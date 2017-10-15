События
WorldSkills Abu Dhabi 2017. Удачи, Александр!
0 295
Александр — победитель III Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016 в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», бронзовым призёром IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Он — заводчанин в третьем поколении: на Ковровском электромеханическом заводе всю жизнь трудились его дед и мать.
В этом году наша команда в третий раз представит страну на мировом чемпионате. Проба пера состоялась в 2013 году в Лейпциге. Спустя два года россияне приняли участие в чемпионате мира в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с шестью медалями за профессионализм.
В столице ОАЭ соберутся более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Сборная России (58 участников) впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе.
В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафета мирового первенства будет передана России, которая была выбрана страной проведения следующего 45-го чемпионата мира. Он состоится в Казани с 18 по 23 августа 2019 года.
Подготовлено по информации пресс-службы Владимирской области, фото из архива GK.
0 комментариев