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Планы на неделю: День молодёжи и OPEN-AIR

Вероника Никитина
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День молодёжи и OPEN-AIR, кино и концерт канадских музыкантов, вечеринки и… тапинг. Неделя обещает быть интересной!

22 июня, четверг




В кинотеатре «Синема Парк» — «Трансформеры: Последний рыцарь».

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле…

Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать!

Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.





23 июня, пятница




В РК «Арсенал» — День молодёжи. Вход свободный, но есть фейсконтроль и дресс-код.

24 июня, суббота




Ковров с размахом отметит День молодёжи. Подробная программа уже есть на нашей сайте: «Затусить на День молодёжи? Программа эвента».

Мы же предлагаем вам провести праздник с пользой! 24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR. Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным.

Место проведения: Малыгинский карьер, противоположный от автодороги берег. 56.400614, 41.182475

Начало регистрации участников — 14:00. Начало акции — 15:00.

Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте! Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.

25 июня, воскресенье




В 11:00 Доброград ждёт мальчишек и девчонок, а также их родителей на чемпионат по самому позитивному виду спорта – тапингу.

Тапинг – соревнования на меткость и дальность бросания тапочек. Внимание! Не забудьте взять пару самой аэродинамичной домашней обуви.

Во время соревнования будет проходить конкурс рисунков на асфальте. Ну, а в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором. Танцуют все!

Также в это воскресенье в REEFBAR выступает настоящая фолк-панк группа из Канады.



Chris Snelgrove & The Last Mile — фолк-панк группа, основанная Chris Snelgrove (ex-Prevenge) изначально как сольный проект. Его песни о вещах, близких каждому из нас: горе, тоске, страсти к путешествиям и надежде. Он играл в более чем 30 странах и турил с такими группами как Title Fight, Iron Chic, Northcote, Wank For Peace и не планирует останавливаться.

В 2017 году Крис впервые отправится в Европу с полным составом группы и представит дебютную пластинку «The Distance Between». Если вы слушаете Brian Fallon, Chuck Ragan, Dave Hause, то музыка Chris Snelgrove & The Last Mile обязательно придётся вам по душе.

Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограничено.

26 июня, понедельник




В «Синема Парке» — «Мумия». Один сеанс в 2D, начало в 18.05.

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. В главной роли — Том Круз.

27 июня, вторник




В ДК «Современник» — оперетта «Белая акация».

Нескучной недели! Оставайтесь с нами!

1 комментарий

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«Мы же предлагаем вам провести праздник с пользой! 24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR. Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным.» Отличная логика проводить чистку там, где запрещено купание! вы просто шедевралиные умники
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