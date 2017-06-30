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Настоящая золотая молодёжь! Баллы медалистов. Фотоотчет
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29 июля на сцене ДК им. Ленина принимали поздравления лучшие выпускники этого года. Ребята, которые показали самые блестящие результаты на экзаменах. Вне сомнения, своим трудом и умом они заслужили это торжество! Учителя и, конечно же, родители поздравляли теперь уже вчерашних школьников. И — главная награда — серебряные и золотые медали.
«Бал медалистов» — это традиционный концерт для отличников учебы.
В холле гостей праздника встречали профессиональные танцоры, которые посвятили им тур вальса. Отдельным номером программы стал школьный вальс в исполнении самих медалистов. Трогательная традиция — выступление в школьной форме советского образца.
«Золотой» медалью награждаются ученики, которые имеют в аттестате все оценки «отлично». А «серебряной» — те, у кого «пятёрки» разбавлены одной или двумя отметками «хорошо».
Стоит отметить, что золотые медалисты должны учиться на «отлично» в течение всех одиннадцати лет.
В ДК в этот день был аншлаг. В зале медалисты, их учителя, директоры школ и, конечно, переполненные гордостью родители.
Из 627 выпускников 102 закончили школу с медалью! Это можно сказать рекорд для управления образованием Коврова. Доя сравнения, в прошлом году награду за отличную учебу получили 58 выпускников, а в этом году 57 школьников были награждены «золотыми» медалями и 45 получили «серебро».
Поздравить самых усердных учеников с окончанием школьной жизни пришли представители мэрии и первые лица города.
Вице-спикер Александр Котляров подчеркнул значимость учебных достижений для города в целом. С политическим подтекстом:
А мэр Анатолий Зотов поздравил директора школы №4 Светлану Петровну Чунаевну с юбилеем.
Вот что сказа Светлана Петровна ответила:
Награды получили не только выпускники но и их родители, а так же трудовые коллективы школ.
Рекордсменом по количеству медалистов стала школа №22, они выпустили в этом году сразу 19 медалистов. А по количеству «золотых медалей» лидирует гимназия №1, ученикам которой было вручено 12 «золотых» наград.
Школа №22 — 19 медалистов (5 «золото», 14 «серебро»)
Школа №21 — 17 медалистов (8 «золото», 9 «серебро»)
Ученица школы №21 и «серебряная» медалистка Александра Глубцова заработала в этом году 100 баллов на одном из экзаменов ЕГЭ.
Гимназия №1 — 17 медалистов (12 «золото», 5 «серебро»)
Школа №4 — 10 медалистов (12 «золото», 5 «серебро»)
Школа №23 — 8 медалистов (6 «золото», 2 «серебро»)
Школа №19 — 8 медалистов (5 — «золото», 3 — «серебро»)
«Серебряная» медалистка из 19 школы — Анна Гуркина получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Её сестра-близнец награждена в этот день «золотой медалью», а потому родители девочек получили сразу два благодарственных письма за воспитание двух отличниц.
Школа №9 — 6 медалистов (5 «золото», 1 «серебро»)
Школа №11 — 5 медалистов (3 «золото», 2 «серебро»)
Школа №8 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №14 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №5 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №17 — 3 медалистов (1 «золото», 2 «серебро»)
Школа №24 — 3 медалистов (1 «золото», 2 «серебро»)
Школа №10 — 2 медалистов (1 «золото», 1 «серебро»)
В этом году для выпускников золотая медаль это не просто сувенир, который украсит полку достижений. Медаль в некоторых вузах дает дополнительные баллы при поступлении к заработанным на ЕГЭ.
P. S. Все фото в альбоме группы GK ВКонтакте
Фото Андрея Бубенина
«Бал медалистов» — это традиционный концерт для отличников учебы.
В холле гостей праздника встречали профессиональные танцоры, которые посвятили им тур вальса. Отдельным номером программы стал школьный вальс в исполнении самих медалистов. Трогательная традиция — выступление в школьной форме советского образца.
«Золотой» медалью награждаются ученики, которые имеют в аттестате все оценки «отлично». А «серебряной» — те, у кого «пятёрки» разбавлены одной или двумя отметками «хорошо».
Стоит отметить, что золотые медалисты должны учиться на «отлично» в течение всех одиннадцати лет.
В ДК в этот день был аншлаг. В зале медалисты, их учителя, директоры школ и, конечно, переполненные гордостью родители.
Из 627 выпускников 102 закончили школу с медалью! Это можно сказать рекорд для управления образованием Коврова. Доя сравнения, в прошлом году награду за отличную учебу получили 58 выпускников, а в этом году 57 школьников были награждены «золотыми» медалями и 45 получили «серебро».
Поздравить самых усердных учеников с окончанием школьной жизни пришли представители мэрии и первые лица города.
Вице-спикер Александр Котляров подчеркнул значимость учебных достижений для города в целом. С политическим подтекстом:
Мы ждем новых депутатов законодательного собрания и нового главу города!
А мэр Анатолий Зотов поздравил директора школы №4 Светлану Петровну Чунаевну с юбилеем.
Вот что сказа Светлана Петровна ответила:
Я выпускница этой школы, я работала в ней сразу после окончания педагогического вуза и вот уже семь лет я ее директор. Я хочу сказать, что я с удовольствием служу отечеству!
Награды получили не только выпускники но и их родители, а так же трудовые коллективы школ.
Рекордсменом по количеству медалистов стала школа №22, они выпустили в этом году сразу 19 медалистов. А по количеству «золотых медалей» лидирует гимназия №1, ученикам которой было вручено 12 «золотых» наград.
Школа №22 — 19 медалистов (5 «золото», 14 «серебро»)
Школа №21 — 17 медалистов (8 «золото», 9 «серебро»)
Ученица школы №21 и «серебряная» медалистка Александра Глубцова заработала в этом году 100 баллов на одном из экзаменов ЕГЭ.
Гимназия №1 — 17 медалистов (12 «золото», 5 «серебро»)
Школа №4 — 10 медалистов (12 «золото», 5 «серебро»)
Школа №23 — 8 медалистов (6 «золото», 2 «серебро»)
Школа №19 — 8 медалистов (5 — «золото», 3 — «серебро»)
«Серебряная» медалистка из 19 школы — Анна Гуркина получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Её сестра-близнец награждена в этот день «золотой медалью», а потому родители девочек получили сразу два благодарственных письма за воспитание двух отличниц.
Школа №9 — 6 медалистов (5 «золото», 1 «серебро»)
Школа №11 — 5 медалистов (3 «золото», 2 «серебро»)
Школа №8 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №14 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №5 — 4 медалистов (2 «золото», 2 «серебро»)
Школа №17 — 3 медалистов (1 «золото», 2 «серебро»)
Школа №24 — 3 медалистов (1 «золото», 2 «серебро»)
Школа №10 — 2 медалистов (1 «золото», 1 «серебро»)
В этом году для выпускников золотая медаль это не просто сувенир, который украсит полку достижений. Медаль в некоторых вузах дает дополнительные баллы при поступлении к заработанным на ЕГЭ.
Вот такая у нас «золотая» молодежь!
P. S. Все фото в альбоме группы GK ВКонтакте
Фото Андрея Бубенина
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