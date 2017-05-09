Бессмертный полк и парад. Всё настоящее - и боевые машины, и слёзы

… поздравляйте ветеранов каждый день! Их так осталось мало. С Днём Победы!

Не испугала ковровчан погода. В зимних куртках, с зонтами и в резиновых сапогах, но пришли.Пришли успеть сказать спасибо ветеранам войны. Очевидцев того страшного времени осталось так мало. Те, кто рассказывают нам всё, то что происходило на самом деле.Военный оркестр на позиции. И войска ковровского гарнизона: это и пехота, зенитчики, мотострелки проходят торжественным маршем в строях. Всё чётко и последовательно.Военная техника, лошади. Реконструкция времён Великой Отечественной войны, которые приближают и помогают понять, те моменты войны. Организаторы реконструкции — Центр патриотического воспитания, руководительЭто и мототехника, бронеавтомобиль, автомобиль «Победа». Живые защитники — собаки, ведь они тоже спасали жизни людей в военное время.Кстати, ещё при Сталине было, когда он дал указание принимать парад Победы на коне. Они символизируют Победу и Славу. Так, ровно в 10 утра, как только прозвенел первый удар Кремлёвских курантов, из ворот Спасской башни выехал легендарный конь, светло-серой масти — Маршал Советского Союза Георгий Жуков. С ним был генерал-майор Пётр Зеленский также на коне. Навстречу скакал Рокоссовский в сопровождении подполковника Клыкова, на коне по кличке Орлёнок.И тут дети, взрослые, ветераны замерли. На площадь выносится копия Знамени Победы. Какой ценой она досталась… В 1941 — население Коврова составляла 74 тысячи человек, из них 19 267 человек — ушли на фронт. В список безвозвратных потерь попали 8 360 человек, погибли в боях — 3 448 человек. А 3 820 пропали без вести, 939 — умерли от ран и болезней, 153 человека — погибли в плену. И больше 20 тысяч -в том числе и дети, женщины, старики, трудились на предприятиях города, создавая оружие Победы.В знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, георгиевскими ленточками. И приколоты на груди, возле сердца…А этот малыш ещё не понимает всей значимости даты, но уже хочет стать как те солдаты.Боевые и храбрые. Возможно, он впервые в жизни увидел парад Победы и тех стариков со слезами на глазах. И как только подрастет, будет расспрашивать маму о своих прапрадедов.Это тогда они отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за товарищей. Выдерживали мороз, холод, голод, бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Всё закончилось.Сейчас эти герои, принимают поздравления и внимательно смотрят на концертные номера. И узнают в них себя. В подростковом возрасте пришлось выживать…От всей души в подарок ветеранам, дети дарили открытки, которые сделали сами, своими руками.И ведь эта открытка с гвоздиками делает их по-настоящему счастливыми. Мы помним, мы гордимся!Сегодня во всех городах области, одновременно, на площадях в исполнении детских хоров музыкальных школ звучит бессмертная песня «День Победы». Солист —Подпевали все: студенты, рабочие, дети. Вот, и Анатолий Владимирович своим примером, во весь голос подпевает победную песню.Ковров присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк». Развернули копию Знамени Победы. Она составляет около 200 кв.м. Знамя несли участники общественно-патриотических объединений, ветераны боевых действий. За ним — строем, те кто помнят историю своей семьи.Значимо. У вечного огня. В общем строю. Ковровчане несут портреты своих дедов, прадедов. Задача «Бессмертного полка» — вспомнить тех, кто погиб, но вместе с нами.Сегодня в 20:00 на «200 лет» — кинопоказ на открытом воздухе. В 22:00 там же — праздничный фейерверк и…