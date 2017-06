Планы на неделю: День молодёжи и OPEN-AIR

22 июня, четверг

23 июня, пятница

24 июня, суббота

25 июня, воскресенье

26 июня, понедельник

27 июня, вторник

Нескучной недели! Оставайтесь с нами!

В кинотеатре— «Трансформеры: Последний рыцарь».Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле…Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать!Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.— День молодёжи. Вход свободный, но есть фейсконтроль и дресс-код.Ковров с размахом отметит День молодёжи. Подробная программа уже есть на нашей сайте: «Затусить на День молодёжи? Программа эвента» Мы же предлагаем вам провести праздник с пользой! 24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR . Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным.Место проведения: Малыгинский карьер, противоположный от автодороги берег. 56.400614, 41.182475Начало регистрации участников — 14:00. Начало акции — 15:00.Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте! Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.В 11:00ждёт мальчишек и девчонок, а также их родителей на чемпионат по самому позитивному виду спорта – тапингу.Тапинг – соревнования на меткость и дальность бросания тапочек. Внимание! Не забудьте взять пару самой аэродинамичной домашней обуви.Во время соревнования будет проходить конкурс рисунков на асфальте. Ну, а в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором. Танцуют все!Также в это воскресенье ввыступает настоящая фолк-панк группа из Канады.Chris Snelgrove & The Last Mile — фолк-панк группа, основанная Chris Snelgrove (ex-Prevenge) изначально как сольный проект. Его песни о вещах, близких каждому из нас: горе, тоске, страсти к путешествиям и надежде. Он играл в более чем 30 странах и турил с такими группами как Title Fight, Iron Chic, Northcote, Wank For Peace и не планирует останавливаться.В 2017 году Крис впервые отправится в Европу с полным составом группы и представит дебютную пластинку «The Distance Between». Если вы слушаете Brian Fallon, Chuck Ragan, Dave Hause, то музыка Chris Snelgrove & The Last Mile обязательно придётся вам по душе.Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограничено.— «Мумия». Один сеанс в 2D, начало в 18.05.Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. В главной роли — Том Круз.— оперетта «Белая акация».