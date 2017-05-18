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Планы на неделю: Увидеть Париж и ...
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И нет, вовсе не умереть, а культурно и с пользой провести свой досуг. Сегодня «Планы на неделю» расскажут о французской певице, французских страстях, а также о других не менее примечательных событиях в нашем городе.
В кинотеатре «Синема Парк» — «Чужой: Завет».
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
Как сообщает «КиноПоиск», режиссёр Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм «Чужой: Завет» станет первой частью новой трилогии «Чужой», и что сюжетно эта трилогия будет ближе к первому фильму «Чужой» (1979).
В РК «Арсенал» — интеллектуальная игра «Знак ума».
Заявки и подробная информация по телефону 8-920-622-12-28.
Уже в эту субботу состоится финальное шоу «МИНИ-МИСС»! В этом году проект совместно реализует GK и детская студия «УЛЫБКИ».
На сцене ДК имени В.А. Дегтярёва юные участницы проекта покажут финальный концерт, сразу после которого жюри подведёт итог неординарной работы девочек и их родителей. Гостей ждёт море сюрпризов и призов от спонсоров, сертификаты, подарки, в том числе билеты на концерт группы «Руки Вверх»!
Ждем вас на нашем празднике 20 мая в 17.00. Торопитесь, билетов в кассе осталось немного!
Приближается второй концерт фестиваля PRODoбро! 21 мая в концертном зале конгресс-холла Доброграда выступает Кристель Лури с репертуаром Эдит Пиаф.
Самые известные песни французской дивы и истории из ее жизни нарисуют перед вами удивительную и драматичную судьбу миниатюрной женщины в черном.
Эдит Пиаф оживает в улыбке, взглядах, жестах и мимике Кристель Лури и дарит неповторимые эмоции.
Начало концерта в 17.00.
Билеты можно приобрести:
ДК им. Ногина, ул. Абельмана, д. 75
офис Askona Invest, ул. Чкалова, д. 48/2
салон Аскона Мебель, ул. Строителей, д. 27
Стоимость билета 350 р., количество билетов ограничено.
В ДК «Современник» — комедия «Страсти по-французски» в постановке Народного артиста России Владимира Стеклова.
Цепь невероятных событий и нелепых ситуаций стремительно разворачиваются в доме добропорядочного французского пенсионера Альбера. Он думал, что спас обычную девушку от хулигана, но все оказалось гораздо сложнее, и ему приходится играть роль криминального авторитета, втянутого в детективную историю. И понеслось: на его голову сыплются невероятные приключения, нелепые убийства, и, конечно же, любовь. Ему приходится общаться с бандитами, сутенерами, проститутками и при этом стараться быть человеком. Феерическая комедия, в которой смех будет главной составляющей частью.
Спектакль представляет собой классическую комедию положений с лихо закрученным сюжетом и множеством забавнейших и быстро сменяющих друг друга событий. Неповторимый шарм данной постановке придаёт тонкий и искромётный французский юмор, а также удивительное обаяние самой Франции, где и происходит данное действо.
Начало в 18.00.
В «Синема Парк» — мультфильм «Трио в перьях».
Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелёт. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюблённый попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?
18 мая, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Чужой: Завет».
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
Как сообщает «КиноПоиск», режиссёр Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм «Чужой: Завет» станет первой частью новой трилогии «Чужой», и что сюжетно эта трилогия будет ближе к первому фильму «Чужой» (1979).
19 мая, пятница
В РК «Арсенал» — интеллектуальная игра «Знак ума».
Заявки и подробная информация по телефону 8-920-622-12-28.
20 мая, суббота
Уже в эту субботу состоится финальное шоу «МИНИ-МИСС»! В этом году проект совместно реализует GK и детская студия «УЛЫБКИ».
На сцене ДК имени В.А. Дегтярёва юные участницы проекта покажут финальный концерт, сразу после которого жюри подведёт итог неординарной работы девочек и их родителей. Гостей ждёт море сюрпризов и призов от спонсоров, сертификаты, подарки, в том числе билеты на концерт группы «Руки Вверх»!
Ждем вас на нашем празднике 20 мая в 17.00. Торопитесь, билетов в кассе осталось немного!
21 мая, воскресенье
Приближается второй концерт фестиваля PRODoбро! 21 мая в концертном зале конгресс-холла Доброграда выступает Кристель Лури с репертуаром Эдит Пиаф.
Самые известные песни французской дивы и истории из ее жизни нарисуют перед вами удивительную и драматичную судьбу миниатюрной женщины в черном.
Эдит Пиаф оживает в улыбке, взглядах, жестах и мимике Кристель Лури и дарит неповторимые эмоции.
Начало концерта в 17.00.
Билеты можно приобрести:
ДК им. Ногина, ул. Абельмана, д. 75
офис Askona Invest, ул. Чкалова, д. 48/2
салон Аскона Мебель, ул. Строителей, д. 27
Стоимость билета 350 р., количество билетов ограничено.
22 мая, понедельник
В ДК «Современник» — комедия «Страсти по-французски» в постановке Народного артиста России Владимира Стеклова.
Цепь невероятных событий и нелепых ситуаций стремительно разворачиваются в доме добропорядочного французского пенсионера Альбера. Он думал, что спас обычную девушку от хулигана, но все оказалось гораздо сложнее, и ему приходится играть роль криминального авторитета, втянутого в детективную историю. И понеслось: на его голову сыплются невероятные приключения, нелепые убийства, и, конечно же, любовь. Ему приходится общаться с бандитами, сутенерами, проститутками и при этом стараться быть человеком. Феерическая комедия, в которой смех будет главной составляющей частью.
Спектакль представляет собой классическую комедию положений с лихо закрученным сюжетом и множеством забавнейших и быстро сменяющих друг друга событий. Неповторимый шарм данной постановке придаёт тонкий и искромётный французский юмор, а также удивительное обаяние самой Франции, где и происходит данное действо.
Начало в 18.00.
23 мая, вторник
В «Синема Парк» — мультфильм «Трио в перьях».
Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелёт. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюблённый попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?
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