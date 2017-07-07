В Доброграде с размахом отметят День семьи, любви и верности.

Для тех, кто мечтает летать

Для тех, кто любит проводить время с семьей



Отправиться на невероятное шоу самолетов или на семейные состязания – решать вам.



Мы ждем каждого!

В 13:00 в Доброграде стартует Вертолетный сезон. Посетителей ждут на торжественной и зрелищной церемонии открытия аэродрома.Для любителей высоких скоростей в 14:20 начнется необычное шоу «Вертолет против автомобиля». Станьте зрителем экстремальной гонки с непредсказуемым финалом.С 15:00 до 18:00 пройдет тест-драйв от Mercedes-Benz, аэрошоу радиоуправляемых реактивных моделей и катание на вертолетах и самолетах.Любителей рева моторов мотоциклов порадуют специальные гости мероприятия — байкеры.Испытайте настоящий спортивный азарт и драйв! Осуществите давнюю мечту!Мы ждем вас на территории парка семейного отдыха для празднования Дня семьи, любви и верности. Здесь пройдет активная развлекательная программа для всей семьи.Творческие коллективы области представят на сцене яркие эстрадные номера.Для самых маленьких гостей будут работать аниматоры. Скучать не придется — веселые конкурсы и игры надолго увлекут малышей. Для взрослых развернутся несколько площадок на любой вкус, на которых пройдут соревнования по шашкам, перетягиванию каната, игре в городки и многие другие увлекательные состязания.Сделать забавные снимки с праздника можно будет в специально оформленной фотозоне.Для гостей будет работать «Ромашковая почта», с её помощью каждый желающий сможет поздравить своих близких с Днем семьи, любви и верности в режиме реального времени.И конечно же, взрослые и дети не останутся без угощений.Город-курорт «Доброград» приглашает провести выходные активно и зрелищно.Публикуется на правах рекламы.