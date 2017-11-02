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Планы на неделю: долгие выходные и «Фактор-2»
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2 ноября, четверг
В кинотеатре «Синема парк» можно увидеть «Пилу 8».
Одна из самых кассовых хоррор-франшиз всех времён возвращается. Фирменная безумная жестокость, наследие маньяка Пилы, выходит на новый уровень…
В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?
3 ноября, пятница
В ДК «Родина» — солдатский форум.
Кстати, сегодня россиян ждет сокращенный рабочий день. Готовимся к бурным выходным!
4 ноября, суббота
В ДК «Родина» — всероссийская акция «Ночь искусств».
В ДК им. Ленина в 18.00 пройдет полуфинала второго сезона юмористической лиги Ковровец. Играют команды КВН из Москвы, Н. Новгорода, Владимира и Коврова.
В РК «Арсенал» — караоке-батл. Участие бесплатное. Кстати, клубная зона «Арсенала» на этой неделе открыта 3, 4 и 5 ноября.
Разумеется, это еще не все:)
В 22.00 на сцену РК выйдет «Фактор-2»!
5 ноября, воскресенье
НЕГАТИВ’Ы:
Друзья! 5 ноября нашему наставнику и учителю, челу который дарил нам первые навыки, отцу ковровского рок-н-ролла, нашему товарищу Олегу Грабкину исполняется 45! Приглашаем Всех на большой рок-концерт, групп будет много, поздравим Маэстро и Мы. Приходите, кто то понастальгировать, кто просто послушать рок а кто то показать детям своим что вот они легенды Нашей сцены! Билеты уже в продаже, обращайтесь! За репост добра и рока в дом! Ждем всех рок-н-рольщиков, Олег много сделал для ковровской рок-сцены, поддержим его вниманием и аплодисментами!
6 ноября, понедельник
В ДК имени Ногина спектакль «Соблазн». Главный герой в день рожденья, открывает свой кейс, а там… куча денег! Откуда? Это явно криминал!
Отдавать, или не отдавать? Герой решает бежать, но хозяин чемодана уже вышел на его след…
Билеты: 250, 300, 350 руб. Предварительная продажа.Касса: 2-25-11
7 ноября, вторник
В историко-мемориальном музее работает выставка Марины Политовой «Путешествие в мир кукол».
Кроме главных экспонатов, в коллекции есть игрушки разных эпох, кукольная одежда, посуда и предметы интерьера.
Выставка открыта до 26 ноября.
8 ноября, среда
В усадьбе Танеевых продолжается костюмированная и театрализованно-игровая программа с детскими забавами и потехами «Сказки в лицах». Ваш ребенок сможет побывать в мире сказок и приоткрыть завесу в мир чудес!
Всю информацию можно получить по телефонам: 8(49232)2-10-22; 8-980-751-3550; 8-920-948-4278.
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