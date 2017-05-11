Афиша
Планы на неделю: кино и «Алые паруса»
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В Коврове романтическая повесть Александра Грина обретёт новое, во многом неожиданное звучание: появятся новые герои, обстоятельства и сюжетные линии. Заинтригованы? Это хорошо! Кроме того, из нашей афиши вы узнаете, что можно посмотреть в «Синема Парке», когда пройдёт городская зарядка и где можно хорошо пошутить и заработать на этом денег. Изучаем и пользуемся!
В кинотеатре «Синема Парк» премьера — «Меч короля Артура».
Артур был ещё совсем ребенком, когда убили его отца, а дядя Вортигерн захватил престол. Лишённый права, принадлежащего ему с рождения, не подозревая о жизни, для которой был рождён, Артур прокладывает свой собственный путь из городских трущоб. Но однажды он вынимает меч из камня, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Теперь он должен принять свое истинное предназначение… Нравится ему это или нет.
Режиссёр — Гай Ричи. Сценарий фильма основан на романе Томаса Мэлори «Смерть Артура» (1485).
На площади 200-летия — городская молодёжная подзарядка!
Начало в 10.00.
Зарядись позитивом на целый день!
13 и 14 мая в 11-00 часов — 1 этап Кубка Владимирской области по картингу на стадионе «Мотодром».
Вход свободный.
Начало — в 12.00.
Подробности: 8 800 200 80 50.
В баре Vinnie Jones (Малеева, 1А) в 18.00 — «Большой Куш. Меняем деньги на юмор». Представители разных жанров юмора сражаются за денежный приз — 5000 рублей.
В «Синема Парк» — фильм ужасов «Прочь». Слоган — «Знакомство с родителями не всегда заканчивается свадьбой».
В ДК «Современник» в 18.00 — мюзикл в 2-х действиях «Алые паруса».
Музыка Максима Дунаевского – сама как парус, рождающая благородные эмоции о неиссякаемой человеческой надежде на победу добра над злом! Романтическая история Александра Грина – «на все времена», она всегда актуальна, потому что — это любовь, потому что — это мечта, потому что — это вера! Ярко, талантливо, самобытно и современно написана пьеса для мюзикла драматургами — Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым.
Романтическая повесть – феерия Грина обретает под их пером новое, во многом неожиданное звучание – новые герои, обстоятельства, сюжетные линии. Романтика этого мюзикла не поверхностно – возвышенна, она исходит из обстоятельств реальной жизни с её страстями и не очень привлекательными историями. Захватывающий сюжет, яркая символика, красивейшая музыка – у спектакля есть всё, чтобы стать настоящим «Гвоздём сезона».
Гимн любви, не всегда логичной и рассудительной, часто отчаянной и порывистой, готовой ждать вечность и превозмогать все испытания – вот чем наполнена музыка «Алых парусов».
11 мая, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» премьера — «Меч короля Артура».
Артур был ещё совсем ребенком, когда убили его отца, а дядя Вортигерн захватил престол. Лишённый права, принадлежащего ему с рождения, не подозревая о жизни, для которой был рождён, Артур прокладывает свой собственный путь из городских трущоб. Но однажды он вынимает меч из камня, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Теперь он должен принять свое истинное предназначение… Нравится ему это или нет.
Режиссёр — Гай Ричи. Сценарий фильма основан на романе Томаса Мэлори «Смерть Артура» (1485).
12 мая, пятница
На площади 200-летия — городская молодёжная подзарядка!
Начало в 10.00.
Зарядись позитивом на целый день!
13 мая, суббота
13 и 14 мая в 11-00 часов — 1 этап Кубка Владимирской области по картингу на стадионе «Мотодром».
Приглашаются все желающие! Окунитесь в мир огромных спортивных эмоций, накала страстей, нескончаемого адреналина и бешеных скоростей!
Будет очень жарко! Приходите всей семьей!
Вход свободный.
Также в эту субботу пройдёт День открытых дверей лагеря Доброград.
В этот день все желающие познакомятся с территорией лагеря, инфраструктурой, условиями проживания, распорядком лагеря и многим другим. Каждый сможет задать интересующие его вопросы и, главное, получить на них исчерпывающие ответы.
Начало — в 12.00.
Подробности: 8 800 200 80 50.
14 мая, воскресенье
В баре Vinnie Jones (Малеева, 1А) в 18.00 — «Большой Куш. Меняем деньги на юмор». Представители разных жанров юмора сражаются за денежный приз — 5000 рублей.
Друзья, каждые выходные мы видим ваши улыбки. И теперь мы решили сделать эти улыбки еще шире. 14 мая, в воскресенье, мы проведем реальную юмористическую бойню за реальные бабки.
Если вы хотите придти — приходите. Если вы думаете приходить или нет — приходите. Если вы хотите выступить — приходите и выступайте (но предварительно запишитесь у Вячеслава Львова).
Для подробной информации — вступайте в группу мероприятия, для участия звоните по телефону 8 904 591 45 65 — Вячеслав.
15 мая, понедельник
В «Синема Парк» — фильм ужасов «Прочь». Слоган — «Знакомство с родителями не всегда заканчивается свадьбой».
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
16 мая, вторник
В ДК «Современник» в 18.00 — мюзикл в 2-х действиях «Алые паруса».
Музыка Максима Дунаевского – сама как парус, рождающая благородные эмоции о неиссякаемой человеческой надежде на победу добра над злом! Романтическая история Александра Грина – «на все времена», она всегда актуальна, потому что — это любовь, потому что — это мечта, потому что — это вера! Ярко, талантливо, самобытно и современно написана пьеса для мюзикла драматургами — Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым.
Романтическая повесть – феерия Грина обретает под их пером новое, во многом неожиданное звучание – новые герои, обстоятельства, сюжетные линии. Романтика этого мюзикла не поверхностно – возвышенна, она исходит из обстоятельств реальной жизни с её страстями и не очень привлекательными историями. Захватывающий сюжет, яркая символика, красивейшая музыка – у спектакля есть всё, чтобы стать настоящим «Гвоздём сезона».
Гимн любви, не всегда логичной и рассудительной, часто отчаянной и порывистой, готовой ждать вечность и превозмогать все испытания – вот чем наполнена музыка «Алых парусов».
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