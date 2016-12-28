Разыскивается чемпион по лепке снеговиков! Селфи и Снежный Бум в Коврове

«Снежный Бум» в Коврове пройдет впервые 7 января в парке Экскаваторостроителей.Организаторы обещают много снега и положительных эмоций!Горячий чай обеспечен! Замерзнуть не дадут веселые игры и конкурсы.Приглашаются семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители».— регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур— лепка конкурсных работ— оценка работ конкурсной комиссией— подведение итогов, награждение победителейЭто ещё не всё! В конкурсе есть и виртуальный этап. С 25 декабря по 13 января выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом. От одного участника — не более трёх снимков. В конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!