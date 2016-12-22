Салют, Ковров! Программа новогодних мероприятий

25 декабря

1 января

6 января

7 января

8 января

И это ещё не всё!

— 12.00, спорт-парк у ледового дворца «Ковровец» – новогодняя ярмарка.— 12.00, ТекстильЯр — большой новогодний праздник.01.00 — площадь 200-летия г. Коврова – новогодний фейерверк15.00 — ДКиТ «Родина» – концертная программа «Творческий Ковров – лучшее!»12.00, парк экскаваторостроителей – рождественские гуляния.12.00, ДК «Современник» – рождественская ёлка главы города для одарённых детей.12-13 января, Ковровский историко-мемориальный музей – межрегиональная конференция «Рождественские чтения».Уже завтра в 16.00 в ДК Современник состоится торжественная церемония «Человек года-2016». Имена победителей уже известны. В минувшую пятницу прошло заседание экспертного совета, максимально открытое для прессы.— Сергей Романов (студент КГТА)— Ирина Иголкина (директор школы №21)— Анна Горячева (хореограф ансамбля «Настасья»)— Эдуард Зубов (директор медицинского колледжа)— Ирина Шипулина (заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД»)— Александр Ведяшкин (исполнительный директор ООО «СУ «ДСК»)— Андрей Скворцов (токарь АО «ВНИИ «Сигнал»)— Василий Короп (генеральный директор ОАО «СКБ ПА»)— Александр Александров (зав.кафедрой машиностроения КГТА)— Виктор Кузнецов (генеральный директор ООО «Все инструменты.РУ»)— ОАО «ЗиД»— Владимир Фриман (директор ООО «Септа»)— Лидия Крайнова (полковник юстиции в отставке)— Владимир Дружинин (генеральный директор ООО «Радомир»)— Сергей Мостовой (руководитель общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан»)