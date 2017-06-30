Настоящая золотая молодёжь! Баллы медалистов. Фотоотчет

Мы ждем новых депутатов законодательного собрания и нового главу города!

Я выпускница этой школы, я работала в ней сразу после окончания педагогического вуза и вот уже семь лет я ее директор. Я хочу сказать, что я с удовольствием служу отечеству!

Вот такая у нас «золотая» молодежь!

— это традиционный концерт для отличников учебы.В холле гостей праздника встречали профессиональные танцоры, которые посвятили им тур вальса. Отдельным номером программы стал школьный вальс в исполнении самих медалистов. Трогательная традиция — выступление в школьной форме советского образца.«Золотой» медалью награждаются ученики, которые имеют в аттестате все оценки «отлично». А «серебряной» — те, у кого «пятёрки» разбавлены одной или двумя отметками «хорошо».Стоит отметить, что золотые медалисты должны учиться на «отлично» в течение всех одиннадцати лет.В ДК в этот день был аншлаг. В зале медалисты, их учителя, директоры школ и, конечно, переполненные гордостью родители.Из 627 выпускников 102 закончили школу с медалью! Это можно сказать рекорд для управления образованием Коврова. Доя сравнения, в прошлом году награду за отличную учебу получили 58 выпускников, а в этом году 57 школьников были награждены «золотыми» медалями и 45 получили «серебро».Поздравить самых усердных учеников с окончанием школьной жизни пришли представители мэрии и первые лица города.Вице-спикерподчеркнул значимость учебных достижений для города в целом. С политическим подтекстом:А мэрпоздравил директора школы №4с юбилеем.Вот что сказа Светлана Петровна ответила:Награды получили не только выпускники но и их родители, а так же трудовые коллективы школ.Рекордсменом по количеству медалистов стала школа №22, они выпустили в этом году сразу 19 медалистов. А по количеству «золотых медалей» лидирует гимназия №1, ученикам которой было вручено 12 «золотых» наград.Ученица школы №21 и «серебряная» медалистказаработала в этом году 100 баллов на одном из экзаменов ЕГЭ.«Серебряная» медалистка из 19 школы —получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Её сестра-близнец награждена в этот день «золотой медалью», а потому родители девочек получили сразу два благодарственных письма за воспитание двух отличниц.В этом году для выпускников золотая медаль это не просто сувенир, который украсит полку достижений. Медаль в некоторых вузах дает дополнительные баллы при поступлении к заработанным на ЕГЭ.