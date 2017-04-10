ТОП-10 лучших школьников. Самые-самые

Наталья Кашуркина , ученица 11 класса СОШ №19, победитель областной олимпиады по праву,

, ученица 11 класса СОШ №19, победитель областной олимпиады по праву, Виктор Тимаков , ученик 8 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по математике и областной математической олимпиады имени Эйлера.

, ученик 8 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по математике и областной математической олимпиады имени Эйлера. Михаил Баранов , ученик 10 класса гимназии №1, победитель областной олимпиады по истории, призер областной олимпиады по обществознанию, победитель городской олимпиады по обществознанию и истории.

, ученик 10 класса гимназии №1, победитель областной олимпиады по истории, призер областной олимпиады по обществознанию, победитель городской олимпиады по обществознанию и истории. Юлия Воскобойник , ученица 9 класса гимназии №1, призёр областных олимпиад по праву и по обществознанию, победитель городской олимпиады по истории, праву и обществознанию (учитель Ефремова Татьяна Евгеньевна).

, ученица 9 класса гимназии №1, призёр областных олимпиад по праву и по обществознанию, победитель городской олимпиады по истории, праву и обществознанию (учитель Ефремова Татьяна Евгеньевна). Евгений Щербатов , ученик 10 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по русскому языку.

, ученик 10 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по русскому языку. Ярослав Перминов , ученик 9 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по биологии.

, ученик 9 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по биологии. Анастасия Петрова , ученица 10 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по математике и информатике, призер областной олимпиады по информатике, победитель городской олимпиады по физике.

, ученица 10 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по математике и информатике, призер областной олимпиады по информатике, победитель городской олимпиады по физике. Анна Филатова , ученица 8 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по русскому языку, по литературе, по физике.

, ученица 8 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по русскому языку, по литературе, по физике. София Чулева , ученица 9 класса гимназии №1, победитель городских олимпиад по математике и физике, призёр областных олимпиад по физике и математике.

, ученица 9 класса гимназии №1, победитель городских олимпиад по математике и физике, призёр областных олимпиад по физике и математике. Алина Хваталова , ученица 11 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по английскому языку и по химии.

, ученица 11 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по английскому языку и по химии. Дарья Семенова, ученик 8 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по английскому языку и по обществознанию.

Екатерина Жигалова , ученица 4 класса СОШ №24, победитель городской олимпиады по математике, призер областной олимпиады по математике.

, ученица 4 класса СОШ №24, победитель городской олимпиады по математике, призер областной олимпиады по математике. Владислава Матеркина , ученица 4 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по русскому языку.

, ученица 4 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по русскому языку. Ангелина Артемьева , ученица 4 класса СОШ №17, победитель городской олимпиады по литературному чтению.

, ученица 4 класса СОШ №17, победитель городской олимпиады по литературному чтению. Артём Оверченко , ученик 4 класса Гимназии №1, победитель городской и областной олимпиады по окружающему миру.

, ученик 4 класса Гимназии №1, победитель городской и областной олимпиады по окружающему миру. Ксения Белова , ученица 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по литературному чтению.

, ученица 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по литературному чтению. Петр Метлин, ученик 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по окружающему миру.

Даниил Пономарев , ученик 10 класса СОШ №21 призёр регионального этапа.

, ученик 10 класса СОШ №21 призёр регионального этапа. Дарья Базунова , ученица 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.

, ученица 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа. Татьяна Миронова , ученица 7 класса СОШ №22.

, ученица 7 класса СОШ №22. Анна Тихонова , ученица 10 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.

, ученица 10 класса СОШ №22, призёр регионального этапа. Алла Куванова, ученица 11 класса СОШ №14.

Софья Соловьева , ученица 9 класса СОШ №22, призер областной олимпиады.

, ученица 9 класса СОШ №22, призер областной олимпиады. Мария Годовицына , ученица 7 класса СОШ №19.

, ученица 7 класса СОШ №19. Юлия Панкова, ученица 10 класса гимназия №1.

Милана Смирнова , ученица 8 класса СОШ №23.

, ученица 8 класса СОШ №23. Александра Филиппова, ученица 11 класса СОШ №8, призёр областной олимпиады.

Зимина Екатерина, ученица 10 класса СОШ №14.

Григорий Калинин , ученик 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа

, ученик 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа Варвара Григорян , ученица 6 класса СОШ №15.

, ученица 6 класса СОШ №15. Алексей Колесниченко , ученик 7 класса гимназии №1.

, ученик 7 класса гимназии №1. Павел Герасимов , ученик 6 класса СОШ №8.

