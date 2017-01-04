Образование
Теорема доказана! «Сириус» покорён!
0 354
Тебе всего 14, а ты уже отправляешься в дальнее странствие. К морю! Одна! И это совершенно легитимно. Ведь семиклассница школы №21 Полина Гаврилова в канун Нового года отправилась в Сочи во Всероссийский образовательный центр для одарённых детей «Сириус». Полина без ума от геометрии и математики! Мир цифр и тригонометрических функций её интересует гораздо больше, чем новые наряды.
О декабрьской поездке Полины в Сочи мы знали заранее и с нетерпением ждали её возвращения, чтобы расспросить обо всём.
И вот, в канун Нового года она приехала! Вопросов много.
Как там море зимой? Появились ли новые друзья-подруги? Что кроме математики было на сочинской смене?
— Я первый раз в жизни уехала одна так далеко от дома! Но скучать и переживать о доме было некогда. Было очень весело и интересно. И… Я хочу туда ещё! – сказала Полина.
GK: Тебя отправили в Сочи как одарённого ребёнка. Значит, в школе у тебя много любимых предметов?
— Честно говоря, до пятого класса ко всем предметам относилась одинаково. Но когда появились алгебра и геометрия!.. Я сразу в эти предметы влюбилась!
Полина влюбилась в математику, математика ответила взаимностью. Девочка неоднократно становилась призёром городских математических олимпиад, прошла городской этап, вышла и победила на региональном, во Владимире.
GK: Математика – это, безусловно, важный, ведущий предмет. Но ведь есть и другие. Меж тем, твоя поездка в «Сириус» была в разгар второй четверти…
— Четверть сдана на одни пятёрки! Ведь это же мой учитель математики и предложил мне поехать в «Сириус». Так что школа смене не помеха!
GK: Расскажи про «Сириус». Как добралась, где расположилась?
— Летела на самолёте. А жили мы все в четырёхзвёздном отеле, в двухместных номерах. Когда мы прилетели (отправляли группу из учеников и учителей), нас сразу же повезли в Центр «Сириус». По дороге рассказали вкратце о Центра, тут же дали задания, и мы пошли готовиться к лекциям.
GK: Ничего себе, как в вузе на сессии! Но вы же дети! А как же развлечения?
— Ну, развлечения тоже были. Нас возили в аквариум, дендрариум. Съездили на «Роза Хутор», погуляли по олимпийским объектам. Больше всего мне понравился поход в Сочи-парк. Целый день там отдыхали! А ещё ходили в SPA…
Но главным развлечением, по словам Полины, было решение математических задачек. Она этим и сейчас, на каникулах, продолжает заниматься. И с подружкой не мальчиков из класса обсуждает, а логарифмические уравнения. Уже подумывают, в какой вуз после школы поступать…
— Пока с вузом не определилась, — говорит Полина. – Но начну с самого-самого!
GK: Многие из великих математиков – шахматисты…
— Это скорее стереотип. В шахматы играю, но больше склоняюсь к развивающим настольным играм. Но не к компьютерным!
В команде Полины было 21 человек. Команда математиков называлась «H3». На смене были не только математики, но и гуманитарии, спортсмены.
В рамках смены у Полины были лекции, практика, консультации по алгебре, геометрии, комбинаторике. А ещё там аудитории называют в честь учёных. Например, аудитория Эйлера.
— На геометрии преподаватель нарисовал чертёж и попросил нас найти угол. Мы долго сидели, но так и не нашли. Тогда нам просто предложили повернуть голову. Удивительно, вроде бы тот самый чертёж, но мы наши новые углы…
GK: Опишешь свой один день в «Сириусе»?
— Во сколько нам вставать, мы решали сами! Главное успеть на завтрак, он в 8.20. В 9 утра начинались пары. После первой пары перекус, потом снова за учёбу. После обеда лекции и время для домашнего задания. В 15.30 спортивный час. Далее полдник, опять пара. Ужин. Потом квест или фестиваль. Находили время для экскурсий и пару раз ездили на море, полюбоваться. Последняя пара начиналась в 21 час! И мы могли заниматься так долго, как хотели. Это было здорово!
Летом Полина снова собирается в «Сириус». Увидеть друзей, узнать новое о дифференциалах, логарифмах. Бросить монетку в море… И снова вернуться!
