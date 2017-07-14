Благотворительность с хорошим настроением. Большой фотосет!

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Регистрация собак-участников уже закончена.Вот полный список участников:Сфотографироваться можно с каждой собакой! 500 рублей за всех! Также на выставке будут работать профессиональные фотографы, которые сделают фото с тремя собаками за 300 рублей.