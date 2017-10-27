Афиша

Вся нечисть в сборе. Самый страшный выходной

Вероника Никитина
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Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В последние выходные октября в Коврове планируется сразу несколько вечеринок для тех, кто планирует его отмечать. Мы выяснили, где пройдут самые любопытные.

Доброград




Организаторы обещают:

Будет страшно интересно! Пугающе весело! Ужасно круто!

Программа следующая:

11:00 – Научное шоу «Зельеварение». Волшебные превращения жидкостей, удивительные химические реакции и зрелищные опыты. Взрывающиеся пузырьки, яркие вспышки, вулканы на столе, туман и пена.

12:00 — «Страшный» аквагрим. Желающие позабавиться на Хэллоуин облачаются в костюмы разной нечисти, сверхъестественных персонажей, гномов, троллей, вампиров и прочей жути. Мы же предлагаем всем гостям нанести на лицо самый креативный, самый пугающий аквагрим.

12:45 — Тематическая дискотека «Horror Party». Зажигательные танцы позволят почувствовать себя веселой ведьмой, вжиться в роль неугомонного приведения или станцевать, как грациозный вампир.

Место проведения — конгресс-холл парк-отеля «Доброград».

Станцевать на дискотеке и поучаствовать в конкурсе костюмов вы можете бесплатно! Стоимость шоу «Зельеварение» и аквагрима — 500 рублей.

Подробности по телефону: 8 800 200 80 50.

Возрастное ограничение 0+ (дети до 3-х лет — в сопровождении взрослых).

Тайм-кафе «Квест»


Фото из открытых источников

В 12.00 29 октября здесь отметят Хэллоуин весьма оригинально: праздник пройдет по мотивам книги Стивена Кинга «ОНО». Возрастные ограничения: 10+

Необходимо найти песочный маховик времени и закрыть МИСТИЧЕСКИЙ портал УЖАСОВ в городке Дерри!

НЕЗРИМЫЙ клоун Пеннивайз всегда РЯДОМ! СУМЕЕТЕ ПОБОРОТЬ СТРАХ И ПРОЙТИ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕТИВШИСЬ С МОНСТРОМ?

Цена: 200 р. — ребенок, 100 р. — взрослый
Где: тайм-кафе «Квест» (с торца ДК «Ленина», правое крыло, вход: деревянная дверь (напротив СК «Держава»).

Подробности по телефону: 8-915-772-0-619 (Софья).

РРЦ «Адмирал»




АРТ-студия «Пульс» & РРЦ «Адмирал» представляют для всех желающих 29 октября в 16.00 ужасно весёлую развлекательную программу для детей и взрослых
«Helloween Party».

Для гостей:

— игровая программа;
— зажигательная диско тпрограмма вместе с нечистой силой;
— Crazy BAR;
— зомби меню;
— аквагрим
и много всего страшно интересного!!!

Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна.

Дополнительная информация по телефону: 8 919 005 89 29.

cafe Almond




Хэллоуин отметит и cafe Almond. 29 октября гостей ждут конкурсы и призы, в том числе за лучший костюм, и, разумеется, подарки от барменов.

Заказ столика: +7 (915) 791 54 75.

Националь





28 октября — главный костюмированный клубный HALLOWEEN! Организаторы обещают, что здесь соберется вся нечисть: зомби, вампиры и ведьмы.

Гостей ждет конкурс за лучший костюм!

Будет три приза. Критерий оценок: стиль, ручная работа, оригинальность, это может быть компания!

DJ KOSTYA S.K.Y. & MC AGUZAR S Бесплатный вход девушкам до полуночи и в костюмах- ВСЮ НОЧЬ!

Арсенал




Даже если у вас нет никакой симпатии по отношению к страшному макияжу и вампирским клыкам, это не повод отказаться от вечеринок. Не забывайте и о костюме. Его
можно приобрести как в магазине, так и сделать своими руками. В РК «Арсенал» — главное костюмированное безумие года — HALLOWEEN 2017.

Ты увидишь перфоманс не тленной красоты, мы выберем три лучших образа и разыграем 10 тыс. рублей. Будет страшно весело 28 октября на самой интригующей вечеринке в Арсенале.

Вход в полноценных костюмах свободный. Вход: девушки — 150 рублей, мужчины — 250 рублей.

А как вы проведете Хэллоуин?

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