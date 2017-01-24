Сколько стоит образование? Математика расходов

Осуществляю подготовку школьников по математике, алгебре 5 -11 классы. Индивидуальный подход к каждому ученику; так же помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (базовый).

Опыт работы учителем математики: 27 лет

Опыт репетиторства 5 лет

Выезд к ученику — 350 р./час

На дому (ул.Комсомольская) — 300 р/час.

p.s. количество занятий и их продолжительность, а иногда и стоимость, оговаривается при личной встрече, или по телефону.

Звоните, Буду рада новым ученикам.

Образование: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», специальность – ядерные реакторы и энергетические установки (специалист, диплом с отличием).

Опыт репетиторской деятельности (в Москве) — с 2012 года. Помогаю школьникам по текущей школьной программе и готовлю к ОГЭ на высокий балл.

Длительность занятия при подготовке к экзамену — 90 мин, для младших школьников возможны занятия по 60 мин.

А вы готовы отдавать баснословные суммы на репетиторов? Или предпочитаете сами заниматься со своим ребенком?

Репетиторов посещает каждый второй школьник среднего звена и каждый старшеклассник. Это факт.Тенденцию к привлечению репетиторов педагоги привязывают к несоответствию обучающей программы с тем, что предлагают старшекласснику решить на экзамене.Кроме того, после разделения математики на основную и профильную, учителям приходится либо давать профильный курс, либо основной всему классу. И тем, кому предстоит сдавать профильный экзамен приходится нанимать репетиторов для объяснения сложных заданий, а тем, кто сдает «базу» необходимо дотягивать свой уровень до профильного, чтобы не получить плохую оценку в аттестат.Многие педагоги стараются решить проблему и создать максимально комфортные условия для всех учеников. Стоит отдать должное образовательной системе. В школах введены элективные курсы и дополнительные занятия.К сожалению, ситуация такова, что достаточно сильных учителей математики хватает не во всех школах.Опять же выход — репетитор, а хороший учитель берет недешево.Ситуация в сфере образования схожа с ситуация в сфере здравоохранения. Врачи уходят в платные клиники, а учителя в платные образовательные центры.Осуждать и тех и других трудно, ведь зарплаты социальных работников крайне низкие.Хорошему педагогу со стажем приятнее и выгоднее работать с частном образовательном центре, чем в муниципальных образовательных учреждениях. Спрос есть!Остается только выказать огромное уважение тем, кто остался работать в школах. Возраст большинства педагогов — старше 40 лет. Но, стоит отметить, что в школу приходит работать и молодежь, но это скорее связано с наработкой стажа для того, чтобы был спрос на платные образовательные услуги.Объявлений о платных услугах репетиторов в сети достаточно.По словам родителей, многие педагоги не нуждаются в рекламе, здесь срабатывает «сарафанное радио» и родители сами выходят на педагогов по консультации знакомых.Открываю сайт «Avito», в поиске вводим «репетитор математики в Коврове».Первое объявление:Следующие объявление приглашает на групповые занятия по математике, также для учеников 5-11 классов, стоимость часа — 250 рублей. Правда это уже не домашние занятия, а репетиторский центр, уточняется, что возможны и индивидуальные занятия.Самая высокая цена указанная в объявлении на «Avito» — 500 рублей.Регалии учителя впечатляют, также предоставлены скриншоты положительных отзывов:В «Ковровских вестях» около десяти объявлений о репетиторах по математике как для учеников начальных классов, так и для студентов вузов. Цены не указаны.Самые высокие расценки у репетиторов по иностранным языкам. Так, репетитор по китайскому обойдется родителям от 1500 тысяч за академический час.Есть родители, которые вовсе выбирают самостоятельное обучение. В этом случае, ребенок приходит в школу только для того, чтобы сдать аттестационные контрольные и экзамены. А обучение производится педагогами на дому на платной основе. Правда, есть определенные требования к педагогам. В этом случае родители руководствуются тем, что все равно придется платить репетиторам, так зачем тогда вообще посещать школьные занятия?Если в прошлом десятилетии к образовательным услугам прибегали только в выпускных классах, то сегодня с репетиторами занимаются с начальной школы! Родители младших школьников не по наслышке знают, что многие задания предназначены скорее для родителей, чем для учеников. Образовательная система обосновывает это тем, что родители должны заниматься с детьми, проводить с ними время. На деле же, слишком занятым родителям приходится отдавать деньги репетиторам.