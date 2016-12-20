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Скоро Новый Год! Пора наряжать ёлку, встречаться с близкими и друзьями, дарить и получать подарки
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Для ITNET все наши пользователи — это близкие друзья, и именно поэтому мы хотим порадовать вас подарками. Заходите в личный кабинет пользователя сети и получите свой подарок. Подарки достанутся абсолютно каждому. Подарки будут разные: подороже и попроще, кому как повезет ;)
Чтобы получить подарок, необходимо выполнить простые условия:
— ваша учетная запись не должна находиться в блокировке, включая приостановку УЗ;
— ваш баланс должен быть положительным;
— указать ваш актуальный номер телефона в личном кабинете, на который придет проверочный код;
— если проверочный код отправлен на неактуальный мобильный телефон, необходимо сменить номер телефона и через 12 часов вновь нажать на кнопку «Хочу подарок».
Зайти в ваш личный кабинет и нажать кнопку «хочу подарок».
Розыгрыш будет проведен 27.12.2016 в 11:00. Именно в этот момент беспристрастный компьютер распределит все подарки тем, кто решил поучаствовать в розыгрыше. До этого времени вы сможете видеть обратный отсчет до начала розыгрыша.
После проведения розыгрыша (27.12.2016 после 11:00) вам следует зайти в личный кабинет, и вы узнаете, что вам досталось. Подарки будут материальные и нематериальные.
Материальный подарок вы сможете забрать в офисе ITNET по адресу ул. Лопатина, д. 21. При получении подарка при себе иметь паспорт владельца учетной записи. Нематериальные подарки вы получите в личном кабинете.
Материальный подарок вы сможете забрать в офисе ITNET до 31.01.2017 включительно. Нематериальные подарки зачислятся вам автоматически, за ними ходить никуда не нужно.
30.12.2016 офис работает с 9:00-17:00;
С 31.12.2016 по 8.01.2017 включительно — выходной;
В остальные дни: с 9.00 до 18.00.
После проведения розыгрыша оставь комментарий в нашей группе в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники с названием приза (фотография с призом приветствуется), который ты выиграл и получи возможность выиграть дополнительный подарок.
Программа рандомно выберет 5 победителей в каждой из социальных сетей, которые и получат дополнительный приз.
Топики для публикации комментариев: ВКонтакте, Одноклассники
Какие условия участия?
Чтобы получить подарок, необходимо выполнить простые условия:
— ваша учетная запись не должна находиться в блокировке, включая приостановку УЗ;
— ваш баланс должен быть положительным;
— указать ваш актуальный номер телефона в личном кабинете, на который придет проверочный код;
— если проверочный код отправлен на неактуальный мобильный телефон, необходимо сменить номер телефона и через 12 часов вновь нажать на кнопку «Хочу подарок».
Как поучаствовать в розыгрыше?
Зайти в ваш личный кабинет и нажать кнопку «хочу подарок».
Когда будет розыгрыш?
Розыгрыш будет проведен 27.12.2016 в 11:00. Именно в этот момент беспристрастный компьютер распределит все подарки тем, кто решил поучаствовать в розыгрыше. До этого времени вы сможете видеть обратный отсчет до начала розыгрыша.
Как узнать, какой подарок я получу?
После проведения розыгрыша (27.12.2016 после 11:00) вам следует зайти в личный кабинет, и вы узнаете, что вам досталось. Подарки будут материальные и нематериальные.
Где и как забрать подарок?
Материальный подарок вы сможете забрать в офисе ITNET по адресу ул. Лопатина, д. 21. При получении подарка при себе иметь паспорт владельца учетной записи. Нематериальные подарки вы получите в личном кабинете.
До какого времени можно забрать подарок?
Материальный подарок вы сможете забрать в офисе ITNET до 31.01.2017 включительно. Нематериальные подарки зачислятся вам автоматически, за ними ходить никуда не нужно.
Как работает офис на праздниках?
30.12.2016 офис работает с 9:00-17:00;
С 31.12.2016 по 8.01.2017 включительно — выходной;
В остальные дни: с 9.00 до 18.00.
Как улучшить карму и получить еще один подарок?
После проведения розыгрыша оставь комментарий в нашей группе в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники с названием приза (фотография с призом приветствуется), который ты выиграл и получи возможность выиграть дополнительный подарок.
Программа рандомно выберет 5 победителей в каждой из социальных сетей, которые и получат дополнительный приз.
Топики для публикации комментариев: ВКонтакте, Одноклассники
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