Образование

ТОП-10 лучших школьников. Самые-самые

Анна Постникова
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В ДК имени Ленина назвали имена самых умных ковровских школьников.



Церемония награждения победителей и призеров муниципального и областного этапов школьных олимпиад прошла 7 апреля.

Всего в муниципальном этапе школьных олимпиад участвовало около 16 000 ковровских школьников.

Было выявлено 63 победителя, 28 — стали призёрами, а пять — одержали победу в областном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Церемонию открыла музыкальная композиция в исполнении ансамбля струнных инструментов школы им. Иорданского.



Зал был наполнен родителями, учителями, почетными гостями, а самое главное, победителями, умниками и умницами города Коврова.

Первыми на сцену поднялись лучшие из лучших:

  • Наталья Кашуркина, ученица 11 класса СОШ №19, победитель областной олимпиады по праву,
  • Виктор Тимаков, ученик 8 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по математике и областной математической олимпиады имени Эйлера.
  • Михаил Баранов, ученик 10 класса гимназии №1, победитель областной олимпиады по истории, призер областной олимпиады по обществознанию, победитель городской олимпиады по обществознанию и истории.
  • Юлия Воскобойник, ученица 9 класса гимназии №1, призёр областных олимпиад по праву и по обществознанию, победитель городской олимпиады по истории, праву и обществознанию (учитель Ефремова Татьяна Евгеньевна).
  • Евгений Щербатов, ученик 10 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по русскому языку.
  • Ярослав Перминов, ученик 9 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по биологии.
  • Анастасия Петрова, ученица 10 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по математике и информатике, призер областной олимпиады по информатике, победитель городской олимпиады по физике.
  • Анна Филатова, ученица 8 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по русскому языку, по литературе, по физике.
  • София Чулева, ученица 9 класса гимназии №1, победитель городских олимпиад по математике и физике, призёр областных олимпиад по физике и математике.
  • Алина Хваталова, ученица 11 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по английскому языку и по химии.
  • Дарья Семенова, ученик 8 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по английскому языку и по обществознанию.



За старшими учениками школо на сцену были приглашены самые маленькие победители олимпиад:

  • Екатерина Жигалова, ученица 4 класса СОШ №24, победитель городской олимпиады по математике, призер областной олимпиады по математике.
  • Владислава Матеркина, ученица 4 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по русскому языку.
  • Ангелина Артемьева, ученица 4 класса СОШ №17, победитель городской олимпиады по литературному чтению.
  • Артём Оверченко, ученик 4 класса Гимназии №1, победитель городской и областной олимпиады по окружающему миру.
  • Ксения Белова, ученица 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по литературному чтению.
  • Петр Метлин, ученик 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по окружающему миру.



Далее называли учеников, которые особенно отличились в определенных предметах.

Русский язык:

  • Даниил Пономарев, ученик 10 класса СОШ №21 призёр регионального этапа.
  • Дарья Базунова, ученица 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.
  • Татьяна Миронова, ученица 7 класса СОШ №22.
  • Анна Тихонова, ученица 10 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.
  • Алла Куванова, ученица 11 класса СОШ №14.

Английский язык:

  • Софья Соловьева, ученица 9 класса СОШ №22, призер областной олимпиады.
  • Мария Годовицына, ученица 7 класса СОШ №19.
  • Юлия Панкова, ученица 10 класса гимназия №1.

Французский язык:

  • Милана Смирнова, ученица 8 класса СОШ №23.
  • Александра Филиппова, ученица 11 класса СОШ №8, призёр областной олимпиады.
Немецкий язык:

  • Зимина Екатерина, ученица 10 класса СОШ №14.



Математика:

  • Григорий Калинин, ученик 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа
  • Варвара Григорян, ученица 6 класса СОШ №15.
  • Алексей Колесниченко, ученик 7 класса гимназии №1.
  • Павел Герасимов, ученик 6 класса СОШ №8.
  • Эльдар Салахов, ученик 5 класса СОШ №21.
  • Павел Тарасов, ученик 11 класса СОШ №10.

Физика:

  • Елизавета Коноплева, ученица 11класса СОШ №22.
  • Глебанов Константин, Пантяшин Максим ученики 11 школы, победители регионального чемпионата JuniorSkills в рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в номинации лазерные технологии.

ИКТ-информатика

  • Артем Сухарев, ученик 8 класса СОШ №4.
  • Артем Дробязко, ученик 9 класса гимназия №1.
  • Арина Зайцева, ученица 11 класса гимназия №1.

Физическая культура:

  • Ксения Преображенская, ученица 8 класса СОШ №11.
  • Алексей Петров, ученик 8 класса СОШ №11.
  • Елизавета Евлан, ученица 11 класса СОШ №17, призер регионального этапа.
  • Андрей Ершов, ученик 11 класса СОШ №11 призер регионального этапа.
  • Александр Громов, ученик 11 класса СОШ №21 призер регионального этапа.
  • Александр Купцов, ученик 9 класса СОШ №21, призер регионального этапа.
  • Денис Герасимов, ученик 11 класса СОШ №14, призер регионального этапа.



Химия:

  • Александр Богданов, ученик 10 класса гимназия №1.

Биология:
  • Татьяна Волкова, ученица 10 класса, гимназии № 1, призер регионального этапа
  • Анастасия Вахранёва, ученица 8 класса СОШ № 23.
  • Никита Яковенко, ученик 11 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.
  • Екатерина Горюнова, ученица 10 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.
  • Валерий Мусатов, ученик 8 класса школы № 9, победитель всероссийского конкурса «Юный исследователь окружающей среды»

География:

  • Юлия Чунаева, ученица 10 класса СОШ №9.

История:

  • Святослав Воробьев, ученик 9 класса СОШ №19, призёр областной олимпиады.
  • Андрей Попов, ученик 10 класса СОШ № 14, призёр областной олимпиады.
  • Анна Тимачева, ученица 11 класса СОШ №21.
  • Кирилл Григораж, ученик 8 класса СОШ №21.
  • Виктория Самознаева, учащаяся межшкольного учебного комбината, победитель всероссийского конкурса «Наследники традиций».


Обществознание:

  • Мария Кардаш, ученица 11 класса СОШ № 9, призёр областной олимпиады.
  • Даниил Сыткин, ученик 7 класса СОШ № 21.
  • Екатерина Егорова, ученица 11 класса СОШ №17.
  • Олег Тюков, ученик 10 класса СОШ № 17.
    Мария Меньщикова, ученица 10 класса СОШ № 17, призёр областной олимпиады.
    Александр Кожедуб, ученик 11 класса гимназии №1, призёр областной олимпиады.
    • Церемонию награждения завершили танцевальные номера и напутственные слова учеников, ведь впереди их ждёт участие в федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников!

    Удачи! Побед!

    Больше фото Фотограф Ян Курганов

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