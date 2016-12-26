Брутальные мужчины с добрыми сердцами. Полный привод и авария GK

Кортеж из полноприводных автомобилей уже на протяжении нескольких лет приезжает в Мелеховский детский дом перед новогодними праздниками, чтобы подарить детям новогоднее настроение.объединяет более ста любителей полноприводных автомобилей.На своем форуме они обсуждают обслуживание своих авто, актуальные городские темы. В реале помогают помощь по эвакуации тем, кто попал ДТП, а ещё периодически проводят совместно выходные и праздники.С некоторых пор одной из традиций клуба стало навещать детский дом, чтобы подарить детям весёлый праздник – автопутешествие.Разумеется, в первую очередь воспитанникам детдома вручили подарки, на которые участники «VLADIMIR 4х4» собирали средства через свой форум. Всего собралиНа эти средства купили спортивный инвентарь, форму, школьные рюкзаки, ноутбук с дисками для игр, обои для ремонта помещений детского дома и мебель современные школьные парты и компьютерные кресла.Сладкие подарки и необходимые вещи в детском доме получили 13 детей. Кроме того, каждый получил возможность поркатиться на внедорожнике, покататься с горки и попробывать полевую кухню от организаторов благотворительной акции.Гостей пригласили в зал, где детей уже развлекал ведущий. В веселых конкурсах приняли участие и любители полноприводных автомобилей. Стоит отметить, что приехали они целыми семьями.После часавой развлекательной программы в детском доме, дети весело побежали разглядывать машины. Каждый смог выбрать на какой машине поехать. Счастью не было придела.— Мы знали, что к нам приедут участники форума «VLADIMIR 4х4», — говорит воспитатель. Дети с нетерпением ждут этого праздника каждый год. С самого утра они сидели у окон и выглядывали машины. А когда они приехали, бросились встречать.По дороге на горку без приключений не обошлось. Наша машина забуксовала в сугробе.Хорошо, что с целой «артилерией спасатилей» ехали! Вытащили нас быстро и без проблем. Снег мы предварительно раскидали лапатами, а потом «Патриот» вытащил нас из «cнежного плена».Правда тут же застрял «Патриот», который нас вытащил.— Обычное дело, — говорит водитель УАЗика, доставая из багажника лебедку.«УАЗ» вытаскивала «Нива». Тут же разгорелся вечный спор: что лучше «Нива» или «Нива Шевроле». В итоге застряли обе.Буксовали в сугробах все в независимости от марки. От сюда небольшое развлечение — тяни-толкай. Через час все были на месте. Дети схваили подаренные «ватрушки» и побежали на гору.Взрослые приступили к приготовлению шашлыка, плова и завариванию чая. Праздник получился по семейному добрым, спортивным и активным.