GK: Поддерживаешь связь с новыми друзьями?
— Да! Наша беседа в ВК жива! Мы активно переписываемся!
Фотограф Игорь Селезнёв
О декабрьской поездке Полины в Сочи мы знали заранее и с нетерпением ждали её возвращения, чтобы расспросить обо всём.
И вот, в канун Нового года она приехала! Вопросов много.
Как там море зимой? Появились ли новые друзья-подруги? Что кроме математики было на сочинской смене?
— Я первый раз в жизни уехала одна так далеко от дома! Но скучать и переживать о доме было некогда. Было очень весело и интересно. И… Я хочу туда ещё! – сказала Полина.
GK: Тебя отправили в Сочи как одарённого ребёнка. Значит, в школе у тебя много любимых предметов?
— Честно говоря, до пятого класса ко всем предметам относилась одинаково. Но когда появились алгебра и геометрия!.. Я сразу в эти предметы влюбилась!
Полина влюбилась в математику, математика ответила взаимностью. Девочка неоднократно становилась призёром городских математических олимпиад, прошла городской этап, вышла и победила на региональном, во Владимире.
GK: Математика – это, безусловно, важный, ведущий предмет. Но ведь есть и другие. Меж тем, твоя поездка в «Сириус» была в разгар второй четверти…
— Четверть сдана на одни пятёрки! Ведь это же мой учитель математики и предложил мне поехать в «Сириус». Так что школа смене не помеха!
GK: Расскажи про «Сириус». Как добралась, где расположилась?
— Летела на самолёте. А жили мы все в четырёхзвёздном отеле, в двухместных номерах. Когда мы прилетели (отправляли группу из учеников и учителей), нас сразу же повезли в Центр «Сириус». По дороге рассказали вкратце о Центра, тут же дали задания, и мы пошли готовиться к лекциям.
GK: Ничего себе, как в вузе на сессии! Но вы же дети! А как же развлечения?
— Ну, развлечения тоже были. Нас возили в аквариум, дендрариум. Съездили на «Роза Хутор», погуляли по олимпийским объектам. Больше всего мне понравился поход в Сочи-парк. Целый день там отдыхали! А ещё ходили в SPA…
Но главным развлечением, по словам Полины, было решение математических задачек. Она этим и сейчас, на каникулах, продолжает заниматься. И с подружкой не мальчиков из класса обсуждает, а логарифмические уравнения. Уже подумывают, в какой вуз после школы поступать…
— Пока с вузом не определилась, — говорит Полина. – Но начну с самого-самого!
GK: Многие из великих математиков – шахматисты…
— Это скорее стереотип. В шахматы играю, но больше склоняюсь к развивающим настольным играм. Но не к компьютерным!
В команде Полины было 21 человек. Команда математиков называлась «H3». На смене были не только математики, но и гуманитарии, спортсмены.
В рамках смены у Полины были лекции, практика, консультации по алгебре, геометрии, комбинаторике. А ещё там аудитории называют в честь учёных. Например, аудитория Эйлера.
— На геометрии преподаватель нарисовал чертёж и попросил нас найти угол. Мы долго сидели, но так и не нашли. Тогда нам просто предложили повернуть голову. Удивительно, вроде бы тот самый чертёж, но мы наши новые углы…
GK: Опишешь свой один день в «Сириусе»?
— Во сколько нам вставать, мы решали сами! Главное успеть на завтрак, он в 8.20. В 9 утра начинались пары. После первой пары перекус, потом снова за учёбу. После обеда лекции и время для домашнего задания. В 15.30 спортивный час. Далее полдник, опять пара. Ужин. Потом квест или фестиваль. Находили время для экскурсий и пару раз ездили на море, полюбоваться. Последняя пара начиналась в 21 час! И мы могли заниматься так долго, как хотели. Это было здорово!
Летом Полина снова собирается в «Сириус». Увидеть друзей, узнать новое о дифференциалах, логарифмах. Бросить монетку в море… И снова вернуться!
GK: Поддерживаешь связь с новыми друзьями?
— Да! Наша беседа в ВК жива! Мы активно переписываемся!
Всех ковровчан Полина поздравляет с Новым годом. Верхом на символе года, кстати.
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев