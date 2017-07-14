КГТА в тренде?! Philips и General Electric ждут наших выпускников!

В КГТА есть военная кафедра. Осуществляет подготовку по программе «Офицер запаса». В конце — получают погоны лейтенанта. Ещё один плюс поступить к нам.

Информация о сроках проведения приёма поступления:

с 20 июня по 26 июля — на очную форму обучения для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.

с 20 июня по 16 августа — на очную и очно-заочную формы обучения (места с оплатой стоимости обучения) для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ

с 20 июня по 14 октября — на заочную форму обучения

с 20 июня по 12 августа — на очную форму обучения

с 20 июня по 20 сентября — на заочную форму обучения

Поступай правильно. Поступай в КГТА!

Предположим, вы решили, что будете юристом. ЕГЭ успешно сдан, вы студент, годы учёбы, диплом и… Вот тут и приходит понимание, что помимо профессии нужно ещё рабочее место.Если сравнить статистику КГТА с показателями других вузов нашей области, у нас в Коврове самый высокий процент выпускников, которые получили вместе с дипломом работу по специальности. К тому же, эта работа с самой высокой в регионе зарплатой. Если у нас 25510 рублей, в ВлГУ — 23000 рублей, а в Муроме — 19000 рублей. Хорошие стипендии и военная кафедра.— Стипендиальное обеспечение останется на прежнем уровне. Среднее значение стипендии — 8000 рублей, максимальное — 14100 рублей. Если у владимирских коллег с нововведением всё получится, то возможно переймём опыт.— В разы больше. В прошлом году общее количество заявлений было 623. А в этом — по состоянию на 12.07 уже 862 заявления.— Если говорить о факультете, то здесь два новых направления: «Лазерная инженерия и менеджмент высокотехнологичных производств» и «Высокотехнологичные медицинские приборы».По профилю «Высокотехнологичные медицинские приборы» подготовка бакалавров будет проходить на базе кафедры «Приборостроение» в сотрудничестве с Первым клиническим медицинским центром. Инженеры по ремонту и обслуживанию медтехники будут трудоустроены в клиниках и компаниях-производителях медицинской техники. Договорённости у КГТА имеются с General Electric, Pentax, BIOTRONIK, Philips и ГК «АЛКОН».GK: Даже не будем гиперссылки запиливать, читатели просто погуглят и всё поймут об этих компаниях! Невероятно! Но что с «Механико-технологическим»? Выпускников ждут в концерне Mercedes?— Если говорить о факультете, то здесь одно новое направление —. Профиль:. Данный профиль подготовлен по заявкам промышленных предприятий.Факультет. Изменения коснулись направления психологии. Два новых профиля —. Эффективный менеджмент с точки зрения психологической науки. По второму направлению выпускники смогут работать в центре занятости населения, в сферах образования и здравоохранения, психологических службах и консультациях и т.д.Вступительные испытания для очной и очно-заочной формы обучения проводятся с 14 июля по 26 июля. Вступительный испытания в магистратуру — с 13 августа по 17 августа. Вступительный испытания для заочной формы обучения — с 1 августа по 18 октября.