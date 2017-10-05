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Планы на неделю: кино и «Звери»
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5 октября, четверг
В 19:00 в ДК «Родина» с программой «Акустика. Лучшее» выступит группа «Звери»! Прозвучат популярные песни Ромы Зверя в новой обработке, сыгранные мощным живым составом.
Для «Зверей» акустика — это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная фишка этой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы Герман Осипов.
«Акустика это всегда момент проверки — себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, — говорит Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».
В этих концертах группа ЗВЕРИ решила сделать акцент на свете и отказаться от всех спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — в аранжировках.
6 октября, пятница
В кинотеатре «Синема Парк» — «Бегущий по лезвию 2049». Это англо-американский фантастический фильм канадского режиссёра Дени Вильнёва и продюсера Ридли Скотта, основанный на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Продолжение фильма 1982 года «Бегущий по лезвию». Премьера — 5 октября, в том числе и в ковровском кинотеатре.
По сюжету, Кей — офицер полиции, который является настоящим профессионалом своего дела и пожалуй лучшим среди всех своих коллег. Однажды он узнаёт сверхсекретную информацию, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Кей не может сидеть сложа руки и собирается сделать все возможное, чтобы спасти мир. Однако в этом деле возникает больше вопросов, чем ответов. Пытаясь найти разгадку, Кей начинает поиски бывшего офицера спецподразделения полиции Рика Декарда, который бесследно исчез тридцать лет назад…
7 октября, суббота
В РК «Арсенал» — посвящение в студенты!
В программе:
— конкурсы,
— подарки,
— лучшая танцевальная музыка.
Ведущий Вадим Садретдинов.
8 октября, воскресенье
В ДК Ногина — интерактивное представление для всей семьи «День рождения Бабы-Яги»
Билеты: 250 — 350 руб. Дети до 3-х лет бесплатно.
9 октября, понедельник
В «Синема Парке» — «ЛЕГО Ниндзяго Фильм».
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
10 октября, вторник
В тайм-кафе «Квест» — стартует курс по скетч-иллюстрации для подростков и взрослых. Он рассчитан на учебный год, занятия проходят два раза в месяц.
Преподаватель Софья Облачко.
Тел.: 8-915-772-0-619
11 октября, среда
В ковровском городском музее поселились бабочки и растения-хищники. Выставку «Живые Тропические Бабочки и Хищные Растения» и коллекцию «Бабочки мира» привезли энтомологи из столицы.
Куколки бабочек путешествуют по стране в «портативном роддоме». То есть, все живые бабочки, летающие по музею, родились в нашем городе. Каждый день на выставке рождается до 15 бабочек. Некоторые коконы шевелятся прямиком на глазах у гостей: это появляются на свет бабочки. Для куколок установлен специальный инсектарий.
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