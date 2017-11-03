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Автомобилистам на заметку. Где перекроют движение?
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В областном центре ограничение для всех видов транспорта действует с 10.00 до 11.30 по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Там пройдет митинг ко Дню народного единства.
В Коврове также состоится торжественное мероприятие в честь этого праздника. Оно начнется в 10.00 на Площади воинской славы и транспортных ограничений не потребует.
Кроме того, в 11.00 в Сквере оружейников запланировано Торжественное открытие бюста В.Г. Фёдорова, а в 14.00 на легкоатлетическом манеже СКиД пройдет Первенство СК «Вымпел» по лёгкой атлетике, посвящённое Дню народного единства. Более подробный список ивентов уже есть в нашей афише.
Также важно, что в эти выходные дежурные службы управляющих и обслуживающих организаций, ресурсоснабжающих компаний и других предприятий сферы ЖКХ работают в круглосуточном режиме. Телефоны можно найти на сайте мэрии.
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