Теорема доказана! «Сириус» покорён!

Всех ковровчан Полина поздравляет с Новым годом. Верхом на символе года, кстати.

О декабрьской поездке Полины в Сочи мы знали заранее и с нетерпением ждали её возвращения, чтобы расспросить обо всём.И вот, в канун Нового года она приехала! Вопросов много.Как там море зимой? Появились ли новые друзья-подруги? Что кроме математики было на сочинской смене?— Я первый раз в жизни уехала одна так далеко от дома! Но скучать и переживать о доме было некогда. Было очень весело и интересно. И… Я хочу туда ещё! – сказала Полина.— Честно говоря, до пятого класса ко всем предметам относилась одинаково. Но когда появились алгебра и геометрия!.. Я сразу в эти предметы влюбилась!Полина влюбилась в математику, математика ответила взаимностью. Девочка неоднократно становилась призёром городских математических олимпиад, прошла городской этап, вышла и победила на региональном, во Владимире.— Четверть сдана на одни пятёрки! Ведь это же мой учитель математики и предложил мне поехать в «Сириус». Так что школа смене не помеха!— Летела на самолёте. А жили мы все в четырёхзвёздном отеле, в двухместных номерах. Когда мы прилетели (отправляли группу из учеников и учителей), нас сразу же повезли в Центр «Сириус». По дороге рассказали вкратце о Центра, тут же дали задания, и мы пошли готовиться к лекциям.— Ну, развлечения тоже были. Нас возили в аквариум, дендрариум. Съездили на «Роза Хутор», погуляли по олимпийским объектам. Больше всего мне понравился поход в Сочи-парк. Целый день там отдыхали! А ещё ходили в SPA…Но главным развлечением, по словам Полины, было решение математических задачек. Она этим и сейчас, на каникулах, продолжает заниматься. И с подружкой не мальчиков из класса обсуждает, а логарифмические уравнения. Уже подумывают, в какой вуз после школы поступать…— Пока с вузом не определилась, — говорит Полина. – Но начну с самого-самого!— Это скорее стереотип. В шахматы играю, но больше склоняюсь к развивающим настольным играм. Но не к компьютерным!В команде Полины было 21 человек. Команда математиков называлась «H3». На смене были не только математики, но и гуманитарии, спортсмены.В рамках смены у Полины были лекции, практика, консультации по алгебре, геометрии, комбинаторике. А ещё там аудитории называют в честь учёных. Например, аудитория Эйлера.— На геометрии преподаватель нарисовал чертёж и попросил нас найти угол. Мы долго сидели, но так и не нашли. Тогда нам просто предложили повернуть голову. Удивительно, вроде бы тот самый чертёж, но мы наши новые углы…— Во сколько нам вставать, мы решали сами! Главное успеть на завтрак, он в 8.20. В 9 утра начинались пары. После первой пары перекус, потом снова за учёбу. После обеда лекции и время для домашнего задания. В 15.30 спортивный час. Далее полдник, опять пара. Ужин. Потом квест или фестиваль. Находили время для экскурсий и пару раз ездили на море, полюбоваться. Последняя пара начиналась в 21 час! И мы могли заниматься так долго, как хотели. Это было здорово!Летом Полина снова собирается в «Сириус». Увидеть друзей, узнать новое о дифференциалах, логарифмах. Бросить монетку в море… И снова вернуться!— Да! Наша беседа в ВК жива! Мы активно переписываемся!