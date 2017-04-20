Воскресение Христово видевше

В концерте-хронике участвуют учащиеся Православной гимназии и воскресных школ города, а также прихожане ковровских храмов.Пасху в этом году верующие отметили 16 апреля. Этот день — один из самых важных христианских праздников. В этот день все человечество получило надежду на спасение, потому что Христос воскрес.Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и отмечается в Православной Церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры.Православные называют Пасху «торжеством Жизни над Смертью». Господь принял на себя грехи всего человечества, во искупление которых умер на кресте. Но по прошествии трех дней воскрес из мёртвых и вознесся на небо.