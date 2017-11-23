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Планы на неделю: Лиричный рэп и День матери
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23 ноября, четверг
В «Синема парке» премьера — комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2».
В сиквеле комедийного хита 2015 года отец и отчим, Дасти (Марк Уолберг) и Брэд (Уилл Феррелл), объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти (Мел Гибсон) и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда (Джон Литгоу). Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.
24 ноября, пятница
В 12-00 в усадьбе Танеевых пройдет камерный концерт классической музыки. Вход свободный.
Всю информацию можно получить по телефонам: 8(49232)2-10-22; 8-980-751-3550.
А вечером «Национале» можно услышать весьма лиричный рэп. Здесь состоится концерт Gambit 13 при участии Женя К.2 и Паша Proorok.
Gambit13 — Сергей Гришин — рэп-исполнитель из Александрова. Интервью, фотосет и даже видеозапись-приветствие можно увидеть здесь: Gambit 13 в Коврове. Сколько тату нужно настоящему рэперу и как читать без мата?.
Женя К.2 — Евгений Казаков — рэпер из столицы. Паша Терентьев, более известный под псевдонимом Паша Proorok — российский рэп-исполнитель из Волгограда. Предпочитает лирический песни. Его можно узнать по песням: «Я спрячу твою боль», «Стимул дышать», «Ты любишь», «Киса» и это далеко не все. Его биография — это его песни.
Начало в 18.00.
Ждем каждого, в этот вечер вы сможете зарядиться положительной энергией и незабываемо провести время. Взять автографы у исполнителей и сделать совместное фото. Билетов осталось мало, успей купить свой билет.
25 ноября, суббота
Соль, вода и мука – вот три основных ингредиента для изготовления фигурок из соленого теста. Тестопластика – увлекательное занятие, не требующее серьезных затрат. Уже в эту субботу юные гости Доброграда смогут изготовить настоящие произведения искусства. Поделки из соленого теста станут прекрасными новогодними подарками для близких людей.
Участие бесплатное. Просьба при себе иметь сменную обувь.
Тел.: 8 (800) 200-80-50
А в тайм-кафе «Квест» снова играют в «Думы».
Последние выходные месяца, а это значит… Ведущие подготовили какую-то любопытную, интереснейшую и завораживающую чушь для вас)))Не проспите ДУМЫ!!!
Тел.: 89040335442
26 ноября, воскресенье
В «Маленьких Личностях» стало традицией с размахом отмечать семейные праздники.
Программа предстоящих выходных посвящена замечательному празднику — Дню Матери!
— суббота в 15:00 — мини — диско (вход свободный)
— суббота в 16:00 — семейный мастер-класс по изготовлению открытки (Цена: 250 руб, предварительная запись)
— воскресенье в 12:00 — семейный мастер-класс по изготовлению открытки (Цена: 250 руб, предварительная запись)
-воскресенье в 13:00 — праздничная программа, посвященная Дню Матери «Все начинается с мамы!» (вход свободный)
Подробности и запись на мастер-классы по тел: 2-54-64.
А вечером в REEFBAR выступит группа «Наваждение».
Начало в 19:00. Концерт будет проходить в основном зале, входной билет 149 рублей. Для желающий отдохнуть, пообщаться и провести время в компании друзей, работает второй зал, в котором резерв столов и вход свободный!
Также в это вечер в ДК имени Дегтярева состоится спектакль «Убей меня, любимая». В главной роли Сергей Глушко.
Крестьянкин, ревнивый хозяин зала, встречал зрителей и почти всё первое действие ходил по залу. Когда он подошел к сцене, где стоял блистательный Бадягин, то шумно вздохнул (я это слышала из своего амфитеатра) и ушел в глубь темноты выхода. Я его понимала, потому что начало было длинным, две разговаривающие женщины – это занудливо, успыпляющий тщательный темп речи, я даже взремнула, только Люся меня разбудила, пройдя немым укором. Ляля и Наташа медленно и тщательно проговаривали традиционную женскую проблему, однако самое действие началось только с появлением мужчин, самая движуха.
27 ноября, понедельник
Интересное мероприятие пройдет во Владимире. В Областном Дворец Культуры и Искусства — монолог от Дмитрия Дюжева по классике литературы «Евгений Онегин».
В спектакле прозвучит музыка выдающегося советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля « Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре.Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.
Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.
Цена билетов от 650-1450 рублей.
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