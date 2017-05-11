Планы на неделю: кино и «Алые паруса»

11 мая, четверг

12 мая, пятница

13 мая, суббота

Приглашаются все желающие! Окунитесь в мир огромных спортивных эмоций, накала страстей, нескончаемого адреналина и бешеных скоростей!

Будет очень жарко! Приходите всей семьей!

Также в эту субботу пройдёт День открытых дверей лагеря Доброград.

В этот день все желающие познакомятся с территорией лагеря, инфраструктурой, условиями проживания, распорядком лагеря и многим другим. Каждый сможет задать интересующие его вопросы и, главное, получить на них исчерпывающие ответы.

14 мая, воскресенье

Друзья, каждые выходные мы видим ваши улыбки. И теперь мы решили сделать эти улыбки еще шире. 14 мая, в воскресенье, мы проведем реальную юмористическую бойню за реальные бабки.



Если вы хотите придти — приходите. Если вы думаете приходить или нет — приходите. Если вы хотите выступить — приходите и выступайте (но предварительно запишитесь у Вячеслава Львова).



Для подробной информации — вступайте в группу мероприятия, для участия звоните по телефону 8 904 591 45 65 — Вячеслав.



15 мая, понедельник

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…



16 мая, вторник

В кинотеатрепремьера — «Меч короля Артура».Артур был ещё совсем ребенком, когда убили его отца, а дядя Вортигерн захватил престол. Лишённый права, принадлежащего ему с рождения, не подозревая о жизни, для которой был рождён, Артур прокладывает свой собственный путь из городских трущоб. Но однажды он вынимает меч из камня, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Теперь он должен принять свое истинное предназначение… Нравится ему это или нет.Режиссёр — Гай Ричи. Сценарий фильма основан на романе Томаса Мэлори «Смерть Артура» (1485).На площади 200-летия — городская молодёжнаязарядка!Начало в 10.00.13 и 14 мая в 11-00 часов — 1 этап Кубка Владимирской области по картингуНачало — в 12.00.В баре(Малеева, 1А) в 18.00 — «Большой Куш. Меняем деньги на юмор». Представители разных жанров юмора сражаются за денежный приз — 5000 рублей.— фильм ужасов «Прочь». Слоган — «Знакомство с родителями не всегда заканчивается свадьбой».в 18.00 — мюзикл в 2-х действиях «Алые паруса».Музыка Максима Дунаевского – сама как парус, рождающая благородные эмоции о неиссякаемой человеческой надежде на победу добра над злом! Романтическая история Александра Грина – «на все времена», она всегда актуальна, потому что — это любовь, потому что — это мечта, потому что — это вера! Ярко, талантливо, самобытно и современно написана пьеса для мюзикла драматургами — Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым.Романтическая повесть – феерия Грина обретает под их пером новое, во многом неожиданное звучание – новые герои, обстоятельства, сюжетные линии. Романтика этого мюзикла не поверхностно – возвышенна, она исходит из обстоятельств реальной жизни с её страстями и не очень привлекательными историями. Захватывающий сюжет, яркая символика, красивейшая музыка – у спектакля есть всё, чтобы стать настоящим «Гвоздём сезона».