Рождается любовь. Ковровчан ждёт удивительный концерт

Его красивое и символичное названиевыбрано не случайно. В концерте примут участие ученики воскресных школ Коврова и района, а также прихожане ковровских храмов. Артисты готовились к выступлению с сентября, то есть с начала учебного года. В программе — стихи, песни, а также небольшой спектакль, разумеется, на рождественскую тематику. Но главная тема — это любовь.В этот же день в ДК пройдёт иВ ассортименте — пирожки и предметы рукоделия.