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Планы на неделю: День молодёжи и OPEN-AIR
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День молодёжи и OPEN-AIR, кино и концерт канадских музыкантов, вечеринки и… тапинг. Неделя обещает быть интересной!
В кинотеатре «Синема Парк» — «Трансформеры: Последний рыцарь».
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле…
Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать!
Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
В РК «Арсенал» — День молодёжи. Вход свободный, но есть фейсконтроль и дресс-код.
Ковров с размахом отметит День молодёжи. Подробная программа уже есть на нашей сайте: «Затусить на День молодёжи? Программа эвента».
Мы же предлагаем вам провести праздник с пользой! 24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR. Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным.
Место проведения: Малыгинский карьер, противоположный от автодороги берег. 56.400614, 41.182475
Начало регистрации участников — 14:00. Начало акции — 15:00.
Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте! Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.
В 11:00 Доброград ждёт мальчишек и девчонок, а также их родителей на чемпионат по самому позитивному виду спорта – тапингу.
Тапинг – соревнования на меткость и дальность бросания тапочек. Внимание! Не забудьте взять пару самой аэродинамичной домашней обуви.
Во время соревнования будет проходить конкурс рисунков на асфальте. Ну, а в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором. Танцуют все!
Также в это воскресенье в REEFBAR выступает настоящая фолк-панк группа из Канады.
Chris Snelgrove & The Last Mile — фолк-панк группа, основанная Chris Snelgrove (ex-Prevenge) изначально как сольный проект. Его песни о вещах, близких каждому из нас: горе, тоске, страсти к путешествиям и надежде. Он играл в более чем 30 странах и турил с такими группами как Title Fight, Iron Chic, Northcote, Wank For Peace и не планирует останавливаться.
В 2017 году Крис впервые отправится в Европу с полным составом группы и представит дебютную пластинку «The Distance Between». Если вы слушаете Brian Fallon, Chuck Ragan, Dave Hause, то музыка Chris Snelgrove & The Last Mile обязательно придётся вам по душе.
Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограничено.
В «Синема Парке» — «Мумия». Один сеанс в 2D, начало в 18.05.
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. В главной роли — Том Круз.
В ДК «Современник» — оперетта «Белая акация».
22 июня, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Трансформеры: Последний рыцарь».
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле…
Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать!
Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
23 июня, пятница
В РК «Арсенал» — День молодёжи. Вход свободный, но есть фейсконтроль и дресс-код.
24 июня, суббота
Ковров с размахом отметит День молодёжи. Подробная программа уже есть на нашей сайте: «Затусить на День молодёжи? Программа эвента».
Мы же предлагаем вам провести праздник с пользой! 24 июня на берегу Малыгинского карьера запланирована общественная акция — OPEN-AIR. Суть и цель – сделать берег нашего замечательного «байкала» чистым, красивым и ухоженным.
Место проведения: Малыгинский карьер, противоположный от автодороги берег. 56.400614, 41.182475
Начало регистрации участников — 14:00. Начало акции — 15:00.
Для участников будет организована мини-кухня (мангал, чайник (самовар), газовая плита, посуда). Полдник в комплекте! Весь день зажигательная музыка от SANDBOX. Танцпол с 19 часов.
25 июня, воскресенье
В 11:00 Доброград ждёт мальчишек и девчонок, а также их родителей на чемпионат по самому позитивному виду спорта – тапингу.
Тапинг – соревнования на меткость и дальность бросания тапочек. Внимание! Не забудьте взять пару самой аэродинамичной домашней обуви.
Во время соревнования будет проходить конкурс рисунков на асфальте. Ну, а в 11:40 – зажигательная дискотека с аниматором. Танцуют все!
Также в это воскресенье в REEFBAR выступает настоящая фолк-панк группа из Канады.
Chris Snelgrove & The Last Mile — фолк-панк группа, основанная Chris Snelgrove (ex-Prevenge) изначально как сольный проект. Его песни о вещах, близких каждому из нас: горе, тоске, страсти к путешествиям и надежде. Он играл в более чем 30 странах и турил с такими группами как Title Fight, Iron Chic, Northcote, Wank For Peace и не планирует останавливаться.
В 2017 году Крис впервые отправится в Европу с полным составом группы и представит дебютную пластинку «The Distance Between». Если вы слушаете Brian Fallon, Chuck Ragan, Dave Hause, то музыка Chris Snelgrove & The Last Mile обязательно придётся вам по душе.
Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограничено.
26 июня, понедельник
В «Синема Парке» — «Мумия». Один сеанс в 2D, начало в 18.05.
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. В главной роли — Том Круз.
27 июня, вторник
В ДК «Современник» — оперетта «Белая акация».
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