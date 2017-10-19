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Планы на неделю: Ушедшая эпоха и визит во дворец
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19 октября, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Геошторм». После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
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20 октября, пятница
Вечеринка в РК «Арсенал». Действует система предоплаты: на входе вы приобретаете купон на 150 рублей, которым можете расплатиться за напитки, еду из меню и кальяны! Купон является внутренней валютой номиналом в 150 рублей.
21 октября, суббота
В Доброграде пройдет день детского творчества. Начнется праздник в 14:00 с бесплатного мастер-класса по изготовлению 3D-фигурок из бумаги. Забавные зверьки, персонажи любимых мультиков, милые монстрики и супергерои – мы подготовили десятки ярких шаблонов. Продолжится день детского творчества кулинарными экспериментами в 15:00.
Подробности по телефону: 8(800)200-80-50.
Также в этот день в ДК «Родина» пройдет импровизированное комедийное шоу от творческого объединения «Местный Stand UP».
У нас нет сценария, но есть куча дурацких ситуаций, в которые вы — наши зрители можете нас поставить. Наша задача из этих ситуаций выйти и сделать это смешно. И иногда под живую музыку.
Начало в 18.00.
Подробности в ВК-группе Местный Stand UP.
22 октября, воскресенье
На ледовой арене СК «Мотодром» начались массовые катания. В это воскресенье (как и в субботу), каток работает с 17.00 до 18.00 часов. Массовые катания на ледовой арене — это возможность активно отдохнуть и получить заряд позитивного настроения
23 октября, понедельник
В «Синема Парке» — «Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса».
Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!
24 октября, вторник
12 октября в Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка «Символы советской эпохи»/ к 100-летию Октябрьской революции 1917 г. Выставка посвящена важному компоненту культуры советской эпохи – символике. В экспозиции представлены артефакты советской эпохи.
Среди памятных знаков: разнообразные предметы с изображением государственной символики СССР, символические атрибуты детских организаций (октябрят, пионеров), Ленинского комсомола, награды, значки, бюсты и портреты вождя. Помимо красных стягов, вымпелов, плакатов, фотографий посетители увидят документальный фильм о Коврове, созданный к 40-летию Октября, узнают историю происхождения самого известного в мире псевдонима — Ленин.
Выставка продлится до 26 ноября.
25 октября, среда
В ДК имени Ногина пройдет концерт содружества музыкантов «Ave Classic». Его руководитель — солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Виталий Хандрас.
Начало в 18.30.
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