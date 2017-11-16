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Планы на неделю: Лига справедливости и гость из Парижа
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16 ноября, четверг
Премьера в «Синема парк»: «Лига справедливости».
Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.
17 ноября, пятница
В ДК «Современник» — Александр Иванов и группа РОНДО. «Московская осень», «Боже, какой пустяк», «Дождь» — эти хиты известны не только фанатам рок-музыки, но и просто меломанам. Репертуар группы — классический рок, но в нем меньше привычного бунтарства и больше задушевности. Это не просто русский рок — это настоящий славянский рок.
18 ноября, суббота
19 ноября, воскресенье
8 и 19 ноября парк-отель Доброград приглашает вас провести творческие выходные.
Вас ждет насыщенная программа для всей семьи с различными кулинарными и творческими мастер-классами, развлекательной и танцевальной программой, cyber time в кинотеатре парк-отеля и караоке вечер для взрослых гостей.
19 ноября в 12:40 не пропустите кулинарный мастер-класс в детской комнате ресторана «Гнездо Аиста» по приготовлению вкуснейших бургеров.
Тел.: 8 (800) 200-80-50
А в ДК им. Ногина — шоу необычных увлечений:
20 ноября, понедельник
В кинотеатре «Синема парк» — Убийство в «Восточном экспрессе». Путешествие Эркюля Пуаро в роскошном «Восточном экспрессе» должно было стать приятным отдыхом после блестяще раскрытого дела в Иерусалиме, а обернулось еще одним расследованием, уникальным в богатой практике детектива. Разгадка этого преступления поставила знаменитого сыщика перед нелегким выбором между долгом и справедливостью.
21 ноября, вторник
В историко-мемориальном музее продолжает работать выставка Марины Политовой «Путешествие в мир кукол». Не видели? Самое время.
22 ноября, среда
В ДК им. Ногина — концерт композитора и пианиста из Парижа Николя Челоро. В своих выступлениях он отдает предпочтение романтическому периоду – в особенности Листу и Шопену, а также исполняет собственные сочинения, поэтичные и лирические, которые очень нравятся публике. Впрочем, в его широкий репертуар входят, конечно, все великие произведения фортепианной музыки, начиная с Баха, Моцарта или Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Альбениса или Мануэля де Фалья.
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