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Планы на неделю: Культурная программа и животный мир
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Что идёт в кинотеатре? Где пройдёт благотворительный концерт в помощь маленькой ковровчанке? Остались ли билеты на концерт Михаила Бублика? Какая удивительная выставка работает в Музее природы и этнографии? Расскажут «Планы на неделю».
В кинотеатре «Синема Парк» премьера — «Гадкий я 3».
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Интересно, что Стив Карелл заявил, что «Гадкий я 3» может оказаться последним фильмом, в котором он озвучивает Грю.
Актёр, правда, добавил, что не против озвучить этот персонаж в последующих сиквелах, но только в эпизодической роли.
В ДК им. Дегтярёва театр «Вертикаль» проведёт благотворительный концерт в поддержку Ани Устиновой. Начало — в 19.00.
1 июля, суббота
Вечеринка в РК «Арсенал». За вертушками HOLLYWOOD / HERTS. Вход свободный. Ведущий всех мероприятий — Вадим Садретдинов
2 июля, воскресенье
2 июля в 19:00 на сцене уникального летнего театра Доброграда состоится концерт известного певца, музыканта, исполнителя хитов «Скажи нет», «Вместе мы обязательно будем», «40000 вёрст» и «Что мы наделали». Михаил Бублик многократный лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». Кстати, цены на оставшиеся билеты снижены.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
3 июля, понедельник
В «Синема Парке» — триллер «Синяя бездна». Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остаётся лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
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Экспозиция «Животный мир Владимирской области» в Музее природы и этнографии (филиал Ковровского историко-мемориального музея) восхищает гостей своей красотой и неповторимостью. Она расположилась на площади около 200 м.кв., здесь можно увидеть более 250 видов птиц и зверей — обитателей нашего края.
В музее представлены уникальные экспонаты, некоторые из которых изготовлены еще в середине прошлого века таксидермистом В.А.Барановым.
На гостей музея производят неизгладимое впечатление: самая маленькая птица наших лесов – «русский колибри» королек; забавный зверек — краснокнижная русская выхухоль; такие разные и очень похожие — дятлы; прекрасная коллекция сов и мн.др.
Особый интерес для гостей представляют композиционные виды: кукушка с малиновкой, горностай с чайкой, нырковые и речные утки и мн.др. Большую известность приобрел экспозиционный раздел «Перелетные птицы». На его основе проводится тематический народный праздник «Жаворонки, прилетите!».
29 июня, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» премьера — «Гадкий я 3».
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Интересно, что Стив Карелл заявил, что «Гадкий я 3» может оказаться последним фильмом, в котором он озвучивает Грю.
Актёр, правда, добавил, что не против озвучить этот персонаж в последующих сиквелах, но только в эпизодической роли.
30 июня, пятница
В ДК им. Дегтярёва театр «Вертикаль» проведёт благотворительный концерт в поддержку Ани Устиновой. Начало — в 19.00.
1 июля, суббота
Вечеринка в РК «Арсенал». За вертушками HOLLYWOOD / HERTS. Вход свободный. Ведущий всех мероприятий — Вадим Садретдинов
2 июля, воскресенье
2 июля в 19:00 на сцене уникального летнего театра Доброграда состоится концерт известного певца, музыканта, исполнителя хитов «Скажи нет», «Вместе мы обязательно будем», «40000 вёрст» и «Что мы наделали». Михаил Бублик многократный лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». Кстати, цены на оставшиеся билеты снижены.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
3 июля, понедельник
В «Синема Парке» — триллер «Синяя бездна». Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остаётся лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Your text to link...
4 июля, вторник
Экспозиция «Животный мир Владимирской области» в Музее природы и этнографии (филиал Ковровского историко-мемориального музея) восхищает гостей своей красотой и неповторимостью. Она расположилась на площади около 200 м.кв., здесь можно увидеть более 250 видов птиц и зверей — обитателей нашего края.
В музее представлены уникальные экспонаты, некоторые из которых изготовлены еще в середине прошлого века таксидермистом В.А.Барановым.
На гостей музея производят неизгладимое впечатление: самая маленькая птица наших лесов – «русский колибри» королек; забавный зверек — краснокнижная русская выхухоль; такие разные и очень похожие — дятлы; прекрасная коллекция сов и мн.др.
Особый интерес для гостей представляют композиционные виды: кукушка с малиновкой, горностай с чайкой, нырковые и речные утки и мн.др. Большую известность приобрел экспозиционный раздел «Перелетные птицы». На его основе проводится тематический народный праздник «Жаворонки, прилетите!».
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