Кто стал ректором в КГТА?

Заслушать программы кандидатов и сделать выбор в пользу одного из них — задача голосующих. В основном, это преподавательский состав. Выборы прошли путём тайного голосования.Итак, претенденты — Елена Лаврищева и Юлия Смольянинова — проректор по учебной работе и развитию КГТА. Итоги: 75% — за Елену Лаврищеву, 19,7% — за Юлию Смольянинову.Обязательным условием для выдвижения кандидата — ученая степень, пятилетний стаж научной работы, профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, дополнительное образование в сфере управления персоналом и проектами.Под руководством Елены Лаврищевой Ковровская академия вошла в сотню лучших инженерных вузов страны.