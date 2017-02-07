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Проверь знания! В Коврове пройдёт «Тотальный диктант»
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В 2017 году «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля. Об этом объявили на ежегодной конференции организаторов и экспертов диктанта, которая проходила в Новосибирском государственном университете 2-4 февраля.
Напомним, что «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция для всех желающих. Она дает возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», конференция Тотального диктанта проводится при поддержке фонда «Русский мир».
В этом году диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА им. В.А. Дегтярева
Напомним, что «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция для всех желающих. Она дает возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», конференция Тотального диктанта проводится при поддержке фонда «Русский мир».
В этом году диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.
В Коврове «Тотальный диктант» пройдет на базе КГТА. Проверь свои знания!
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА им. В.А. Дегтярева
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