в 17.00.РК «Арсенал» празднует день рождения. В гостях — группа «Краски» (Оксана Ковалевская) и Оксана Почепа (Акула)соберутся все мирные жители и мафиози!Место: «Гнездо аиста».— «Кухня. Последняя битва». Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию.Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.Снова кинотеатр. Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар. Это — триллер «Наваждение».— концерт студентов Владимирского областного музыкального колледжа «Музыканты — детям» (для учащихся старших классов, по заявкам школ).