Образование
Помогут шпоры-гармошки и уши-локаторы!
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Сессия. Пора панических атак. Кто не слышал этот голос в кошмарах: «Вы не сдали. До встречи на допсессии»? Что – нет? Нагнетаем? На самом деле, всё может пройти легко и безболезненно, если в вашем арсенале
шпоры-гармошки и уши-локаторы уверенность в себе и твёрдые знания.
Есть две народные приметы: «Первый снег выпал – это к сессии» и «Последний снег растаял – к сессии».
Ещё в народе говорят: «У нас с друзьями традиция – каждый год ходим на сессию. Паримся мы там».
Нынешняя баня сессия зимняя. Есть, конечно, счастливчики, которые ещё до НГ получили автоматы.
У всех нормальных людей в январе суровые будни. Одна надежда: «Халява, приди…». Попробуем её (халяву) подманить инновационными средствами.
Лайфхаков в интернете много. Выделим основные.
Для верности рекомендуем не мыться. Ну, и, традиционная мантра «Халява, приди». Это – в форточку на сон грядущий. Да, за окном мороз, но что делать? Приметы приметами, но, на самом деле, лучше перед экзаменом не дёргаться и не по форточкам скакать, а элементарно выспаться. Впихнуть всё, что надо, в головку за ночь перед экзаменом всё равно не получится. Но можно основные положения почитать накануне вечером. По крайней мере, для морального успокоения.
Что надо съесть, чтобы резко поумнеть и наполнить голову нужной информацией? Говорят, сухофрукты, горький шоколад и и овощи. Ещё рекомендуют исключить из рациона кофе. Перед экзаменом плотно позавтракать, чтобы в процессе сдачи в животе не урчало и мысли голодные в голову не лезли. Голодные мысли на экзамене, конечно, лишние. Тут главное, чтобы другие мысли в голове были. Завтракать или не завтракать – этот вопрос индивидуально решает каждый для себя. А вот перечитать конспект с утра, непосредственно перед экзаменом будет не лишним. Утренняя информация наиболее цепкая, на «короткую память» хорошо ложится.
Причём, делайте это дедовскими методами – ручкой на мелких бумажках, булавкой на ручках и… ну, нагуглите сами, методов очень много. Полностью согласны. Ценность шпаргалки даже не в том, что ею воспользуешься (чаще всего их на экзаменах отдаёшь нуждающимся однокурсникам), а в том, что она в принципе есть и написана собственноручно. Ведь процесс изготовления «шпор» — это классическая подготовка к экзамену или зачёту. Ничто не «вбивается» в мозг так замечательно, как текст, цифры или формулы, которые приходится записывать очень мелким шрифтом.
Для девушек – оденьтесь в офисно-деловом стиле (блузка, юбка-карандаш и т.п.), сделайте гладкую причёску и умеренный макияж. Бледно-умытой приходить ни к чему – это будет «явка с повинной». А яркий образ может вызвать раздражение и даже агрессию у препода.
Для юношей – брюки, а не джинсы; рубашка, а не бомпер, короткая стрижка (но не под ноль!), а не дреды. И обувь, желательно, приличная, не спортивная. Всё. Такой юноша одним своим внешним видом себе если не «хор», то «уд» вполне себе обеспечит.
Иметь хорошие отношения со старостой – это уже пол дела сделано. Кто вам ещё вовремя про сам факт, время и место экзамена расскажет? Тогда ведь все предыдущие пункы будут просто не актуальны. С одногруппниками тоже лучше ладить, чем игнорить. Списывать-то у кого-то надо!
Мы про чай с корнем валерианы и ванну с маслом мелиссы и мяты. А вы о чём подумали?
Говорят, неплохо накануне прогуляться, голову проветрить. Ну, это для тех, у кого в голове кроме свежего ветра хоть что-то в наличии уже имеется.
Ну, и анекдот в тему:
Есть две народные приметы: «Первый снег выпал – это к сессии» и «Последний снег растаял – к сессии».
