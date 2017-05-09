События
Бессмертный полк и парад. Всё настоящее - и боевые машины, и слёзы
0 1140
Для тех, кому сегодня 20, 30 и даже 40, события 72-летней давности – уже легенда. Память сильнее времени. Семьдесят два года отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, от Победы. Сегодня в 10 утра на площади Победы состоялся торжественный митинг, прохождение войск ковровского гарнизона и Бессмертного полка.
Не испугала ковровчан погода. В зимних куртках, с зонтами и в резиновых сапогах, но пришли.
Пришли успеть сказать спасибо ветеранам войны. Очевидцев того страшного времени осталось так мало. Те, кто рассказывают нам всё, то что происходило на самом деле.
Военный оркестр на позиции. И войска ковровского гарнизона: это и пехота, зенитчики, мотострелки проходят торжественным маршем в строях. Всё чётко и последовательно.
Военная техника, лошади. Реконструкция времён Великой Отечественной войны, которые приближают и помогают понять, те моменты войны. Организаторы реконструкции — Центр патриотического воспитания, руководитель Сергей Мостовой.
Это и мототехника, бронеавтомобиль, автомобиль «Победа». Живые защитники — собаки, ведь они тоже спасали жизни людей в военное время.
Кстати, ещё при Сталине было, когда он дал указание принимать парад Победы на коне. Они символизируют Победу и Славу. Так, ровно в 10 утра, как только прозвенел первый удар Кремлёвских курантов, из ворот Спасской башни выехал легендарный конь, светло-серой масти — Маршал Советского Союза Георгий Жуков. С ним был генерал-майор Пётр Зеленский также на коне. Навстречу скакал Рокоссовский в сопровождении подполковника Клыкова, на коне по кличке Орлёнок.
И тут дети, взрослые, ветераны замерли. На площадь выносится копия Знамени Победы. Какой ценой она досталась… В 1941 — население Коврова составляла 74 тысячи человек, из них 19 267 человек — ушли на фронт. В список безвозвратных потерь попали 8 360 человек, погибли в боях — 3 448 человек. А 3 820 пропали без вести, 939 — умерли от ран и болезней, 153 человека — погибли в плену. И больше 20 тысяч -в том числе и дети, женщины, старики, трудились на предприятиях города, создавая оружие Победы.
В знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, георгиевскими ленточками. И приколоты на груди, возле сердца…
А этот малыш ещё не понимает всей значимости даты, но уже хочет стать как те солдаты.
Боевые и храбрые. Возможно, он впервые в жизни увидел парад Победы и тех стариков со слезами на глазах. И как только подрастет, будет расспрашивать маму о своих прапрадедов.
Это тогда они отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за товарищей. Выдерживали мороз, холод, голод, бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Всё закончилось.
Сейчас эти герои, принимают поздравления и внимательно смотрят на концертные номера. И узнают в них себя. В подростковом возрасте пришлось выживать…
От всей души в подарок ветеранам, дети дарили открытки, которые сделали сами, своими руками.
И ведь эта открытка с гвоздиками делает их по-настоящему счастливыми. Мы помним, мы гордимся!
Сегодня во всех городах области, одновременно, на площадях в исполнении детских хоров музыкальных школ звучит бессмертная песня «День Победы». Солист — Александр Швецов. Подпевали все: студенты, рабочие, дети. Вот, и Анатолий Владимирович своим примером, во весь голос подпевает победную песню.
Ковров присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк». Развернули копию Знамени Победы. Она составляет около 200 кв.м. Знамя несли участники общественно-патриотических объединений, ветераны боевых действий. За ним — строем, те кто помнят историю своей семьи.
Значимо. У вечного огня. В общем строю. Ковровчане несут портреты своих дедов, прадедов. Задача «Бессмертного полка» — вспомнить тех, кто погиб, но вместе с нами.
Сегодня в 20:00 на «200 лет» — кинопоказ на открытом воздухе. В 22:00 там же — праздничный фейерверк и…
Фотограф Игорь Селезнёв
Не испугала ковровчан погода. В зимних куртках, с зонтами и в резиновых сапогах, но пришли.
Пришли успеть сказать спасибо ветеранам войны. Очевидцев того страшного времени осталось так мало. Те, кто рассказывают нам всё, то что происходило на самом деле.
Военный оркестр на позиции. И войска ковровского гарнизона: это и пехота, зенитчики, мотострелки проходят торжественным маршем в строях. Всё чётко и последовательно.
Военная техника, лошади. Реконструкция времён Великой Отечественной войны, которые приближают и помогают понять, те моменты войны. Организаторы реконструкции — Центр патриотического воспитания, руководитель Сергей Мостовой.
Это и мототехника, бронеавтомобиль, автомобиль «Победа». Живые защитники — собаки, ведь они тоже спасали жизни людей в военное время.
Кстати, ещё при Сталине было, когда он дал указание принимать парад Победы на коне. Они символизируют Победу и Славу. Так, ровно в 10 утра, как только прозвенел первый удар Кремлёвских курантов, из ворот Спасской башни выехал легендарный конь, светло-серой масти — Маршал Советского Союза Георгий Жуков. С ним был генерал-майор Пётр Зеленский также на коне. Навстречу скакал Рокоссовский в сопровождении подполковника Клыкова, на коне по кличке Орлёнок.
И тут дети, взрослые, ветераны замерли. На площадь выносится копия Знамени Победы. Какой ценой она досталась… В 1941 — население Коврова составляла 74 тысячи человек, из них 19 267 человек — ушли на фронт. В список безвозвратных потерь попали 8 360 человек, погибли в боях — 3 448 человек. А 3 820 пропали без вести, 939 — умерли от ран и болезней, 153 человека — погибли в плену. И больше 20 тысяч -в том числе и дети, женщины, старики, трудились на предприятиях города, создавая оружие Победы.
В знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, георгиевскими ленточками. И приколоты на груди, возле сердца…
А этот малыш ещё не понимает всей значимости даты, но уже хочет стать как те солдаты.
Боевые и храбрые. Возможно, он впервые в жизни увидел парад Победы и тех стариков со слезами на глазах. И как только подрастет, будет расспрашивать маму о своих прапрадедов.
Это тогда они отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за товарищей. Выдерживали мороз, холод, голод, бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Всё закончилось.
Сейчас эти герои, принимают поздравления и внимательно смотрят на концертные номера. И узнают в них себя. В подростковом возрасте пришлось выживать…
От всей души в подарок ветеранам, дети дарили открытки, которые сделали сами, своими руками.
И ведь эта открытка с гвоздиками делает их по-настоящему счастливыми. Мы помним, мы гордимся!
Сегодня во всех городах области, одновременно, на площадях в исполнении детских хоров музыкальных школ звучит бессмертная песня «День Победы». Солист — Александр Швецов. Подпевали все: студенты, рабочие, дети. Вот, и Анатолий Владимирович своим примером, во весь голос подпевает победную песню.
Ковров присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк». Развернули копию Знамени Победы. Она составляет около 200 кв.м. Знамя несли участники общественно-патриотических объединений, ветераны боевых действий. За ним — строем, те кто помнят историю своей семьи.
Значимо. У вечного огня. В общем строю. Ковровчане несут портреты своих дедов, прадедов. Задача «Бессмертного полка» — вспомнить тех, кто погиб, но вместе с нами.
Сегодня в 20:00 на «200 лет» — кинопоказ на открытом воздухе. В 22:00 там же — праздничный фейерверк и…
… поздравляйте ветеранов каждый день! Их так осталось мало. С Днём Победы!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев