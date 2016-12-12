Разыгрываем билеты на КВН!

Мы приглашаем всех любителей веселого, легкого молодежного шоу вечером ближайшей среды.Мы разыграем шесть билетов – по два в понедельник, вторник и среду.Каждый день – по одному новому вопросу. Ответы ждём в комментариях. Билеты на свою фамилию/ник забирать в день игры на вахте ДК им Ленина.Какой самый важный гость посетил игру в честь 55-летия КВН в Кремлевском дворце?Ответ: ответ – президент РФ.Билеты получаетКто лидирует в рейтинге по итогам 4 игр сезона?Ответ: Сказки 2.0Билеты получаетКто будет ведущим финала?Ответы принимаются до 18.00 14 декабря.Ответ: Алексей РябошапкаПобедитель — вновь