Образование
Ковровчане написали экономический диктант
0 280
Диктант проводился по двум вариантам. Первый вариант был предназначен для учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования.
Второй вариант — для студентов, руководителей и преподавателей вузов, представителей бизнеса.
Задания были в виде тестов, которые участники выполняли на персональных бланках.
Стоит отметить, всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.
Площадку для проведения акции на территории КГТА организовал факультет экономики и менеджмента совместно с отделом по воспитательной работе со студентами.
Диктант прошёл в рамках мероприятий, посвященных двадцать пятому юбилею факультета.
0 комментариев