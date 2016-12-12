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Разыгрываем билеты на КВН!
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14 декабря в 19.00 в ДК имени Ленина состоится финал первого сезона юмористической лиги Ковровец! В ней примут участие лучшие команды КГТА, школ и предприятий города.
Мы приглашаем всех любителей веселого, легкого молодежного шоу вечером ближайшей среды.
Мы разыграем шесть билетов – по два в понедельник, вторник и среду.
Каждый день – по одному новому вопросу. Ответы ждём в комментариях. Билеты на свою фамилию/ник забирать в день игры на вахте ДК им Ленина.
Вопрос понедельника:
Какой самый важный гость посетил игру в честь 55-летия КВН в Кремлевском дворце?
Ответ: ответ – президент РФ.
Билеты получает AleksandrKim
Вопрос вторника:
Кто лидирует в рейтинге по итогам 4 игр сезона?
Ответ: Сказки 2.0
Билеты получает AleksandraKobina
Последний вопрос:
Кто будет ведущим финала?
Ответы принимаются до 18.00 14 декабря.
Ответ: Алексей Рябошапка
Победитель — вновь AleksandraKobina.
Мы приглашаем всех любителей веселого, легкого молодежного шоу вечером ближайшей среды.
Мы разыграем шесть билетов – по два в понедельник, вторник и среду.
Каждый день – по одному новому вопросу. Ответы ждём в комментариях. Билеты на свою фамилию/ник забирать в день игры на вахте ДК им Ленина.
Вопрос понедельника:
Какой самый важный гость посетил игру в честь 55-летия КВН в Кремлевском дворце?
Ответ: ответ – президент РФ.
Билеты получает AleksandrKim
Вопрос вторника:
Кто лидирует в рейтинге по итогам 4 игр сезона?
Ответ: Сказки 2.0
Билеты получает AleksandraKobina
Последний вопрос:
Кто будет ведущим финала?
Ответы принимаются до 18.00 14 декабря.
Ответ: Алексей Рябошапка
Победитель — вновь AleksandraKobina.
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