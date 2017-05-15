А здесь у нас будет лес! Акция «Посади своё дерево»

Относитесь к тому, что дала нам природа бережно!

Ковровское лесничество совместно с добровольцами каждый год проводит подобные акции. Называния разные, а суть одна: вместо срубленных деревьев посадить новые. В этом году акция получила название «Посади своё дерево».Приехав на место, увидел, как на поле трудится куча народа. Школьники и взрослые махали мечами и опускали саженцы в грунт. До этого дня и представить себе не мог, что деревья сажают с помощью специального девайса, который носит название «Меч Колесова».До прибытия на место была уверенность, что детей согнали на делянку в добровольно-принудительном порядке. Ан-нет! Оказалось, что посадка деревьев для учеников 7-9 класса Крутовской школы — очень увлекательное занятие. Хотя, этим девчонкам и ребятам сажать деревья не впервой. Они ежегодно этим занимаются, а также проводят исследовательскую работу совместно с лесничеством «Муравей» и даже занимают призовые места на областных конкурсах. Эта информация перевернула мои представления об уровне образования в районных школах и мне стало стыдно. Хотя, уверен, что это заслуга не образовательной системы, а отдельно взятых педагогов, на энтузиазме которых всё и держится.Невозможно было не заметить группу здоровых молодцев в синих робах. Всмотревшись повнимательней, прочитал надпись «МРСК». Как выяснилось, это были энергетики, основная деятельность которых – обслуживание ЛЭП ковровского района. Мужчины ежегодно отрываются на полдня от служебных обязанностей, чтобы на карте местности было побольше зелёного.Не обошлось без обеда. Все желающие могли выпить чаю и перекусить выпечкой. Аппетит, надо сказать, у озеленителей присутствовал.И всё-таки срубить дерево в разы проще, чем посадить новое. Ведь путь саженца начинается с питомника, где он прорастает от года до двух. Затем, необходимо выбрать пригодное для посадки время, а это буквально пара недель в году. К сожалению, есть риск, что саженец не приживётся на новом месте, и тогда цикл посадки надо будет повторять.