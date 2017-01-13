Снеговики в городе. Уже скоро!

Горячий чай обеспечен!

Напомним,, изначально назначенный на 7 января, перенесли из-за сильных морозов, обрушившихся на наш город на прошлой неделе.Конкурс придумал Молодежный совет города. Участвовать могут все: семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители». Победителей конкурса снеговиков и снежных фигур ждут призы. Организаторы обещают много положительных эмоций!Кстати, сегодня — последний день виртуального этапа проекта. Фотоконкурс стартовал 25 декабря и проводится по двум номинациям: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Фото нужно выкладывать в Инстаграм с хештегом #снежныйбум2017. Организаторы выберут лучшую фотографию в каждой номинации, победителей ждут призы.11.00 — 11.30 – регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур11.30 — 14.30 – лепка конкурсных работ14.30 — 15.00 – оценка работ конкурсной комиссией15.00 — 15.10 – подведение итогов, награждение победителей.