65 лет фабрике «Сударь». На сцене Губерниев и босоногие

Эти костюмы – не только моя одежда, а практически – моя кожа, — заявил Губерниев. – А Ковров – мой любимый город!

Мечтать надо с размахом. И я мечтаю о том, чтобы наши костюмы были известны по всему миру! Да, по сравнению с Gucci, который отметил 100-летний юбилей, мы ещё молоды. Но это означает только то, что у нас всё впереди!

Дмитрий реально проникся работой «Сударя», он у вас в Коврове часто бывает, и я вместе с ним тоже. Постоянно на связи с руководством фабрики. Ну, и костюмы ковровские он действительно любит носить. В сборной, когда он появляется, его частенько подкалывают: «О, сударь наш пришёл!». И он не обижается, наоборот, гордится. Однажды у меня в фотостудии дурачились, записывали видос, где он как бы рассказывает, какой я хороший фотограф. Записали уже, и тут Дмитрий говорит: «Надо переделывать! Я же был в олимпийке, а не в пиджаке от «Сударя». Всё пропало!».

Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. ©

Вероятно, от того, что Губерниев — спортивный комментатор, его конферанс периодически напоминал трансляцию с матча. Впрочем, это даже придавало всему действу какой-то неподражаемый шарм.Ну, и энергетика человека, который способен в прямом эфире вначале назвать китайскую биатлонистку по фамилии, а потом заявить, что больше он эту фамилию произносить не будет, не могла не передаваться залу.Вообще, всё, что было организовано в «Современнике», на самом деле, было круто и профессионально. Расскажем по порядку.Вначале всем продемонстрировали видео с кратким экскурсом в историю фабрики.Становление фабрики началось в далекие 50-е годы. Это было послевоенное время, когда спрос на швейные изделия в стране намного опережал производство.1952 году на месте торговых рядов строится двухэтажное здание Ковровской швейной фабрики, коллектив которой состоял из 400 человек. Выпускаемая продукция – мужской и детский ассортимент. C 1964 года оно начинает специализироваться на выпуске мужских костюмов.В 1982 году был введен в эксплуатацию новый пятиэтажный корпус фабрики с просторными светлыми цехами, современным оборудованием, что помогло совершенствовать технологию, проводить комплексную механизацию производства. Даже в самые тяжелые для современной России 1990-е годы швейная фабрика работала, не снижая объемов, по договорам с зарубежными компаниями из Швейцарии, Германии и Великобритании.Ковровская швейная фабрика была преобразована в 1992 году в Открытое Акционерное Общество «Сударь». И началась «новая эра», капиталистическая. Со взлётами и падениями, но в общем и целом, фабрика пережила «лихие годы» и достойно продолжает жить и работать. На сегодня команда «Сударя» — это 940 человек, большая часть из них собралась в большом зале «Современника».Имиджевая информация, после того, как экран погас и в зале загорелся свет, была дополнена репликами ведущего.Несмотря на то, что текст Губерниеву явно подготовили маркетологи «Сударя», «звезда» прямых эфиров не мог обойтись без импровизаций. Легко и непринуждённо он поруководил нынешним директором фабрики, то командуя ей взять букет цветов, то, требуя вернуть его.А вот к матери-основательнице фабрики(«Сударь», как известно, семейный бизнес) ведущий-комментатор относился с явным пиететом. Всеобщее уважение к «красной директрисе», стоявшей у истоков фабрики, а ныне – председателю совета директоров, выражали все присутствующие.Мэркоторый поднялся на сцену с приветствием, в первую очередь продемонстрировал лацканы пиджака, подчеркнув, что он одевается «от «Сударя».В числе клиентов (просто клиентов, даже без приставки VIP) и министры, и звёзды эстрады, и прочие знаменитости.Кстати, пятилетний контракт с Губерниевым как с «лицом компании», истекающий именно в этом году, продлён. Об этом со сцены заявила директорЕй аплодировали подчинённые и… родная сестра, вице-мэр по социальным вопросам Светлана Степанова. У нас всё так, в маленьком городке, уютно и по-семейному.