Афиша
Снеговики в городе. Уже скоро!
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Готовим тёплые рукавички! Ведь уже в это воскресенье парке экскаваторостроителей пройдёт конкурс снеговиков и селфи!
Напомним, «Снежный Бум», изначально назначенный на 7 января, перенесли из-за сильных морозов, обрушившихся на наш город на прошлой неделе.
Конкурс придумал Молодежный совет города. Участвовать могут все: семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители». Победителей конкурса снеговиков и снежных фигур ждут призы. Организаторы обещают много положительных эмоций!
Кстати, сегодня — последний день виртуального этапа проекта. Фотоконкурс стартовал 25 декабря и проводится по двум номинациям: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Фото нужно выкладывать в Инстаграм с хештегом #снежныйбум2017. Организаторы выберут лучшую фотографию в каждой номинации, победителей ждут призы.
Расписание:
11.00 — 11.30 – регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур
11.30 — 14.30 – лепка конкурсных работ
14.30 — 15.00 – оценка работ конкурсной комиссией
15.00 — 15.10 – подведение итогов, награждение победителей.
Напомним, «Снежный Бум», изначально назначенный на 7 января, перенесли из-за сильных морозов, обрушившихся на наш город на прошлой неделе.
Конкурс придумал Молодежный совет города. Участвовать могут все: семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители». Победителей конкурса снеговиков и снежных фигур ждут призы. Организаторы обещают много положительных эмоций!
Кстати, сегодня — последний день виртуального этапа проекта. Фотоконкурс стартовал 25 декабря и проводится по двум номинациям: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Фото нужно выкладывать в Инстаграм с хештегом #снежныйбум2017. Организаторы выберут лучшую фотографию в каждой номинации, победителей ждут призы.
Расписание:
11.00 — 11.30 – регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур
11.30 — 14.30 – лепка конкурсных работ
14.30 — 15.00 – оценка работ конкурсной комиссией
15.00 — 15.10 – подведение итогов, награждение победителей.
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