Афиша
Вся нечисть в сборе. Самый страшный выходной
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Доброград
Организаторы обещают:
Будет страшно интересно! Пугающе весело! Ужасно круто!
Программа следующая:
11:00 – Научное шоу «Зельеварение». Волшебные превращения жидкостей, удивительные химические реакции и зрелищные опыты. Взрывающиеся пузырьки, яркие вспышки, вулканы на столе, туман и пена.
12:00 — «Страшный» аквагрим. Желающие позабавиться на Хэллоуин облачаются в костюмы разной нечисти, сверхъестественных персонажей, гномов, троллей, вампиров и прочей жути. Мы же предлагаем всем гостям нанести на лицо самый креативный, самый пугающий аквагрим.
12:45 — Тематическая дискотека «Horror Party». Зажигательные танцы позволят почувствовать себя веселой ведьмой, вжиться в роль неугомонного приведения или станцевать, как грациозный вампир.
Место проведения — конгресс-холл парк-отеля «Доброград».
Станцевать на дискотеке и поучаствовать в конкурсе костюмов вы можете бесплатно! Стоимость шоу «Зельеварение» и аквагрима — 500 рублей.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50.
Возрастное ограничение 0+ (дети до 3-х лет — в сопровождении взрослых).
Тайм-кафе «Квест»
В 12.00 29 октября здесь отметят Хэллоуин весьма оригинально: праздник пройдет по мотивам книги Стивена Кинга «ОНО». Возрастные ограничения: 10+
Необходимо найти песочный маховик времени и закрыть МИСТИЧЕСКИЙ портал УЖАСОВ в городке Дерри!
НЕЗРИМЫЙ клоун Пеннивайз всегда РЯДОМ! СУМЕЕТЕ ПОБОРОТЬ СТРАХ И ПРОЙТИ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕТИВШИСЬ С МОНСТРОМ?
Цена: 200 р. — ребенок, 100 р. — взрослый
Где: тайм-кафе «Квест» (с торца ДК «Ленина», правое крыло, вход: деревянная дверь (напротив СК «Держава»).
Подробности по телефону: 8-915-772-0-619 (Софья).
РРЦ «Адмирал»
АРТ-студия «Пульс» & РРЦ «Адмирал» представляют для всех желающих 29 октября в 16.00 ужасно весёлую развлекательную программу для детей и взрослых
«Helloween Party».
Для гостей:
— игровая программа;
— зажигательная диско тпрограмма вместе с нечистой силой;
— Crazy BAR;
— зомби меню;
— аквагрим
и много всего страшно интересного!!!
Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна.
Дополнительная информация по телефону: 8 919 005 89 29.
cafe Almond
Хэллоуин отметит и cafe Almond. 29 октября гостей ждут конкурсы и призы, в том числе за лучший костюм, и, разумеется, подарки от барменов.
Заказ столика: +7 (915) 791 54 75.
Националь
28 октября — главный костюмированный клубный HALLOWEEN! Организаторы обещают, что здесь соберется вся нечисть: зомби, вампиры и ведьмы.
Гостей ждет конкурс за лучший костюм!
Будет три приза. Критерий оценок: стиль, ручная работа, оригинальность, это может быть компания!
DJ KOSTYA S.K.Y. & MC AGUZAR S Бесплатный вход девушкам до полуночи и в костюмах- ВСЮ НОЧЬ!
Арсенал
Даже если у вас нет никакой симпатии по отношению к страшному макияжу и вампирским клыкам, это не повод отказаться от вечеринок. Не забывайте и о костюме. Его
можно приобрести как в магазине, так и сделать своими руками. В РК «Арсенал» — главное костюмированное безумие года — HALLOWEEN 2017.
Ты увидишь перфоманс не тленной красоты, мы выберем три лучших образа и разыграем 10 тыс. рублей. Будет страшно весело 28 октября на самой интригующей вечеринке в Арсенале.
Вход в полноценных костюмах свободный. Вход: девушки — 150 рублей, мужчины — 250 рублей.
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