Проверь знания! В Коврове пройдёт «Тотальный диктант»

В Коврове «Тотальный диктант» пройдет на базе КГТА. Проверь свои знания!

Напомним, что «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция для всех желающих. Она дает возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», конференция Тотального диктанта проводится при поддержке фонда «Русский мир».В этом году диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА им. В.А. Дегтярева