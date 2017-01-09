Помогут шпоры-гармошки и уши-локаторы!

шпоры-гармошки и уши-локаторы

1.Говорят, если не стричь волосы перед сессией, всё будет «отлично».

2. «Ты есть то, что ты ешь», — говорят мудрецы и диетологи.

3. Пишите шпоры, и пребудет с вами сила!

4. Имидж решает, если не всё, то очень многое.

5. Нужные связи!

6. Успокоительные средства.

7. Свежий воздух.

Сидим на зачете. Препод постепенно удаляет студентов со шпорами.

Заходит декан: «Тут, похоже, много любителей списывать?»

Препод: «Любители уже ушли, остались только профессионалы».

Прочтите наши советы, выберите наиболее подходящий вам по темпераменту и – ни пуха, ни пера! Главное, экзамен не проспите!

Есть две народные приметы: «Первый снег выпал – это к сессии» и «Последний снег растаял – к сессии».Ещё в народе говорят: «У нас с друзьями традиция – каждый год ходим на сессию. Паримся мы там».Нынешняя баня сессия зимняя. Есть, конечно, счастливчики, которые ещё до НГ получили автоматы.У всех нормальных людей в январе суровые будни. Одна надежда: «Халява, приди…». Попробуем её (халяву) подманить инновационными средствами.Лайфхаков в интернете много. Выделим основные.Для верности рекомендуем не мыться. Ну, и, традиционная мантра «Халява, приди». Это – в форточку на сон грядущий. Да, за окном мороз, но что делать? Приметы приметами, но, на самом деле, лучше перед экзаменом не дёргаться и не по форточкам скакать, а элементарно выспаться. Впихнуть всё, что надо, в головку за ночь перед экзаменом всё равно не получится. Но можно основные положения почитать накануне вечером. По крайней мере, для морального успокоения.Что надо съесть, чтобы резко поумнеть и наполнить голову нужной информацией? Говорят, сухофрукты, горький шоколад и и овощи. Ещё рекомендуют исключить из рациона кофе. Перед экзаменом плотно позавтракать, чтобы в процессе сдачи в животе не урчало и мысли голодные в голову не лезли. Голодные мысли на экзамене, конечно, лишние. Тут главное, чтобы другие мысли в голове были. Завтракать или не завтракать – этот вопрос индивидуально решает каждый для себя. А вот перечитать конспект с утра, непосредственно перед экзаменом будет не лишним. Утренняя информация наиболее цепкая, на «короткую память» хорошо ложится.Причём, делайте это дедовскими методами – ручкой на мелких бумажках, булавкой на ручках и… ну, нагуглите сами, методов очень много. Полностью согласны. Ценность шпаргалки даже не в том, что ею воспользуешься (чаще всего их на экзаменах отдаёшь нуждающимся однокурсникам), а в том, что она в принципе есть и написана собственноручно. Ведь процесс изготовления «шпор» — это классическая подготовка к экзамену или зачёту. Ничто не «вбивается» в мозг так замечательно, как текст, цифры или формулы, которые приходится записывать очень мелким шрифтом.Для девушек – оденьтесь в офисно-деловом стиле (блузка, юбка-карандаш и т.п.), сделайте гладкую причёску и умеренный макияж. Бледно-умытой приходить ни к чему – это будет «явка с повинной». А яркий образ может вызвать раздражение и даже агрессию у препода.Для юношей – брюки, а не джинсы; рубашка, а не бомпер, короткая стрижка (но не под ноль!), а не дреды. И обувь, желательно, приличная, не спортивная. Всё. Такой юноша одним своим внешним видом себе если не «хор», то «уд» вполне себе обеспечит.Иметь хорошие отношения со старостой – это уже пол дела сделано. Кто вам ещё вовремя про сам факт, время и место экзамена расскажет? Тогда ведь все предыдущие пункы будут просто не актуальны. С одногруппниками тоже лучше ладить, чем игнорить. Списывать-то у кого-то надо!Мы про чай с корнем валерианы и ванну с маслом мелиссы и мяты. А вы о чём подумали?Говорят, неплохо накануне прогуляться, голову проветрить. Ну, это для тех, у кого в голове кроме свежего ветра хоть что-то в наличии уже имеется.Ну, и анекдот в тему: