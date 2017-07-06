Планы на неделю: День семьи и злодей в Муроме

6 июля, четверг

7 июля, пятница



8 июля, суббота

9 июля, воскресенье

10 июля, понедельник

11 июля, вторник

В кинотеатрепремьера — «Человек-паук: Возвращение домой».После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что…Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.Слоган: «When one story ends, another begins»В 18.00 в рамках Чемпионата России по мотоболу встретятся на «Мотодроме» встретятся «Ковровец» и «Колос» из Ипатово Ставропольского края.День любви, семьи и верности. В Доброграде пройдет интерактивная праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности.Зажигательные песни, необычные флешмобы, увлекательные конкурсы, профессиональные аниматоры!Найдутся развлечения и для любителей спорта. Каждый желающий сможет поздравить своих близких с Днем семьи, любви и верности в режиме реального времени. Для этого на празднике будет работать «Ромашковая почта».А для ярких фотографий — тематическая фотозона.Также предлагаем изучить программу в Муроме, благо он совсем недалеко. Традиционно основной площадкой Дня семьи, любви и верности станет центральная часть Мурома. С самого утра там развернётся ярмарка ремёсел, в которой планируют принять участие 800 мастеров из 24 регионов России и из Беларуси. Будет открыт «Город детства», где каждый ребёнок найдёт себе занятие по душе.Ключевым событием праздника, как и в предыдущие годы, станет чествование семейных пар и вручение медалей «За любовь и верность», учреждённых Фондом социально-культурных инициатив. В этом году более 50 муромских семей и свыше 70 супружеских пар из других территорий Владимирской области, проживших в браке более 25 лет и получивших признание за крепость семейных уз, за успехи в воспитании детей, получат эту почётную награду.Новшеством 2017 года станут пять экспозиций русского народного костюма, где будут представлены уникальные экспонаты, предоставленные известным коллекционером Сергеем Глебушкиным и учреждениями культуры Владимирской области. Также состоится показ мод с демонстрацией работ самых известных российских модельеров, а также состоится «Шоу невест» с дефиле в свадебных платьях.Кроме того, 8 июля состоится торжественное гашение марки, выпущенной специально к 10-летию Дня семьи, любви и верности. Прямо с праздничных площадок каждый желающий сможет отправить письмо своим близким.Кульминацией праздника станет грандиозный концерт на набережной Оки. В течение трёх часов перед публикой будут выступать звёзды российской эстрады. Своё участие в концерте подтвердили Филипп Киркоров, Валерия, Лариса Долина, Трофим, Жасмин, Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Игорь Николаев, Александр Маршал, Ани Лорак, Зара, группа «Кватро» и другие известные артисты. На большой сцене выступят и ведущие ансамбли 33-го региона: «Русь», «Мурома», «Девичий переполох». Ведущими вечерней праздничной программы станет супружеская пара – Александр и Екатерина Стриженовы.Концерт начнётся в 20.00, а с 21.30 он будет транслироваться «Первым каналом». Традиционно праздничный день завершится ярким фейерверком над водами реки Оки.В студии йоги «Воздух» — Хатха-йога. Осталось восемь мест. Начало в 10.00.— «Сказ о Петре и Февронии».XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.С 25 июняпродолжает работу выставка «Романовы и эпоха» (к 100-летию революции 1917 г. в России). Посетители увидят гравюры, литографии и артефакты эпохи из частной коллекции и фондов музея.Среди них, портреты Михаила Федоровича – первого русского царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, Петра Великого, императриц Екатерины I и Екатерины II, Елизаветы. Из предметов – дворянский вседневный столовый сервиз, скатерть из шали жаккардового плетения эпохи ампир.