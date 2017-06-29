Планы на неделю: Культурная программа и животный мир

29 июня, четверг

30 июня, пятница

1 июля, суббота



2 июля, воскресенье



3 июля, понедельник



4 июля, вторник

В кинотеатрепремьера — «Гадкий я 3».Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.Интересно, что Стив Карелл заявил, что «Гадкий я 3» может оказаться последним фильмом, в котором он озвучивает Грю.Актёр, правда, добавил, что не против озвучить этот персонаж в последующих сиквелах, но только в эпизодической роли.театр «Вертикаль» проведёт благотворительный концерт в поддержку Ани Устиновой. Начало — в 19.00.Вечеринка в. За вертушками HOLLYWOOD / HERTS. Вход свободный. Ведущий всех мероприятий — Вадим Садретдинов2 июля в 19:00 на сцене уникального летнего театрасостоится концерт известного певца, музыканта, исполнителя хитов «Скажи нет», «Вместе мы обязательно будем», «40000 вёрст» и «Что мы наделали». Михаил Бублик многократный лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». Кстати, цены на оставшиеся билеты снижены.Подробности по телефону: 8 800 200 80 50— триллер «Синяя бездна». Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остаётся лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.Экспозиция «Животный мир Владимирской области» в Музее природы и этнографии (филиал Ковровского историко-мемориального музея) восхищает гостей своей красотой и неповторимостью. Она расположилась на площади около 200 м.кв., здесь можно увидеть более 250 видов птиц и зверей — обитателей нашего края.В музее представлены уникальные экспонаты, некоторые из которых изготовлены еще в середине прошлого века таксидермистом В.А.Барановым.На гостей музея производят неизгладимое впечатление: самая маленькая птица наших лесов – «русский колибри» королек; забавный зверек — краснокнижная русская выхухоль; такие разные и очень похожие — дятлы; прекрасная коллекция сов и мн.др.Особый интерес для гостей представляют композиционные виды: кукушка с малиновкой, горностай с чайкой, нырковые и речные утки и мн.др. Большую известность приобрел экспозиционный раздел «Перелетные птицы». На его основе проводится тематический народный праздник «Жаворонки, прилетите!».