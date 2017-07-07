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В Доброграде с размахом отметят День семьи, любви и верности.
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8 июля в Доброграде с размахом отметят День семьи, любви и верности. Каждый гость города-курорта найдет развлечение по душе. Праздничные мероприятия пройдут сразу на двух площадках.
В 13:00 в Доброграде стартует Вертолетный сезон. Посетителей ждут на торжественной и зрелищной церемонии открытия аэродрома.
Для любителей высоких скоростей в 14:20 начнется необычное шоу «Вертолет против автомобиля». Станьте зрителем экстремальной гонки с непредсказуемым финалом.
С 15:00 до 18:00 пройдет тест-драйв от Mercedes-Benz, аэрошоу радиоуправляемых реактивных моделей и катание на вертолетах и самолетах.
Любителей рева моторов мотоциклов порадуют специальные гости мероприятия — байкеры.
Испытайте настоящий спортивный азарт и драйв! Осуществите давнюю мечту!
Для тех, кто любит проводить время с семьей
Мы ждем вас на территории парка семейного отдыха для празднования Дня семьи, любви и верности. Здесь пройдет активная развлекательная программа для всей семьи.
Творческие коллективы области представят на сцене яркие эстрадные номера.
Для самых маленьких гостей будут работать аниматоры. Скучать не придется — веселые конкурсы и игры надолго увлекут малышей. Для взрослых развернутся несколько площадок на любой вкус, на которых пройдут соревнования по шашкам, перетягиванию каната, игре в городки и многие другие увлекательные состязания.
Сделать забавные снимки с праздника можно будет в специально оформленной фотозоне.
Для гостей будет работать «Ромашковая почта», с её помощью каждый желающий сможет поздравить своих близких с Днем семьи, любви и верности в режиме реального времени.
И конечно же, взрослые и дети не останутся без угощений.
Город-курорт «Доброград» приглашает провести выходные активно и зрелищно.
Отправиться на невероятное шоу самолетов или на семейные состязания – решать вам.
Подробности по телефону: 8-800-200-80-50
Публикуется на правах рекламы.
Для тех, кто мечтает летать
В 13:00 в Доброграде стартует Вертолетный сезон. Посетителей ждут на торжественной и зрелищной церемонии открытия аэродрома.
Для любителей высоких скоростей в 14:20 начнется необычное шоу «Вертолет против автомобиля». Станьте зрителем экстремальной гонки с непредсказуемым финалом.
С 15:00 до 18:00 пройдет тест-драйв от Mercedes-Benz, аэрошоу радиоуправляемых реактивных моделей и катание на вертолетах и самолетах.
Любителей рева моторов мотоциклов порадуют специальные гости мероприятия — байкеры.
Испытайте настоящий спортивный азарт и драйв! Осуществите давнюю мечту!
Для тех, кто любит проводить время с семьей
Мы ждем вас на территории парка семейного отдыха для празднования Дня семьи, любви и верности. Здесь пройдет активная развлекательная программа для всей семьи.
Творческие коллективы области представят на сцене яркие эстрадные номера.
Для самых маленьких гостей будут работать аниматоры. Скучать не придется — веселые конкурсы и игры надолго увлекут малышей. Для взрослых развернутся несколько площадок на любой вкус, на которых пройдут соревнования по шашкам, перетягиванию каната, игре в городки и многие другие увлекательные состязания.
Сделать забавные снимки с праздника можно будет в специально оформленной фотозоне.
Для гостей будет работать «Ромашковая почта», с её помощью каждый желающий сможет поздравить своих близких с Днем семьи, любви и верности в режиме реального времени.
И конечно же, взрослые и дети не останутся без угощений.
Город-курорт «Доброград» приглашает провести выходные активно и зрелищно.
Отправиться на невероятное шоу самолетов или на семейные состязания – решать вам.
Мы ждем каждого!
Подробности по телефону: 8-800-200-80-50
Публикуется на правах рекламы.
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