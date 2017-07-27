Афиша
Планы на неделю: В выходные будет жарко!
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27 июля, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Стань легендой! Бигфут младший».
Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.
Роли дублировали: Артур Смольянинов, Дарья Мельникова, Семен Трескунов, Сергей Чихачев.
28 июля, пятница
Открытие нового танцпола в «Национале».
- Первая вечеринка
- Новый интерьер
- Новая фотозона с большими цветами
- Новые эмоции
Специальный гость — DJ Pavilion. До полуночи — вход СВОБОДНЫЙ.
Приди и прими участи в съемках видеоклипа! Стань частью клубной истории города!
29 июля, суббота
На стадионе «Мотодром» — Кубок Владимирской области по картингу! 3 этап.
Тренер «M-Racing» Кирилл Малыгин:
Приходите поболеть за наших парней! Будет очень жарко!
30 июля, воскресенье
В это воскресенье будет жарко. И не только потому, что в наш регион наконец-то пришло лето. В парке семейного отдыха Доброграда пройдет День роликов.
Роллер-разминка, фитнес на роликах – это увлекательно и необычно. Роллерам предстоит не только удерживать равновесие, но и повторять движения за инструктором.
Если вы не умеете кататься – не переживайте! Профессиональные роллеры обучат вас азам этого увлекательного занятия.
Начало программы в 14 часов.
Также на дне роликов вас ждут открытые уроки и показательные выступления от инструкторов Федерации роллер спорта России.
Спортсмены имеют большой опыт преподавания и помогли научиться кататься уже не одному десятку людей.
31 июля, понедельник
Снова «Синема Парк». «Планета обезьян: Война». Ещё не видели? Самое время!
Цезарь, который не хочет войны между обезьянами и людьми, пытается не допустить дальнейшего развития конфликта, но теряет жену и сына и отныне жаждет мести. Люди по-прежнему видят в обезьянах своих врагов, всеми силами пытаются их уничтожить и не замечают, что настоящая беда надвигается совсем с другой стороны.
1 августа, вторник
В Ковровском историко-мемориальном музее работает выставка стрелкового оружия из частной коллекции. На ней представлены более 250 единиц оружия, которые были выпущены ещё в XX веке.
250 экспонатов привез в Ковров частный коллекционер из Ярославля Иосиф Ботерашвили. На выставке представлены пистолеты, автоматы, винтовки, и даже ручные станковые пулеметы времён первой и второй мировой войны.
На выставке есть уникальные экспонаты. Среди них — всемирно известный пистолет-пулемёт израильского производства — Узи, пистолет «Пустынный орёл» калибр 12,7 мм весом 2 кг 50 гр, с ним снимался в фильмах Арнольд Шварцнеггер, популярный среди гангстеров пулемёт Томпсона, редкие экземпляры станкового пулемёта Дегтярёва. Есть даже аналог легендарного пистолета-пулемёта, с которым воевал латиноамериканский революционер Че Гевара.
2 августа, среда
Отмечается день ВДВ. Не знаем как у вас, а у нас в планах — очередная проверка городских фонтанов:)
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