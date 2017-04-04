Лучше весело ошибаться, чем списывать и ныть! Уже скоро!

на прочность

Верните в моду грамотность!

В Коврове диктант пройдёт в КГТА и в Городском читальном зале в 14:00. Участвовать могут все желающие, вход — свободный!Многие участвуют не первый год в ТД, но так никто и не задумался о его происхождении?! Придумали в 2004 году студенты Новосибирского университета. Сначала это было факультетское мероприятие, но в 2009 году из него решили сделать нечто большее — пригласили прочитать текст филолога-певца Псоя Короленко. А дальше известных писателей попросили написать сам текст для диктанта. Его писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин. Вот уже сколько лет мероприятие приобрело размах и пользуется популярность.Текст подготовил современный российский писателем. Ладно, даём подсказку — Леонид Юзефович. И не бойтесь участвовать! Ведь большинство ошибок не относятся к разряду постыдных. Это скорее ловушки, в которые может попасться вполне культурный человек.