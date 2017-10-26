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Планы на неделю: «КняZz» и встреча с хищником
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26 октября, четверг
В кинотеатре «Синема парк» премьера — «Последний богатырь».
По сюжету, Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
Разумеется, это еще не все. Сегодня на большой экран выходит и нашумевшая «Матильда».
27 октября, пятница
В 19.30 в тайм-кафе «Квест» — «Думы»! 16+
Интеллектуально-развлекательная феерия, очень интересная игра, где надо думать и предполагать, цена: 300р. с человека, запись на игру по телефону: 8-904-033-54-42 (кстати, ДУМЫ – отличный способ провести корпоратив), где: тайм-кафе «Квест» (с торца ДК «Ленина», правое крыло).
28 октября, суббота
Хеллоуин в «Альмонде». Гостей ждут подарки за лучшие костюмы!
Кстати, совсем скоро мы опубликуем самую подробную информацию, о том где в Коврове будут отмечать этот неоднозначный, но все-таки праздник.
29 октября, воскресенье
Группа КняZz! Спустя ровно год, 29 октября в 18.00 в ДК им. Ленина!
КняZz представит новый нашумевший альбом «Узники долины снов», а также споет много старых добрых хитов группы «Король и Шут»!
Билеты уже можно купить: концертная касса в супермаркете АТАК на Грибоедова, 3 (на базе магазина «Вечеринки И Праздники»), концертная касса в ТЦ Треугольник (на базе магазина Топ Шоп)
Цена: 1000-1200 р.
Подробности по телефону: 8 920 920 83 83.
30 октября, понедельник
В ДК имени Ленина с 18 октября по 12 ноября можно увидеть хитрую лисичку, милого енота, пушистую белочку, веселых обезьянок, павлина и африканских ежиков. Это — «Экzoферма»!
Билеты по будням: 100 руб для детей, 150 для взрослых;
По выходным 150 руб для всех, детям до 3 лет бесплатно.
Телефон: 8 (960) 139-39-89.
31 октября, вторник
18 октября в залах Ковровского историко-мемориального музея открылась выставка московского искусствоведа и коллекционера Марины Политовой «Кукла: от обряда до игры». 18 лет Марина собирает объекты для своей внушительной коллекции. Одних только кукол с начала XIX века и по сегодняшний день насчитывается более 800. Кроме главных экспонатов – кукол, коллекция вмещает большое количество игрушек разного времени, кукольной одежды, посуды, предметов интерьера. Всего – более 120 экспонатов. Выставка будет работать до 26 ноября.
1 ноября, среда
На территории развлечений «Маленькие личности» пройдет мастер-класс для взрослых пройдет под чутким руководством художника Татьяны Тожокиной.
Уровень подготовки: нулевой и чуть выше. Стоимость занятия: 500 руб. В стоимость входят все материалы. Предварительная запись по тел: 2-54-64.
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