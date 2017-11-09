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Планы на неделю: «Дело храбрых» и «Би-2»
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9 ноября, четверг
В «Синема парке» — «Дело храбрых». Это фильм, основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны.
Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.
«It's Not What Stands In Front Of You, It's Who Stands Beside You»
10 ноября, пятница
В РК «Националь» — дни открытых дверей. С 20-00 бильярд и аэрохоккей — абсолютно бесплатно!
11 ноября, суббота
В ДК «Родина» впервые в Коврове состоится грандиозный концерт группы «Северный флот», основанной музыкантами группы «Король и Шут».
12 ноября, воскресенье
Последний день работы контактной выставки животных «ЭкZоферма». Вы еще не видели этих милых енотов и кроликов, поселившихся в ДК Ленина? Самое время!
13 ноября, понедельник
В «Синема парке» — «Тор: Рагнарёк». Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.
14 ноября, вторник
В Музее природы и этнографии работает выставка «Летописцы человеческих судеб…», посвященная 100-летию образования органов ЗАГС.
Выставка будет интересна взрослым и детям. Каждый найдет для себя что-то важное, душевное, трогательное, родное…. То, что заставит задуматься о наших нравственных ценностях, о прошлом и настоящем…
15 ноября, среда
«Би-2» в Коврове! Уникальная возможность услышать большую часть нового альбома «Горизонт событий» LIVE!
Место: Ледовая арена «Ковровец»
Время: 19:00
Продажа билетов: 8-920-622-12-28, 8-920-920-83-83.
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