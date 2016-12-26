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Брутальные мужчины с добрыми сердцами. Полный привод и авария GK
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Клуб «VLADIMIR 4х4» организовал новогодний праздник для детей из детского дома. Брутальные мужчины против стандартных праздников, только самые интересные приключения!
Кортеж из полноприводных автомобилей уже на протяжении нескольких лет приезжает в Мелеховский детский дом перед новогодними праздниками, чтобы подарить детям новогоднее настроение.
Клуб «VLADIMIR 4х4» объединяет более ста любителей полноприводных автомобилей.
На своем форуме они обсуждают обслуживание своих авто, актуальные городские темы. В реале помогают помощь по эвакуации тем, кто попал ДТП, а ещё периодически проводят совместно выходные и праздники.
С некоторых пор одной из традиций клуба стало навещать детский дом, чтобы подарить детям весёлый праздник – автопутешествие.
Разумеется, в первую очередь воспитанникам детдома вручили подарки, на которые участники «VLADIMIR 4х4» собирали средства через свой форум. Всего собрали 101 150 рублей.
На эти средства купили спортивный инвентарь, форму, школьные рюкзаки, ноутбук с дисками для игр, обои для ремонта помещений детского дома и мебель современные школьные парты и компьютерные кресла.
Сладкие подарки и необходимые вещи в детском доме получили 13 детей. Кроме того, каждый получил возможность поркатиться на внедорожнике, покататься с горки и попробывать полевую кухню от организаторов благотворительной акции.
Гостей пригласили в зал, где детей уже развлекал ведущий. В веселых конкурсах приняли участие и любители полноприводных автомобилей. Стоит отметить, что приехали они целыми семьями.
После часавой развлекательной программы в детском доме, дети весело побежали разглядывать машины. Каждый смог выбрать на какой машине поехать. Счастью не было придела.
— Мы знали, что к нам приедут участники форума «VLADIMIR 4х4», — говорит воспитатель. Дети с нетерпением ждут этого праздника каждый год. С самого утра они сидели у окон и выглядывали машины. А когда они приехали, бросились встречать.
По дороге на горку без приключений не обошлось. Наша машина забуксовала в сугробе.
Хорошо, что с целой «артилерией спасатилей» ехали! Вытащили нас быстро и без проблем. Снег мы предварительно раскидали лапатами, а потом «Патриот» вытащил нас из «cнежного плена».
Правда тут же застрял «Патриот», который нас вытащил.
— Обычное дело, — говорит водитель УАЗика, доставая из багажника лебедку.
«УАЗ» вытаскивала «Нива». Тут же разгорелся вечный спор: что лучше «Нива» или «Нива Шевроле». В итоге застряли обе.
Буксовали в сугробах все в независимости от марки. От сюда небольшое развлечение — тяни-толкай. Через час все были на месте. Дети схваили подаренные «ватрушки» и побежали на гору.
Взрослые приступили к приготовлению шашлыка, плова и завариванию чая. Праздник получился по семейному добрым, спортивным и активным.
А дети из детского дома надолго запомнят, что брутальные мужчины на машинах с полным приводом самые добрые и веселые друзья.
Фотограф Игорь Селезнев
Кортеж из полноприводных автомобилей уже на протяжении нескольких лет приезжает в Мелеховский детский дом перед новогодними праздниками, чтобы подарить детям новогоднее настроение.
Клуб «VLADIMIR 4х4» объединяет более ста любителей полноприводных автомобилей.
На своем форуме они обсуждают обслуживание своих авто, актуальные городские темы. В реале помогают помощь по эвакуации тем, кто попал ДТП, а ещё периодически проводят совместно выходные и праздники.
С некоторых пор одной из традиций клуба стало навещать детский дом, чтобы подарить детям весёлый праздник – автопутешествие.
Разумеется, в первую очередь воспитанникам детдома вручили подарки, на которые участники «VLADIMIR 4х4» собирали средства через свой форум. Всего собрали 101 150 рублей.
На эти средства купили спортивный инвентарь, форму, школьные рюкзаки, ноутбук с дисками для игр, обои для ремонта помещений детского дома и мебель современные школьные парты и компьютерные кресла.
Сладкие подарки и необходимые вещи в детском доме получили 13 детей. Кроме того, каждый получил возможность поркатиться на внедорожнике, покататься с горки и попробывать полевую кухню от организаторов благотворительной акции.
Гостей пригласили в зал, где детей уже развлекал ведущий. В веселых конкурсах приняли участие и любители полноприводных автомобилей. Стоит отметить, что приехали они целыми семьями.
После часавой развлекательной программы в детском доме, дети весело побежали разглядывать машины. Каждый смог выбрать на какой машине поехать. Счастью не было придела.
— Мы знали, что к нам приедут участники форума «VLADIMIR 4х4», — говорит воспитатель. Дети с нетерпением ждут этого праздника каждый год. С самого утра они сидели у окон и выглядывали машины. А когда они приехали, бросились встречать.
По дороге на горку без приключений не обошлось. Наша машина забуксовала в сугробе.
Хорошо, что с целой «артилерией спасатилей» ехали! Вытащили нас быстро и без проблем. Снег мы предварительно раскидали лапатами, а потом «Патриот» вытащил нас из «cнежного плена».
Правда тут же застрял «Патриот», который нас вытащил.
— Обычное дело, — говорит водитель УАЗика, доставая из багажника лебедку.
«УАЗ» вытаскивала «Нива». Тут же разгорелся вечный спор: что лучше «Нива» или «Нива Шевроле». В итоге застряли обе.
Буксовали в сугробах все в независимости от марки. От сюда небольшое развлечение — тяни-толкай. Через час все были на месте. Дети схваили подаренные «ватрушки» и побежали на гору.
Взрослые приступили к приготовлению шашлыка, плова и завариванию чая. Праздник получился по семейному добрым, спортивным и активным.
А дети из детского дома надолго запомнят, что брутальные мужчины на машинах с полным приводом самые добрые и веселые друзья.
Фотограф Игорь Селезнев
2 комментария
7 (семь!!!) ошибок в таком небольшом тексте, даже на «двойку» по русскому не тянет!
… покататься с горки и попробОвать полевую кухню…
… Счастью не было прЕдела…
… целой «артилЛерией спасатЕлей»…
… раскидали лОпатами…
… доставая из багажника лебедку — может быть трос? (лебедка обычно встроена в конструкцию автомобиля...)
От сюда небольшое развлечение — «отсюда» пишется слитно!
… Дети схваТили…
п.с. Пока набирал это сообщение, видел подчеркивание орфографических ошибок. Только у меня так?