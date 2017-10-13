Образование

Ковровчане написали экономический диктант

Екатерина Кокшарова
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12 октября КГТА стала площадкой для проведения Всероссийского экономического диктанта. Принять участие мог любой желающий житель нашего города.



Диктант проводился по двум вариантам. Первый вариант был предназначен для учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования.

Второй вариант — для студентов, руководителей и преподавателей вузов, представителей бизнеса.

Задания были в виде тестов, которые участники выполняли на персональных бланках.

Стоит отметить, всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.




Площадку для проведения акции на территории КГТА организовал факультет экономики и менеджмента совместно с отделом по воспитательной работе со студентами.


Диктант прошёл в рамках мероприятий, посвященных двадцать пятому юбилею факультета.



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