Ещё в народе говорят: «У нас с друзьями традиция – каждый год ходим на сессию. Паримся мы там».
Нынешняя баня сессия зимняя. Есть, конечно, счастливчики, которые ещё до НГ получили автоматы.
У всех нормальных людей в январе суровые будни. Одна надежда: «Халява, приди…». Попробуем её (халяву) подманить инновационными средствами.
Лайфхаков в интернете много. Выделим основные.
1.Говорят, если не стричь волосы перед сессией, всё будет «отлично».
Для верности рекомендуем не мыться. Ну, и, традиционная мантра «Халява, приди». Это – в форточку на сон грядущий. Да, за окном мороз, но что делать? Приметы приметами, но, на самом деле, лучше перед экзаменом не дёргаться и не по форточкам скакать, а элементарно выспаться. Впихнуть всё, что надо, в головку за ночь перед экзаменом всё равно не получится. Но можно основные положения почитать накануне вечером. По крайней мере, для морального успокоения.
2. «Ты есть то, что ты ешь», — говорят мудрецы и диетологи.
Что надо съесть, чтобы резко поумнеть и наполнить голову нужной информацией? Говорят, сухофрукты, горький шоколад и и овощи. Ещё рекомендуют исключить из рациона кофе. Перед экзаменом плотно позавтракать, чтобы в процессе сдачи в животе не урчало и мысли голодные в голову не лезли. Голодные мысли на экзамене, конечно, лишние. Тут главное, чтобы другие мысли в голове были. Завтракать или не завтракать – этот вопрос индивидуально решает каждый для себя. А вот перечитать конспект с утра, непосредственно перед экзаменом будет не лишним. Утренняя информация наиболее цепкая, на «короткую память» хорошо ложится.
3. Пишите шпоры, и пребудет с вами сила!
Причём, делайте это дедовскими методами – ручкой на мелких бумажках, булавкой на ручках и… ну, нагуглите сами, методов очень много. Полностью согласны. Ценность шпаргалки даже не в том, что ею воспользуешься (чаще всего их на экзаменах отдаёшь нуждающимся однокурсникам), а в том, что она в принципе есть и написана собственноручно. Ведь процесс изготовления «шпор» — это классическая подготовка к экзамену или зачёту. Ничто не «вбивается» в мозг так замечательно, как текст, цифры или формулы, которые приходится записывать очень мелким шрифтом.
4. Имидж решает, если не всё, то очень многое.
Для девушек – оденьтесь в офисно-деловом стиле (блузка, юбка-карандаш и т.п.), сделайте гладкую причёску и умеренный макияж. Бледно-умытой приходить ни к чему – это будет «явка с повинной». А яркий образ может вызвать раздражение и даже агрессию у препода.
Для юношей – брюки, а не джинсы; рубашка, а не бомпер, короткая стрижка (но не под ноль!), а не дреды. И обувь, желательно, приличная, не спортивная. Всё. Такой юноша одним своим внешним видом себе если не «хор», то «уд» вполне себе обеспечит.
5. Нужные связи!
Иметь хорошие отношения со старостой – это уже пол дела сделано. Кто вам ещё вовремя про сам факт, время и место экзамена расскажет? Тогда ведь все предыдущие пункы будут просто не актуальны. С одногруппниками тоже лучше ладить, чем игнорить. Списывать-то у кого-то надо!
6. Успокоительные средства.
Мы про чай с корнем валерианы и ванну с маслом мелиссы и мяты. А вы о чём подумали?
7. Свежий воздух.
Говорят, неплохо накануне прогуляться, голову проветрить. Ну, это для тех, у кого в голове кроме свежего ветра хоть что-то в наличии уже имеется.
Ну, и анекдот в тему:
Сидим на зачете. Препод постепенно удаляет студентов со шпорами.
Заходит декан: «Тут, похоже, много любителей списывать?»
Препод: «Любители уже ушли, остались только профессионалы».
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