, ученик 6 класса СОШ №8. Эльдар Салахов , ученик 5 класса СОШ №21.

, ученик 5 класса СОШ №21. Павел Тарасов, ученик 11 класса СОШ №10.

Елизавета Коноплева , ученица 11класса СОШ №22.

, ученица 11класса СОШ №22. Глебанов Константин, Пантяшин Максим ученики 11 школы, победители регионального чемпионата JuniorSkills в рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в номинации лазерные технологии.

Артем Сухарев , ученик 8 класса СОШ №4.

, ученик 8 класса СОШ №4. Артем Дробязко , ученик 9 класса гимназия №1.

, ученик 9 класса гимназия №1. Арина Зайцева, ученица 11 класса гимназия №1.

Ксения Преображенская , ученица 8 класса СОШ №11.

, ученица 8 класса СОШ №11. Алексей Петров , ученик 8 класса СОШ №11.

, ученик 8 класса СОШ №11. Елизавета Евлан , ученица 11 класса СОШ №17, призер регионального этапа.

, ученица 11 класса СОШ №17, призер регионального этапа. Андрей Ершов , ученик 11 класса СОШ №11 призер регионального этапа.

, ученик 11 класса СОШ №11 призер регионального этапа. Александр Громов , ученик 11 класса СОШ №21 призер регионального этапа.

, ученик 11 класса СОШ №21 призер регионального этапа. Александр Купцов , ученик 9 класса СОШ №21, призер регионального этапа.

, ученик 9 класса СОШ №21, призер регионального этапа. Денис Герасимов, ученик 11 класса СОШ №14, призер регионального этапа.

Александр Богданов, ученик 10 класса гимназия №1.

Татьяна Волкова , ученица 10 класса, гимназии № 1, призер регионального этапа

, ученица 10 класса, гимназии № 1, призер регионального этапа Анастасия Вахранёва , ученица 8 класса СОШ № 23.

, ученица 8 класса СОШ № 23. Никита Яковенко , ученик 11 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.

, ученик 11 класса СОШ №21, призёр регионального этапа. Екатерина Горюнова , ученица 10 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.

, ученица 10 класса СОШ №21, призёр регионального этапа. Валерий Мусатов, ученик 8 класса школы № 9, победитель всероссийского конкурса «Юный исследователь окружающей среды»

Юлия Чунаева, ученица 10 класса СОШ №9.

Святослав Воробьев , ученик 9 класса СОШ №19, призёр областной олимпиады.

, ученик 9 класса СОШ №19, призёр областной олимпиады. Андрей Попов , ученик 10 класса СОШ № 14, призёр областной олимпиады.

, ученик 10 класса СОШ № 14, призёр областной олимпиады. Анна Тимачева , ученица 11 класса СОШ №21.

, ученица 11 класса СОШ №21. Кирилл Григораж , ученик 8 класса СОШ №21.

, ученик 8 класса СОШ №21. Виктория Самознаева, учащаяся межшкольного учебного комбината, победитель всероссийского конкурса «Наследники традиций».

Мария Кардаш , ученица 11 класса СОШ № 9, призёр областной олимпиады.

, ученица 11 класса СОШ № 9, призёр областной олимпиады. Даниил Сыткин , ученик 7 класса СОШ № 21.

, ученик 7 класса СОШ № 21. Екатерина Егорова , ученица 11 класса СОШ №17.

, ученица 11 класса СОШ №17. Олег Тюков, ученик 10 класса СОШ № 17.

Мария Меньщикова, ученица 10 класса СОШ № 17, призёр областной олимпиады.

Александр Кожедуб, ученик 11 класса гимназии №1, призёр областной олимпиады.

Церемонию награждения завершили танцевальные номера и напутственные слова учеников, ведь впереди их ждёт участие в федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников! Удачи! Побед! Больше фото Фотограф Ян Курганов

Церемония награждения победителей и призеров муниципального и областного этапов школьных олимпиад прошла 7 апреля.Всего в муниципальном этапе школьных олимпиад участвовало околоковровских школьников.Было выявленопобедителя,— стали призёрами, а— одержали победу в областном этапе всероссийской олимпиады школьников.Церемонию открыла музыкальная композиция в исполнении ансамбля струнных инструментов школы им. Иорданского.Зал был наполнен родителями, учителями, почетными гостями, а самое главное, победителями, умниками и умницами города Коврова.За старшими учениками школо на сцену были приглашены самые маленькие победители олимпиад:Далее называли учеников, которые особенно отличились в определенных предметах.