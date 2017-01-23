Репетитор дешевле. Лайфхак от налоговой

Правда, есть ограничение — до 120 000 рублей, то есть максимальная сумма вычета — 15 600 рублей.Для попечителей ограничение составит 50 тысяч рублей за каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.Звучит неплохо. Но есть оговорка: репетитор должен быть официально зарегистрирован в налоговом органе. А много ли таких репетиторов?В основном, репетитор — индивидуальный предприниматель зарегистрирован в случае, если он работает в центре дополнительного образования. Тогда он обязан предоставлять родителям квитанцию за оплату обучения.Но, не секрет, что некоторые преподаватели занимаются с детьми дополнительно. Без оформления своей коммерческой деятельности. В таком случае, налогового вычета родители не получат.Средняя стоимость академического часа у репетитора в Коврове — 500 рублей. Для подготовки, например, к экзамену репетитора приходится посещать два-три раза в неделю. Получается, за год родители отдают репетиторам более 70 тысяч рублей. 13 процентов от этой суммы — 9 тысяч 100 рублей. Согласитесь, экономия неплохая. При том, что этот расчет действителен, если ребенок посещает репетитора только по одному предмету. На деле же старшеклассники ходят к двум и более педагогам.Вот такой лайфхак от налоговой. А серьезно, эта система должна подтолкнуть родителей к выбору репетитора-налогоплательщика, а самих преподавателей к выходу из тени — регистрации ИП.