Надо отметить, что на сегодня у фабрики два бренда, которые активно продвигаются – «Сударь», а ещё «Vensano». Последний – это бренд, ориентированный на экспорт.Екатерина Степанова, обращаясь с приветствием к залу, заявила:Ещё немного цифр. За время работы фабрики (напомним, это 65 лет) швейная фабрика «Сударь» произвела 23 миллиона единиц одежды. И это не только мужские костюмы, но и женская одежда, а ещё – детская.В подтверждение на сцену с показом последней коллекции школьной одежды вышли участники ковровского танцевального коллектива «Экшн». И это было очень круто. Профессиональные проходы, отлично подобранная музыка.Ну, а когда детей сменили мужчины с показом взрослой коллекции, просто захватывало дух. В какой-то момент показалось, что всё происходит не у нас в Коврове, а на неделе моды. Если не в Париже, то по меньшей мере в российском мегаполисе.Откуда эти модели-мужчины? С детишками понятно – профессиональные танцоры, синхронность проходов отработана, но парни?! Ответом стал Instagram нашей доброй знакомой и партнёра по проектам GK хореографаКонечно же это она и её фантастический шоу-балет «Арсенал»! По завершении вечера в «Современника» мы расспросили Анну о подготовке к показу. Вот, что она рассказала.— Этот показ готовили больше месяца. Задача была непростой. Подготовкой дефиле для «Сударя» я занималась и прежде, но на это были отдельные линии одежды – «Сударь»-классика, Venzano и кежуал. На этот раз нужно было все объединить в одно Fashion Show. Было много репетиций, включающих в себя танцевальные вставки.— Ну, ребята, разумеется, были не «с улицы». Прежде всего, солисты шоу-балета «Арсенал», а также – ребята по кастингу. Я пригласила тех, с кем уже приходилось работать на аналогичных проектах прежде, в частности, на последнем проекте «Студвесна». Когда мне приходится ставить танцы на подобных мероприятиях, всегда стараюсь подмечать ребят с «огоньком в глаза», чтобы в дальнейшем привлечь их и для других значимых событий.— Конечно же! Внешние данные, пластика, природная энергетика. Если человек заинтересован работать, но нет опыта модели, я всегда помогу, объясню, поработам вместе над ошибками. У показа мод есть свои законы, их надо просто изучить и соблюдать как кодекс.— Сейчас «Сударь» сотрудничает с итальянскими модельерами, и этот факт вдохновил меня. Мне вообще очень нравится яркая мода Италии, поэтому музыкальный материал подбирался соответствующий. Открывали показ очень стильным номером с треком последнего «Евровидения» — Robin Bengtsson «I Can't Go On». А финальное дефиле, конечно же Аndriano Chelentano — «Amore no» в современной аранжировке!— Ну, это же Италия!..— Нет. Свой такой парень, был очень мил…Губерниев, свидетельствуем, действительно, был действительно в общении очень прост. Правда, толком пообщаться с ним не получилось, поскольку сразу по завершении вечера работницы «Сударя» буквально набросились на него в стремлении сделать совместное фото. Поулыбавшись на мимимишную картину комментатора, утопавшего в женском внимании ковровских «белошвеек», мы переключились на его «напарника», фотографаОн работает с Губерниевым и федерацией российского биатлона более шести лет, а комментатора повсюду сопровождает в поездках. Кстати, фото с мужского показа любезно предоставлены именно Евгением, за что ему от GK отдельная благодарность.По словам Евгения, работа в Коврове, сотрудничество с «Сударем» для Дмитрия – это вовсе не формальный контракт, а практически личная история. Вот, что он рассказал:Если возвращаться к корпоративу, то помимо показа-дефиле, конечно же, было награждение работников (в основном, работниц) фабрики отраслевыми, областными и городскими почётными грамотами, благодарностями и подарками.Был очень милый «капустник», подготовленный силами сотрудников «Сударя». И очень стильный рекламный видеоролик, в котором Губерниев рекламировал уже не продукцию, а саму работу на фабрике. Немного напоминало «Облачный атлас», если вы понимаете, о чём мы…В общем, 65 лет для вечности – это всего лишь миг. Желаем «Сударю» дальнейших успехов, процветания и… покорения мировых подиумов. А почему нет?