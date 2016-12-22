Афиша
Салют, Ковров! Программа новогодних мероприятий
0 865
До Нового года осталось меньше двух недель! План культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова опубликовал сайт мэрии. Изучаем и пользуемся!
— 12.00, спорт-парк у ледового дворца «Ковровец» – новогодняя ярмарка.
— 12.00, ТекстильЯр — большой новогодний праздник.
01.00 — площадь 200-летия г. Коврова – новогодний фейерверк
15.00 — ДКиТ «Родина» – концертная программа «Творческий Ковров – лучшее!»
12.00, парк экскаваторостроителей – рождественские гуляния.
12.00, ДК «Современник» – рождественская ёлка главы города для одарённых детей.
12-13 января, Ковровский историко-мемориальный музей – межрегиональная конференция «Рождественские чтения».
Уже завтра в 16.00 в ДК Современник состоится торжественная церемония «Человек года-2016». Имена победителей уже известны. В минувшую пятницу прошло заседание экспертного совета, максимально открытое для прессы.
По итогам голосования ими стали:
В номинации «За достижения в области спорта» — Сергей Романов (студент КГТА)
В номинации «За достижения в области педагогики» — Ирина Иголкина (директор школы №21)
В номинации «За вклад в развитие культуры» — Анна Горячева (хореограф ансамбля «Настасья»)
В номинации «За доброту и милосердие» — Эдуард Зубов (директор медицинского колледжа)
В номинации «За развитие проектов в сфере социального партнёрства» — Ирина Шипулина (заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД»)
В номинации «За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры» — Александр Ведяшкин (исполнительный директор ООО «СУ «ДСК»)
В номинации «Мастер земли ковровской» — Андрей Скворцов (токарь АО «ВНИИ «Сигнал»)
В номинации «За вклад в оборонную промышленность» — Василий Короп (генеральный директор ОАО «СКБ ПА»)
В номинации «За разработку и внедрение новых технологий» — Александр Александров (зав.кафедрой машиностроения КГТА)
В номинации «За заслуги в области развития предпринимательства» — Виктор Кузнецов (генеральный директор ООО «Все инструменты.РУ»)
В номинации «Меценат года» (крупные предприятия) — ОАО «ЗиД»
В номинации «Меценат года» (средний и малый бизнес) — Владимир Фриман (директор ООО «Септа»)
В номинации «За верность долгу» — Лидия Крайнова (полковник юстиции в отставке)
В номинации «Образцовый руководитель» — Владимир Дружинин (генеральный директор ООО «Радомир»)
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание граждан» — Сергей Мостовой (руководитель общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан»)
Фото Игоря Селезнёва и из архива GK
25 декабря
— 12.00, спорт-парк у ледового дворца «Ковровец» – новогодняя ярмарка.
— 12.00, ТекстильЯр — большой новогодний праздник.
1 января
01.00 — площадь 200-летия г. Коврова – новогодний фейерверк
6 января
15.00 — ДКиТ «Родина» – концертная программа «Творческий Ковров – лучшее!»
7 января
12.00, парк экскаваторостроителей – рождественские гуляния.
8 января
12.00, ДК «Современник» – рождественская ёлка главы города для одарённых детей.
12-13 января, Ковровский историко-мемориальный музей – межрегиональная конференция «Рождественские чтения».
И это ещё не всё!
Уже завтра в 16.00 в ДК Современник состоится торжественная церемония «Человек года-2016». Имена победителей уже известны. В минувшую пятницу прошло заседание экспертного совета, максимально открытое для прессы.
По итогам голосования ими стали:
В номинации «За достижения в области спорта» — Сергей Романов (студент КГТА)
В номинации «За достижения в области педагогики» — Ирина Иголкина (директор школы №21)
В номинации «За вклад в развитие культуры» — Анна Горячева (хореограф ансамбля «Настасья»)
В номинации «За доброту и милосердие» — Эдуард Зубов (директор медицинского колледжа)
В номинации «За развитие проектов в сфере социального партнёрства» — Ирина Шипулина (заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД»)
В номинации «За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры» — Александр Ведяшкин (исполнительный директор ООО «СУ «ДСК»)
В номинации «Мастер земли ковровской» — Андрей Скворцов (токарь АО «ВНИИ «Сигнал»)
В номинации «За вклад в оборонную промышленность» — Василий Короп (генеральный директор ОАО «СКБ ПА»)
В номинации «За разработку и внедрение новых технологий» — Александр Александров (зав.кафедрой машиностроения КГТА)
В номинации «За заслуги в области развития предпринимательства» — Виктор Кузнецов (генеральный директор ООО «Все инструменты.РУ»)
В номинации «Меценат года» (крупные предприятия) — ОАО «ЗиД»
В номинации «Меценат года» (средний и малый бизнес) — Владимир Фриман (директор ООО «Септа»)
В номинации «За верность долгу» — Лидия Крайнова (полковник юстиции в отставке)
В номинации «Образцовый руководитель» — Владимир Дружинин (генеральный директор ООО «Радомир»)
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание граждан» — Сергей Мостовой (руководитель общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан»)
Фото Игоря Селезнёва и из архива GK
0 комментариев