Образование
ТОП-10 лучших школьников. Самые-самые
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В ДК имени Ленина назвали имена самых умных ковровских школьников.
Церемония награждения победителей и призеров муниципального и областного этапов школьных олимпиад прошла 7 апреля.
Всего в муниципальном этапе школьных олимпиад участвовало около 16 000 ковровских школьников.
Было выявлено 63 победителя, 28 — стали призёрами, а пять — одержали победу в областном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Церемонию открыла музыкальная композиция в исполнении ансамбля струнных инструментов школы им. Иорданского.
Зал был наполнен родителями, учителями, почетными гостями, а самое главное, победителями, умниками и умницами города Коврова.
Первыми на сцену поднялись лучшие из лучших:
За старшими учениками школо на сцену были приглашены самые маленькие победители олимпиад:
Далее называли учеников, которые особенно отличились в определенных предметах.
Русский язык:
Английский язык:
Французский язык:
Математика:
Физика:
ИКТ-информатика
Физическая культура:
Химия:
Биология:
География:
История:
Обществознание:
Церемония награждения победителей и призеров муниципального и областного этапов школьных олимпиад прошла 7 апреля.
Всего в муниципальном этапе школьных олимпиад участвовало около 16 000 ковровских школьников.
Было выявлено 63 победителя, 28 — стали призёрами, а пять — одержали победу в областном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Церемонию открыла музыкальная композиция в исполнении ансамбля струнных инструментов школы им. Иорданского.
Зал был наполнен родителями, учителями, почетными гостями, а самое главное, победителями, умниками и умницами города Коврова.
Первыми на сцену поднялись лучшие из лучших:
- Наталья Кашуркина, ученица 11 класса СОШ №19, победитель областной олимпиады по праву,
- Виктор Тимаков, ученик 8 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по математике и областной математической олимпиады имени Эйлера.
- Михаил Баранов, ученик 10 класса гимназии №1, победитель областной олимпиады по истории, призер областной олимпиады по обществознанию, победитель городской олимпиады по обществознанию и истории.
- Юлия Воскобойник, ученица 9 класса гимназии №1, призёр областных олимпиад по праву и по обществознанию, победитель городской олимпиады по истории, праву и обществознанию (учитель Ефремова Татьяна Евгеньевна).
- Евгений Щербатов, ученик 10 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по русскому языку.
- Ярослав Перминов, ученик 9 класса СОШ №21, победитель городской и областной олимпиады по биологии.
- Анастасия Петрова, ученица 10 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по математике и информатике, призер областной олимпиады по информатике, победитель городской олимпиады по физике.
- Анна Филатова, ученица 8 класса СОШ №21, победитель городских олимпиад по русскому языку, по литературе, по физике.
- София Чулева, ученица 9 класса гимназии №1, победитель городских олимпиад по математике и физике, призёр областных олимпиад по физике и математике.
- Алина Хваталова, ученица 11 класса гимназии №1, победитель городской олимпиады по английскому языку и по химии.
- Дарья Семенова, ученик 8 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по английскому языку и по обществознанию.
За старшими учениками школо на сцену были приглашены самые маленькие победители олимпиад:
- Екатерина Жигалова, ученица 4 класса СОШ №24, победитель городской олимпиады по математике, призер областной олимпиады по математике.
- Владислава Матеркина, ученица 4 класса СОШ №21, победитель городской олимпиады по русскому языку.
- Ангелина Артемьева, ученица 4 класса СОШ №17, победитель городской олимпиады по литературному чтению.
- Артём Оверченко, ученик 4 класса Гимназии №1, победитель городской и областной олимпиады по окружающему миру.
- Ксения Белова, ученица 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по литературному чтению.
- Петр Метлин, ученик 4 класса СОШ №21, призёр областной олимпиады по окружающему миру.
Далее называли учеников, которые особенно отличились в определенных предметах.
Русский язык:
- Даниил Пономарев, ученик 10 класса СОШ №21 призёр регионального этапа.
