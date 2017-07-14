События
Благотворительность с хорошим настроением. Большой фотосет!
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Уже в эти выходные жители Коврова смогут поучаствовать в благотворительной акции «Собака-обнимака». Это событие притендует на звание самого трогательного мероприятия для нашего города. Кроме того, каждый сможет получить «мимии» фото для своих соцсетей по символической цене — 100 рублей.
Регистрация собак-участников уже закончена.
Вот полный список участников:
Сфотографироваться можно с каждой собакой! 500 рублей за всех! Также на выставке будут работать профессиональные фотографы, которые сделают фото с тремя собаками за 300 рублей.
P.S. Ждем ваши фото с хэштегом #gk33, лучшие будут размещены на сайте!
Регистрация собак-участников уже закончена.
Вот полный список участников:
- Самоедская собка Сэмми
- Лабрадор ретривер Купер
- Сиба- ину Элика
- Сибирский хаски Фокси
- Сибирский хаски Астерия
- Метис немецкой овчарки Лола
- Сибирский хаски Джеся
- Сибирский хаски Зефир
- Джек рассел терьер Леся
- Самоедская собака Аквилон
- Русский черный терьер Лёня
- Мопс Брава
- Мопс Рим
- Двортерьер Рич
- Двортерьер Багира
- Померанский шпиц Ноки
- Йоркширский терьер Боничка
- Йоркширский терьер Кэссиди
- Американский стаффордширский терьер Симург
- Немецкий шпиц Лана
- Джек рассел Бафи
- Мини такса Бэти
- Немецкая овчарка Тата
- Немецкая овчарка Лёка
- Мексиканская голая( ксолоитцкуинтли) Дёма
- Французский бульдог Марвэл
- Самоедская собака Грегори
- Сибирский хаски Кеная
- Доберман Зевс,
- Чихуахуа Джерри
- Сибирский хаски Ямал
- Английский мастиф Марфа
- Померанский шпиц Хомка
- Французский бульдог Нюша
- Джек рассел терьер Ника
- Немецкий Вольф шпиц
- Пекинес Пончик 1 год
- Испанский мастиф Тор
- Минибультерьер Спарки
- Лабрадор-ретривер Оби
- Лабрадор Тайсан
- Марсел амстаф 9 месяцев
- Помесь с Русско-Европейской Лайкой Надя
- Метис лабрадора Люси
- Хорек Люк
- Хорек Дарт
- Мопс Остин
- Джек рассел терьер Мистер Жулик
- Лабрадор-ретривер Ван Хельсинг
- Сибирский хаски Буран
- Сибирский хаски Юта
Сфотографироваться можно с каждой собакой! 500 рублей за всех! Также на выставке будут работать профессиональные фотографы, которые сделают фото с тремя собаками за 300 рублей.
GK идёт, а ты?
P.S. Ждем ваши фото с хэштегом #gk33, лучшие будут размещены на сайте!
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