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Планы на неделю: Шоу каскадёров и клад в Доброграде
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Шоу каскадёров, шоу под дождём, квест в Доброграде и «Тачки 3» в «Синема парке»! Неделя обещает быть жаркой!
Необычайное и зрелищное событие, которое просто невозможно пропустить, уже сегодня! Экстрим-шоу каскадёров с их уникальной программой не оставит равнодушным никого!
Перед зрителями выступят:
Только самые опасные трюки! Шоу на грани человеческих возможностей!
В программе:
Ведущие программы – Сэм Селезнёв и Семён Фролов.
Место: «Мотодром». Время: 19.00. Билеты на шоу можно приобрести в кассе ЛД «Ковровец».
Не успеваете? Шоу в Коврове до 18 июня!
В ДК «Родина» — «Шоу под дождём». Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». В отличие от первой части спектакль «Дышу тобой» затрагивает более серьезные жизненные ситуации. Как часто в отношении с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку?
Начало: 19.00
Цена билетов от 1100 до 1800 рублей.
В 13:00 в Загородном парке (г.Владимир) состоится Всероссийский #квестпобеды «Партизанскими тропами».
Набор команд продолжается. Хочешь принять участие в игре? Тогда пиши региональному координатору движения Анастасии Бухаровой.
В Доброграде в 11:00 для всех желающих состоится квест-игра по территории «Найди клад». Юным сыщикам предстоит разгадать немало загадок, пройти множество испытаний, прежде чем они доберутся до заветного сундука.
Ну, а после, в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором!
Внимание: участие в квесте и дискотеке абсолютно бесплатное.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
В «Синема Парке» — «Тачки 3»! Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
В 10.00 в старинной дворянской усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района пройдет концертная программа, посвященная памяти известного русского композитора Сергея Ивановича Танеева. С начала возрождения «родового гнезда» Танеевых подобные встречи стали традиционными.
Ежегодно в усадьбу в день памяти (19 июня) и день рождения (25 ноября) классика Танеева приезжают поклонники его творчества, чтобы послушать и насладиться бессмертной музыкой нашего земляка, окунуться в мир мировой классической музыки.
В знак преклонения перед творчеством Танеева в день его памяти будут возложены цветы к бюсту великого композитора.
В этот же день все приехавшие в марининскую усадьбу бесплатно смогут посетить музейные экспозиции и узнать от сотрудников музея историю старинной дворянской усадьбы и ее владельцев.
А пока…
15 июня, четверг
Необычайное и зрелищное событие, которое просто невозможно пропустить, уже сегодня! Экстрим-шоу каскадёров с их уникальной программой не оставит равнодушным никого!
Перед зрителями выступят:
- трансформер «ОПТИМУС ЛАДА»;
- боевая разведывательно-дозорная машина с огневыми пулемётами;
- квадроциклы и мотоциклы.
Только самые опасные трюки! Шоу на грани человеческих возможностей!
В программе:
- бои легковых авто с бигфутом;
- сбивание машин;
- уникальный грузовик, способный ездить на задних колёсах;
- прыжки на высокой скорости в горящие кольца;
- прыжки с трамплина;
- автофристайл и пиротехнические спецэффекты.
Ведущие программы – Сэм Селезнёв и Семён Фролов.
Место: «Мотодром». Время: 19.00. Билеты на шоу можно приобрести в кассе ЛД «Ковровец».
Не успеваете? Шоу в Коврове до 18 июня!
16 июня, пятница
В ДК «Родина» — «Шоу под дождём». Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». В отличие от первой части спектакль «Дышу тобой» затрагивает более серьезные жизненные ситуации. Как часто в отношении с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку?
Начало: 19.00
Цена билетов от 1100 до 1800 рублей.
17 июня, суббота
В 13:00 в Загородном парке (г.Владимир) состоится Всероссийский #квестпобеды «Партизанскими тропами».
Набор команд продолжается. Хочешь принять участие в игре? Тогда пиши региональному координатору движения Анастасии Бухаровой.
18 июня, воскресенье
В Доброграде в 11:00 для всех желающих состоится квест-игра по территории «Найди клад». Юным сыщикам предстоит разгадать немало загадок, пройти множество испытаний, прежде чем они доберутся до заветного сундука.
Ну, а после, в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором!
Внимание: участие в квесте и дискотеке абсолютно бесплатное.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
19 июня, понедельник
В «Синема Парке» — «Тачки 3»! Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
20 июня, вторник
В 10.00 в старинной дворянской усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района пройдет концертная программа, посвященная памяти известного русского композитора Сергея Ивановича Танеева. С начала возрождения «родового гнезда» Танеевых подобные встречи стали традиционными.
Ежегодно в усадьбу в день памяти (19 июня) и день рождения (25 ноября) классика Танеева приезжают поклонники его творчества, чтобы послушать и насладиться бессмертной музыкой нашего земляка, окунуться в мир мировой классической музыки.
В знак преклонения перед творчеством Танеева в день его памяти будут возложены цветы к бюсту великого композитора.
В этот же день все приехавшие в марининскую усадьбу бесплатно смогут посетить музейные экспозиции и узнать от сотрудников музея историю старинной дворянской усадьбы и ее владельцев.
А пока…
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