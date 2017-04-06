За зимнюю резину могут оштрафовать? Изменения в ПДД

Удачи на дорогах!

Как сообщили в ковровской Госавтоинспекции, вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся опознавательных знаков.Если покрышки вашего авто с шипами, то знак «шипы» должен быть установлен в обязательном порядке. Начиная с 4 апреля 2017 года его отсутствие входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.В соответствии со ст.12.5 ч.1 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.Если вы уже заглянули на «переобувку» в шиномотаж или же катаетесь на «липучке», то переживать не о чем.Также в ПДД вступили в силу изменения, касающиеся молодых водителей. Теперь при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться только водителями со стажем не менее двух лет.Следующие нововведения заинтересуют мотоциклистов. Теперь перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим права категории «А» или подкатегории «А1» в течении 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течении двух и более лет.