Конкурсы
Разыскивается чемпион по лепке снеговиков! Селфи и Снежный Бум в Коврове
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Молодежный совет города Коврова придумал весёлый конкурс! Вы когда-нибудь видели соревнования по лепке снеговика? Теперь есть возможность даже поучаствовать!
«Снежный Бум» в Коврове пройдет впервые 7 января в парке Экскаваторостроителей.
К участию приглашаются все желающие! Возрастных ограничений нет!
Организаторы обещают много снега и положительных эмоций!
Горячий чай обеспечен! Замерзнуть не дадут веселые игры и конкурсы.
Разнообразьте свои каникулы!
Приглашаются семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители».
Расписание:
11.00 — 11.30 — регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур
12.00 — 15.00 — лепка конкурсных работ
15.00 — 15.30 — оценка работ конкурсной комиссией
15.30 — 16.00 — подведение итогов, награждение победителей
Это ещё не всё! В конкурсе есть и виртуальный этап. С 25 декабря по 13 января выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом #снежныйбум2017. От одного участника — не более трёх снимков. В конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!
«Снежный Бум» в Коврове пройдет впервые 7 января в парке Экскаваторостроителей.
К участию приглашаются все желающие! Возрастных ограничений нет!
Организаторы обещают много снега и положительных эмоций!
Горячий чай обеспечен! Замерзнуть не дадут веселые игры и конкурсы.
Разнообразьте свои каникулы!
Приглашаются семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители».
Расписание:
11.00 — 11.30 — регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур
12.00 — 15.00 — лепка конкурсных работ
15.00 — 15.30 — оценка работ конкурсной комиссией
15.30 — 16.00 — подведение итогов, награждение победителей
Это ещё не всё! В конкурсе есть и виртуальный этап. С 25 декабря по 13 января выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом #снежныйбум2017. От одного участника — не более трёх снимков. В конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!
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