- Дарья Базунова, ученица 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.
- Татьяна Миронова, ученица 7 класса СОШ №22.
- Анна Тихонова, ученица 10 класса СОШ №22, призёр регионального этапа.
- Алла Куванова, ученица 11 класса СОШ №14.
Английский язык:
- Софья Соловьева, ученица 9 класса СОШ №22, призер областной олимпиады.
- Мария Годовицына, ученица 7 класса СОШ №19.
- Юлия Панкова, ученица 10 класса гимназия №1.
Французский язык:
- Милана Смирнова, ученица 8 класса СОШ №23.
- Александра Филиппова, ученица 11 класса СОШ №8, призёр областной олимпиады.
- Зимина Екатерина, ученица 10 класса СОШ №14.
Математика:
- Григорий Калинин, ученик 9 класса СОШ №22, призёр регионального этапа
- Варвара Григорян, ученица 6 класса СОШ №15.
- Алексей Колесниченко, ученик 7 класса гимназии №1.
- Павел Герасимов, ученик 6 класса СОШ №8.
- Эльдар Салахов, ученик 5 класса СОШ №21.
- Павел Тарасов, ученик 11 класса СОШ №10.
Физика:
- Елизавета Коноплева, ученица 11класса СОШ №22.
- Глебанов Константин, Пантяшин Максим ученики 11 школы, победители регионального чемпионата JuniorSkills в рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в номинации лазерные технологии.
ИКТ-информатика
- Артем Сухарев, ученик 8 класса СОШ №4.
- Артем Дробязко, ученик 9 класса гимназия №1.
- Арина Зайцева, ученица 11 класса гимназия №1.
Физическая культура:
- Ксения Преображенская, ученица 8 класса СОШ №11.
- Алексей Петров, ученик 8 класса СОШ №11.
- Елизавета Евлан, ученица 11 класса СОШ №17, призер регионального этапа.
- Андрей Ершов, ученик 11 класса СОШ №11 призер регионального этапа.
- Александр Громов, ученик 11 класса СОШ №21 призер регионального этапа.
- Александр Купцов, ученик 9 класса СОШ №21, призер регионального этапа.
- Денис Герасимов, ученик 11 класса СОШ №14, призер регионального этапа.
Химия:
- Александр Богданов, ученик 10 класса гимназия №1.
Биология:
- Татьяна Волкова, ученица 10 класса, гимназии № 1, призер регионального этапа
- Анастасия Вахранёва, ученица 8 класса СОШ № 23.
- Никита Яковенко, ученик 11 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.
- Екатерина Горюнова, ученица 10 класса СОШ №21, призёр регионального этапа.
- Валерий Мусатов, ученик 8 класса школы № 9, победитель всероссийского конкурса «Юный исследователь окружающей среды»
География:
- Юлия Чунаева, ученица 10 класса СОШ №9.
История:
- Святослав Воробьев, ученик 9 класса СОШ №19, призёр областной олимпиады.
- Андрей Попов, ученик 10 класса СОШ № 14, призёр областной олимпиады.
- Анна Тимачева, ученица 11 класса СОШ №21.
- Кирилл Григораж, ученик 8 класса СОШ №21.
- Виктория Самознаева, учащаяся межшкольного учебного комбината, победитель всероссийского конкурса «Наследники традиций».
Обществознание:
- Мария Кардаш, ученица 11 класса СОШ № 9, призёр областной олимпиады.
- Даниил Сыткин, ученик 7 класса СОШ № 21.
- Екатерина Егорова, ученица 11 класса СОШ №17.
- Олег Тюков, ученик 10 класса СОШ № 17.
Мария Меньщикова, ученица 10 класса СОШ № 17, призёр областной олимпиады.
Александр Кожедуб, ученик 11 класса гимназии №1, призёр областной олимпиады.
Церемонию награждения завершили танцевальные номера и напутственные слова учеников, ведь впереди их ждёт участие в федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников!
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