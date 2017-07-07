События

В Доброграде с размахом отметят День семьи, любви и верности.

Anna_Kalinina
0 304
8 июля в Доброграде с размахом отметят День семьи, любви и верности. Каждый гость города-курорта найдет развлечение по душе. Праздничные мероприятия пройдут сразу на двух площадках.



Для тех, кто мечтает летать


В 13:00 в Доброграде стартует Вертолетный сезон. Посетителей ждут на торжественной и зрелищной церемонии открытия аэродрома.

Для любителей высоких скоростей в 14:20 начнется необычное шоу «Вертолет против автомобиля». Станьте зрителем экстремальной гонки с непредсказуемым финалом.
С 15:00 до 18:00 пройдет тест-драйв от Mercedes-Benz, аэрошоу радиоуправляемых реактивных моделей и катание на вертолетах и самолетах.
Любителей рева моторов мотоциклов порадуют специальные гости мероприятия — байкеры.

Испытайте настоящий спортивный азарт и драйв! Осуществите давнюю мечту!




Для тех, кто любит проводить время с семьей


Мы ждем вас на территории парка семейного отдыха для празднования Дня семьи, любви и верности. Здесь пройдет активная развлекательная программа для всей семьи.
Творческие коллективы области представят на сцене яркие эстрадные номера.



Для самых маленьких гостей будут работать аниматоры. Скучать не придется — веселые конкурсы и игры надолго увлекут малышей. Для взрослых развернутся несколько площадок на любой вкус, на которых пройдут соревнования по шашкам, перетягиванию каната, игре в городки и многие другие увлекательные состязания.
Сделать забавные снимки с праздника можно будет в специально оформленной фотозоне.




Для гостей будет работать «Ромашковая почта», с её помощью каждый желающий сможет поздравить своих близких с Днем семьи, любви и верности в режиме реального времени.

И конечно же, взрослые и дети не останутся без угощений.

Город-курорт «Доброград» приглашает провести выходные активно и зрелищно.



Отправиться на невероятное шоу самолетов или на семейные состязания – решать вам.

Мы ждем каждого!


Подробности по телефону: 8-800-200-80-50

Публикуется на правах рекламы.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.