Бурый, Хирург и Прокурор. «Ночные волки» в Коврове

похожа на передвижение войск

… кто они, байкеры? Серьёзные парни, уставшие от офисной рутины или же отвязные мачо?

Гостей встречали, как и положено — с хлебом да солью. От русских традиций Ковров никогда не отказывался. Приехали гости? Надо накормить. Встреча состоялась 21 мая ровно в полдень на территории спортивного центра «Ковровец».Крутых парней на дорогущих байках собрались встречать немало желающих. Кстати, за рулём были замечены и девушки. Это раньше при одном только упоминание о байкерах, возникает образ татуированного мужика на «Харлее», который наводит ужас одним своим видом. Отвязные неформалы, отличающихся буйным нравом и склонностью к диким поступкам.На самом деле, это вполне успешные люди. Просто не хватает им адреналина. Вот и выбирают такое экстремальное увлечение. Кстати, об успехе. Говорят, байкер обязательно должен быть с бородой. Якобы, она придаёт мужественности и брутальности. Тут не только надо ухаживать за своим железным конём, но и самому быть в поряде.А девушки вполне ответственно относятся к выбору шлема. Всегда же хочется быть девочкой-девочкой. Кстати, в последнее время всё чаще появляются комментарии в духе: «Литровый мот для девушки? Куда катится этот мир...» Мир катится куда надо, постепенно избавляясь от стереотипов о «женских» и «неженских» занятиях.Так вот. Как только колонна байкеровприбыла на место назначение, ковровчане ринулись рассматривать отполированный до блеска байк, экипировку владельцев. Сами понимаете, без селфи, фото, видео — никак не обойтись. Многие даже своего четвероногого друга привели, чтобы только «Рекса» сфотографировать на фоне «чопперов» и «харлеев».Встреча продолжилась в музее мотоциклов Льва Пестова. Казалось бы, о коллекционере и его «музее мотоциклов» знают все. Что уж говорить, сам Путин заинтересовался покупкой одного из мотоциклов.В музее гостям-байкерам рассказывали историю ковровского спорта в целом, о легендах и подающих надежд не только в мотоспорте, но и в футболе, баскетболе, фехтовании, лёгкой и тяжёлой атлетике, велоспорте…Здесь каждый экспонат достоин отдельного внимания. Есть и мотоциклы времен второй Мировой, тот самый «Ковровец» с двумя зайцами, мотоцикл Александра Царёва, HONDA DOMINATOR Александра Нифонтова, где он принял участие в международных «Ралли Фараонов» и ралли «Париж-Дакар».Внимание привлёк молодой человек. Одни и те же слова повторял кому-то по телефону: «Ero in Russia. Presto saro». О, итальянец! Интересно, что он делает в Коврове? Неужели специально приехал на настоящих русских байкеров посмотреть?Его зовут Фредерик — рассказывает переводчик. Певец из Италии. Пригласила один из организаторов — Ирина. Вскоре, итальянский певец продолжит путешествие в Суздаль, там он будет петь. А пока внимательно слушает и узнаёт историю ковровского спорта.О «Бурых» и «Прокуроров». Весыелые прозвища для мото любителей могут родиться как от имени, фамилии, так и от байков на котором ездят любители экстрима. В итоге Руслан теперь просто «Ру», а Алексей — «Ахел». Себе прозвище можно придумать самому, как Александр Залдостанов. Он — «Хирург». Долго живущие прозвища являются те, которые получены при забавных обстоятельствах.Мотосезон открыт. Снова на улице можно услышать жужжание моторов, увидеть 1000 и 1 метод пикапа девчонок с помощью мотоцикла и прокатиться с ветерком…