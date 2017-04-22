Автомобиль начинается с колёс. Секреты шиномонтажа без рекламы

Есть хороший способ отличить плохой шиномонтаж или автосервис. Подходишь к мастеру, смотришь к нему в глаза и спрашиваешь: «Ты за свою работу ответишь?» Тут главное уловить эмоции. Если в ответ слышны отговорки, то настало время задуматься.

Обратите внимание на грузики, не ржавые ли они. Вас могут убеждать, что грузы можно использовать повторно. Не верьте этому! Калёная сталь, которая обеспечивает устойчивое положение груза на колесе, гнётся лишь один раз!

Если он торопится, то просто закрывает колесо кожухом и тупо смотрит на показания станка, набивая грузы. В итоге, колесо будет бить из-за того, что оно кривое.

Когда ловкачи торопятся, они не обращают внимние на то, что на дисках уже стоят грузы, а перед балансировкой их необходимо удалять.

Зачастую, этому не предают значения. Необходимо быстрее гайки вставить в пистолет. Прррррр, следующий!

Некоторые шиномонтажи действуют по следующей схеме: приезжает жигулёнок, начинают с ним работать. За ним встаёт мерседес и всё внимание переключается на него, т.к. можно больше получить. Так нельзя относиться к людям! Очередь должна быть очередью!

Ещё одна фишка — мы не заворачиваем болты на колёсах пистолетом. Только руками! Пистолет – специнструмент, чтобы отворачивать гайки. Если им заворачивать, то можно не попасть или вообще сорвать резьбу, а так же попросту не докрутить, чем многие и грешат. Особенно высока вероятность ошибок, когда за тобой стоит целый хвост из машин, а ты зарабатываешь бабло.

На моём шиномонтаже одну машину обслуживают порядка сорока минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы осмотреть резину и диски. Если говорят, что управятся за четверть часа, то необходимо сделать выводы.

Сначала мою колёса, разбираю их и складываю резину на сушку. Каждый диск, при необходимости, зачищается от коррозии в местах посадки резины, проверяется на замятие, отсутствие налипшей грязи. Затем, каждый диск проверяется на балансировочной машине. Два самых лучших диска откладываются для установки на переднюю ось. Туда же идёт пара покрышек с одинаковым износом протектора. Два других опционально правятся, в зависимости от желания клиента. Затем происходит балансировка колёс в сборе, установка и пожелание счастливого пути!

Я считаю эту технологию правильной. Мои клиенты довольны.

Как правило, люди едут не в сервис, а к мастеру. Но что же делать, когда такого человека нет и посоветовать некому? На что следует обратить внимание, когда вы приезжаете обслуживать колёса в непроверенную организацию?Сегодняпосетил один такой «тот самый» шиномонтаж. Его владелец рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы не заплатить дважды.Основной обман, который происходит на шиномонтажах – это балансировка. Если делать её невнимательно, то потом возможны плачевные последствия, которые выльются, как минимум, в дорогостоящий ремонт.До этого дня я и представить не мог, что в переобувке резины существует столько тонкостей.Резину на диск можно посадить по-разному. Если есть недостатки, то мастер вполне может их заметить.На переднюю ось необходимо выбрать два одинаковых баллона. Именно одинаковых!Отношение к клиенту – очень важная вещь. Если чувствуете, что вами пренебрегают, то не пора ли сменить мастера?Лично мне, болты всегда закручивали пистолетом. Пока что ни один не открутился. Хотя, за рулём всего два года. Право сказать, тут и не знаю кому верить.Быстро, дёшево, качественно. Выбирайте два из трёх.Опишите процесс переобувки в вашем сервисе.Стоимость этой услуги для резины R12 – R15 – 1300 рублей.В общем, шиномонтаж – дело тонкое. Очень желательно иметь под рукой добросовестного мастера и ездить к нему. Если такого человека нет, то необходимо с умным видом стоять над душой и требовать качественного оказания услуг. Будьте бдительны!