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Разыгрываем билеты на КВН!

Вероника Никитина
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14 декабря в 19.00 в ДК имени Ленина состоится финал первого сезона юмористической лиги Ковровец! В ней примут участие лучшие команды КГТА, школ и предприятий города.



Мы приглашаем всех любителей веселого, легкого молодежного шоу вечером ближайшей среды.

Мы разыграем шесть билетов – по два в понедельник, вторник и среду.

Каждый день – по одному новому вопросу. Ответы ждём в комментариях. Билеты на свою фамилию/ник забирать в день игры на вахте ДК им Ленина.

Вопрос понедельника:


Какой самый важный гость посетил игру в честь 55-летия КВН в Кремлевском дворце?

Ответ: ответ – президент РФ.

Билеты получает AleksandrKim

Вопрос вторника:

Кто лидирует в рейтинге по итогам 4 игр сезона?

Ответ: Сказки 2.0

Билеты получает AleksandraKobina

Последний вопрос:

Кто будет ведущим финала?

Ответы принимаются до 18.00 14 декабря.

Ответ: Алексей Рябошапка

Победитель — вновь AleksandraKobina.
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