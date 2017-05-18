Планы на неделю: Увидеть Париж и ...

18 мая, четверг

19 мая, пятница

20 мая, суббота

21 мая, воскресенье

22 мая, понедельник

23 мая, вторник

В кинотеатре— «Чужой: Завет».Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».Как сообщает «КиноПоиск», режиссёр Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм «Чужой: Завет» станет первой частью новой трилогии «Чужой», и что сюжетно эта трилогия будет ближе к первому фильму «Чужой» (1979).— интеллектуальная игра «Знак ума».Уже в эту субботу состоится финальное шоу «МИНИ-МИСС»! В этом году проект совместно реализует GK и детская студия «УЛЫБКИ».На сценеюные участницы проекта покажут финальный концерт, сразу после которого жюри подведёт итог неординарной работы девочек и их родителей. Гостей ждёт море сюрпризов и призов от спонсоров, сертификаты, подарки, в том числе билеты на концерт группы «Руки Вверх»!Приближается второй концерт фестиваля PRODoбро! 21 мая в концертном зале конгресс-холлавыступает Кристель Лури с репертуаром Эдит Пиаф.Самые известные песни французской дивы и истории из ее жизни нарисуют перед вами удивительную и драматичную судьбу миниатюрной женщины в черном.Эдит Пиаф оживает в улыбке, взглядах, жестах и мимике Кристель Лури и дарит неповторимые эмоции.Начало концерта в 17.00.ДК им. Ногина, ул. Абельмана, д. 75офис Askona Invest, ул. Чкалова, д. 48/2салон Аскона Мебель, ул. Строителей, д. 27— комедия «Страсти по-французски» в постановке Народного артиста России Владимира Стеклова.Цепь невероятных событий и нелепых ситуаций стремительно разворачиваются в доме добропорядочного французского пенсионера Альбера. Он думал, что спас обычную девушку от хулигана, но все оказалось гораздо сложнее, и ему приходится играть роль криминального авторитета, втянутого в детективную историю. И понеслось: на его голову сыплются невероятные приключения, нелепые убийства, и, конечно же, любовь. Ему приходится общаться с бандитами, сутенерами, проститутками и при этом стараться быть человеком. Феерическая комедия, в которой смех будет главной составляющей частью.Спектакль представляет собой классическую комедию положений с лихо закрученным сюжетом и множеством забавнейших и быстро сменяющих друг друга событий. Неповторимый шарм данной постановке придаёт тонкий и искромётный французский юмор, а также удивительное обаяние самой Франции, где и происходит данное действо.— мультфильм «Трио в перьях».Усыновленный при рождении и воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелёт. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг, и Кики — самовлюблённый попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?