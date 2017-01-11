Афиша
Рождается любовь. Ковровчан ждёт удивительный концерт
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Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, в ближайшее воскресенье ковровчан ждёт рождественский концерт.
Его красивое и символичное название «… и в мир рождается ЛЮБОВЬ» выбрано не случайно. В концерте примут участие ученики воскресных школ Коврова и района, а также прихожане ковровских храмов. Артисты готовились к выступлению с сентября, то есть с начала учебного года. В программе — стихи, песни, а также небольшой спектакль, разумеется, на рождественскую тематику. Но главная тема — это любовь.
Начало в 14.00, вход свободный.
В этот же день в ДК пройдёт и благотворительная ярмарка.
Начало – 13.00. Вход свободный.
В ассортименте — пирожки и предметы рукоделия.
Это будут самые вкусные пирожки, что Вы когда-нибудь пробовали, ведь все собранные средства пойдут на приобретение всего необходимого для детей из нуждающихся семей.
Его красивое и символичное название «… и в мир рождается ЛЮБОВЬ» выбрано не случайно. В концерте примут участие ученики воскресных школ Коврова и района, а также прихожане ковровских храмов. Артисты готовились к выступлению с сентября, то есть с начала учебного года. В программе — стихи, песни, а также небольшой спектакль, разумеется, на рождественскую тематику. Но главная тема — это любовь.
Начало в 14.00, вход свободный.
В этот же день в ДК пройдёт и благотворительная ярмарка.
Начало – 13.00. Вход свободный.
В ассортименте — пирожки и предметы рукоделия.
Это будут самые вкусные пирожки, что Вы когда-нибудь пробовали, ведь все собранные средства пойдут на приобретение всего необходимого для детей из нуждающихся семей.
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